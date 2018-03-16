EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  606  6
Материалы по теме:
Все про:Крым (19660) Россия (68446) Финляндия (287) Сойни Тимо (5)

 Финляндия продолжит политику непризнания оккупации Крыма Россией, - глава МИД Сойни

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в четвертую годовщину оккупации Крыма Российской Федерацией заявил об осуждении незаконной аннексии, которая противоречит международному праву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поддержка Финляндии территориальной целостности и суверенитета Украины остается твердой. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией и продолжаем политику непризнания аннексии", - сказал Сойни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия готова участвовать в предстоящей миротворческой операции на Донбассе, - Климкин

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации на захваченной территории. "Есть тревожные сообщения о том, что ситуация с правами человека в Крыму ухудшается. Я настоятельно призываю Россию расследовать все нарушения, привлечь виновных к ответственности и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ в этот район", - подчеркнул глава МИД Финляндии.

Сойни также выразила обеспокоенность в связи с продолжающейся милитаризацией полуострова, что еще более усложнит и без того сложную ситуацию с безопасностью.

Также читайте: Оснований для смягчения или отмены санкций против РФ до выполнения Минских соглашений нет, – глава МИД Финляндии Сойни

Источник: https://censor.net.ua/n3056118
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно вернуть Финляндии Кольский полуостров как исконно финский..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Але ж результати "виборів" в РФ все одно всі визнають ... навіть Україна
 показать весь комментарий
 
Сталинский Совок (Сапог) 2
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.
 показать весь комментарий
 
 
Финские солдаты посылают пленного красноармейца уговорить сдаться его командира, который забаррикадировался в блиндаже, вместо того, что бы подорвать его вместе с блиндажом....1940 год

Финляндия продолжит политику непризнания оккупации Крыма Россией, - глава МИД Сойни - Цензор.НЕТ 121
 показать весь комментарий
 
 
Школота, писавшая заголовок, не осознаёт разницу между "непризнание оккупации" и "непризнание аннексии". Садись, два!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинляндия продолжит политику непризнания оккупации Крыма Россией, - глава МИД Сойни
 
 
 
 
 
 вверх