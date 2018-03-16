 Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию, - Гройсман

Об этом он заявил в эфире одной из радиостанций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я считаю, что это было сделано специально, чтобы не допустить его продажу. А он не нужен сегодня государственному управлению, он нужен экономике Украины, но он должен быть частью глобального мира", - сказал премьер.
По словам Гройсмана, в начале его работы в должности премьера к нему обратился в то время руководитель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, сказав, что ОПЗ готов к приватизации и его цена составляет минимум 500 млн долларов. Однако международные партнеры и эксперты, с которыми премьер встречался, утверждали, что завод не может стоить 500 млн долларов, его стартовая цена при продаже должна быть меньше.
Гройсман отметил, что вел переговоры с Фондом госимущества, но его представители сказали, что не могут допустить продажу ОПЗ ниже озвученной суммы, причем подтверждали это юридической экспертизой.
"Это была просто чушь, но тогда я еще не знал, думал, возможно, рынок так отреагирует. В конце концов, международные эксперты были правы, никто даже не заявился по такой цене", - сказал премьер.
Напоминаем, в 2016 году 99,6% пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.
Видать эксперты с Интера были.
умеет же зараза ПОЦанов будкостроителей развести.
абы налоги платил
А случайно эти эксперты не с раши были? Что еще этим тварям не продали в Украине?
"цены поднялись из-за того что ВВП вырос на 2%" (Гройсман)
"свинина подорожала в 2 раза потому что был неурожай ягод и фруктов" (Гройсман)
ПЕРЛЫ!!!
Вова, ти де гроші береш?
- Ты где деньги берешь? - В тумбочке? - А кто в тумбочку деньги ложит? - Жена! - А у нее деньги от куда? - Я ей даю! - А у тебя откуда? - Я из тумбочки беру!(С)
Сегодня украинская налоговая система не является лояльной ни к инвестору, ни к местному бизнесу. СМИ регулярно передают о полулегитимным «наезды» и акции по недружественного поглощения. Существует огромное количество факторов, которые не дают предпосылок назвать ваш инвестиционный климат положительным. Основа сегодня в лучшем случае шаткая, а реально, мне кажется, ухудшается каждый день.
Возьмем в качестве примера Чехию, которая находится на третьем месте в рейтинге Economist Intelligence Unit среди стран с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. Ваша страна-сосед, которая со времени прекращения холодной войны привлекла более $ 125 000 000 000 прямых иностранных инвестиций. Польша в этом списке на пятом месте.
Как только в Украине изменится ситуация и инвестиционная среда станет адекватным, сюда тоже потекут западные деньги. Но пока мы не видим, что вы сделали хотя бы один шаг в этом направлении. Мы, как западные инвесторы, заинтересованные прийти со своими капиталами, будем держать руку на вашем пульсе, но на сегодня динамика отрицательная. Точка.
навіть путін не зміг змусити щоб стільки тікало з країни.
Не разбираешься ты в икономике😀
Ничего страшного, не продали в 2016 году, продадут в 2018, главное не продать за копейки, не позволить ворам капиталистам прихватизировать предприятие и не разворовать или проесть полученные деньги.