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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ОПЗ (265) приватизация (847) ФГИ (510) Гройсман (3900)

 Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что при проведении приватизации в 2016 году стоимость акций Одесского припортового завода была искусственно завышена, чтобы сорвать продажу предприятия.

Об этом он заявил в эфире одной из радиостанций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я считаю, что это было сделано специально, чтобы не допустить его продажу. А он не нужен сегодня государственному управлению, он нужен экономике Украины, но он должен быть частью глобального мира", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, в начале его работы в должности премьера к нему обратился в то время руководитель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, сказав, что ОПЗ готов к приватизации и его цена составляет минимум 500 млн долларов. Однако международные партнеры и эксперты, с которыми премьер встречался, утверждали, что завод не может стоить 500 млн долларов, его стартовая цена при продаже должна быть меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Именно сейчас время начинать продавать госпредприятия, что улучшит ситуацию с коррупцией, - глава миссии МВФ в Украине Роден. ФОТОрепортаж

Гройсман отметил, что вел переговоры с Фондом госимущества, но его представители сказали, что не могут допустить продажу ОПЗ ниже озвученной суммы, причем подтверждали это юридической экспертизой.

"Это была просто чушь, но тогда я еще не знал, думал, возможно, рынок так отреагирует. В конце концов, международные эксперты были правы, никто даже не заявился по такой цене", - сказал премьер.

Также смотрите: Российских денег в приватизации украинских предприятий не будет, - Порошенко подписал новый Закон "О приватизации". ВИДЕО

Напоминаем, в 2016 году 99,6% пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

Источник: https://censor.net.ua/n3056117
 
 
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Гнойсману гешефт сломали. Он хотел за 1 гривню купить ОПЗ иначе путиннападэ.
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не удалось михуэлю отжать опз,хоть и сорвал торги...
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А Михо хотел отжать ОПЗ и поднял на него цену? Ты хоть иногда вникай что ты лепишь.
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Точно сказано
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Ватник подмахнул ватнику)Да никитушка?)
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Во чешет, да эксперты говорили что наоборот занижена в несколько раз, но видать хотят ещё цену сбить.
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Да ты шо? А чё никто не купил?
Видать эксперты с Интера были.
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порохобот кращий за кацапа, але гірший за пі4араса.
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Там столько долгов, что только человек не в своем уме позариться на него.
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Ну Приватбанк же купили у Бени с долгами на сотни миллиардов.
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Щас занизят до одной гривны и продадут глобальному миру Винницкого базара.
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ОПЗ торговать это не труселями на винницком рынке. Форовка завысила стоимость Криворожстали и продала. Учись, студент.
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ты не прав...а вот михомандану негде было труселей закупить-так пришлось у киевлян попрошайничать,хотя бы ношеные Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9587
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Напиши так чтобы это было понятно не только психиатрам.
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та я думаю психиатру тоже непонятно,чего с тобой делать.раз уже буквы докучи сложить невзмози Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2957
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Щас все брошу и буду складывать твои буквы. Купи азбуку и сам складывай.
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Так это любимое дело Михо, ходить попрошайничать и побираться))) А забыл ещё, он в последнее время любит по крышам лазить)))
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так ВСЕ что было продано, вместе взятое , за ВСЕ время, стоило меньше, чем то за что Форовка продала один, и не самый крупный обьект .

умеет же зараза ПОЦанов будкостроителей развести.
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кацапье зрадовское,не ругайтесь Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1840.все равно продадут опз,может и за 1 гривню-но не расеюшке.так шо подберите слюни
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Скоро в Украине останется ТРИ "украинца" - вальцман, гройсман и..."Гыг с Вами"
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та то фигня...а вот в рашке скоро титульный народ сменится...вместо кацапни кадыряне править будут Вартість ОПЗ в 2016 році спеціально завищили, щоб зірвати його приватизацію, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8973
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его и подарить можно
абы налоги платил
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Яценюк завысил ,что ли,так он забор строил
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Шо Володя,не обломилось?Привык по старой привычке банкротить а потом за 1 грн приватизировать,а тут такой облом!
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Да Михо так первый бегал вместе с НАБУ, что бы остановить работу завода и им это удалось. НАБУ вообще такое ощущение, что не борьбой с коррупцией занимается, а обычным рейдерством
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"Это была просто чушь, но тогда я еще не знал, думал, возможно, рынок так отреагирует. В конце концов, международные эксперты были правы, никто даже не заявился по такой цене", - сказал премьер.

