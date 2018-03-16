 Финляндия продолжит политику непризнания оккупации Крыма Россией, - глава МИД Сойни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поддержка Финляндии территориальной целостности и суверенитета Украины остается твердой. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией и продолжаем политику непризнания аннексии", - сказал Сойни.
Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации на захваченной территории. "Есть тревожные сообщения о том, что ситуация с правами человека в Крыму ухудшается. Я настоятельно призываю Россию расследовать все нарушения, привлечь виновных к ответственности и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ в этот район", - подчеркнул глава МИД Финляндии.
Сойни также выразила обеспокоенность в связи с продолжающейся милитаризацией полуострова, что еще более усложнит и без того сложную ситуацию с безопасностью.
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.