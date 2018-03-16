 Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман

Об этом он заявил в эфире одной из радиостанций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я считаю, что это было сделано специально, чтобы не допустить его продажу. А он не нужен сегодня государственному управлению, он нужен экономике Украины, но он должен быть частью глобального мира", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, в начале его работы в должности премьера к нему обратился в то время руководитель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, сказав, что ОПЗ готов к приватизации и его цена составляет минимум 500 млн долларов. Однако международные партнеры и эксперты, с которыми премьер встречался, утверждали, что завод не может стоить 500 млн долларов, его стартовая цена при продаже должна быть меньше.

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Гройсман отметил, что вел переговоры с Фондом госимущества, но его представители сказали, что не могут допустить продажу ОПЗ ниже озвученной суммы, причем подтверждали это юридической экспертизой.

"Это была просто чушь, но тогда я еще не знал, думал, возможно, рынок так отреагирует. В конце концов, международные эксперты были правы, никто даже не заявился по такой цене", - сказал премьер.

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Напоминаем, в 2016 году 99,6% пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.