А случайно эти эксперты не с раши были? Что еще этим тварям не продали в Украине?
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насколько я помню его , ОПЗ оценивали в несколько миллиардов той же зелени......
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Зачем продавать бюджетообразующие предприятия？Зачем продали ахмету тэсы？Откупились？ пистец какойто
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Ну как зачем? Ето же курица несущая золотые яйца. Купить стратегический завод за 1 гривню, и ничего в него не вкладывая доить целую страну. Так были прихватизированы все обленерго, и ТЕС и другие заводы. А скоро еще введут РАБтарифы и не только доить лохторат будут а и прямо кровь с шеи выкачивать.
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Не верю, трусельман работает на благо страны. Точка. Не смей шатанием заниматься, ато гыгун, крестанутый, 133-й, кукуныш и прочая сойошваль на тебя нашлют проклятия
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А, продайте школы к хренам. Ониже точно не прибыльные, или оттуда не вытащишь навар. Таких придурков, как гройсман я еще не видел
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желание хапнуть на халяву сорвало приватизацию, а не цена...
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из речей Яккадемика
"цены поднялись из-за того что ВВП вырос на 2%" (Гройсман)
"свинина подорожала в 2 раза потому что был неурожай ягод и фруктов" (Гройсман)
ПЕРЛЫ!!!
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Только воры и антиукраинские ублюдки могут распродавать народное достояние и за это нужно карать смертной казнью!
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круговорот тумбочек в природе
Вова, ти де гроші береш?

- Ты где деньги берешь? - В тумбочке? - А кто в тумбочку деньги ложит? - Жена! - А у нее деньги от куда? - Я ей даю! - А у тебя откуда? - Я из тумбочки беру!(С)
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Не кажется вам что економика и стратегия соевой власти мягко говоря странная? За счет государства купить у частный обанкротившийся (по словам Барыги) Приватбанк ето хорошо. А вот продать стратегический бюджетообразующий завод подороже частному лицу ето плохо? Почему не вложить в ОПЗ те сотни миллиардов которые Барыга вложил в Приватбанк? Не кажется вам что украинцев держат за лохов притом полных?
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Американский бизнесмен В США очень недовольны тем, что сейчас происходит в Украине
Сегодня украинская налоговая система не является лояльной ни к инвестору, ни к местному бизнесу. СМИ регулярно передают о полулегитимным «наезды» и акции по недружественного поглощения. Существует огромное количество факторов, которые не дают предпосылок назвать ваш инвестиционный климат положительным. Основа сегодня в лучшем случае шаткая, а реально, мне кажется, ухудшается каждый день.
Возьмем в качестве примера Чехию, которая находится на третьем месте в рейтинге Economist Intelligence Unit среди стран с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. Ваша страна-сосед, которая со времени прекращения холодной войны привлекла более $ 125 000 000 000 прямых иностранных инвестиций. Польша в этом списке на пятом месте.
Как только в Украине изменится ситуация и инвестиционная среда станет адекватным, сюда тоже потекут западные деньги. Но пока мы не видим, что вы сделали хотя бы один шаг в этом направлении. Мы, как западные инвесторы, заинтересованные прийти со своими капиталами, будем держать руку на вашем пульсе, но на сегодня динамика отрицательная. Точка.
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чі довго протяне країна з такими керманичами???
навіть путін не зміг змусити щоб стільки тікало з країни.
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За 1$ Вова продать? В "надёжные руки", да??
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Грося підготовлює народ, що треба віддати за 1 грн,бо пропаде ОПЗ і люди залишаться без роботи.І тут Парашенко спасе людей,змилуєтся над ними і візьми цей непотріб за 1 грн.))
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Да в свое время, когда Михо был губернатором Одесской области, по его заказу НАБУ специально прессовало ОПЗ, что бы в конечно итоге за копейки его приватизировать.
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"по его заказу" - а он кто такой, чтобы они по его заказу действовали? Версии последователей Лолиты все экзотичнее и экзотичнее.
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Так у Михи везде свои люди, в НАБУ - Углава. Все равно ж непросто так проворачивали это все, хорошо видать кто-то проспонсировал это мероприятие.
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Та вы шо! Интересно, это ж откуда такие инсайды повылазили?
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А цену на Рошен Порохряк не завысил чтобы его не купили, жопа ты с ушами?
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Иво никто не покупает ибо крыза （с）
Не разбираешься ты в икономике😀
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Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман
Ничего страшного, не продали в 2016 году, продадут в 2018, главное не продать за копейки, не позволить ворам капиталистам прихватизировать предприятие и не разворовать или проесть полученные деньги.


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НАБУ завело дело на менеджеров ОПЗ,чем и сорвали приватизацию, якобы из-за того, что давальческая схема по которой завод был запущен являлась коррупционной, но через год, завод вновь начал работу по этой же схеме. Значит это был просто предлог и никакой коррупции там не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман
 
 
 
 
 
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