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 Политика Украины
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 "Решение не вызывает ничего, кроме возмущения", - МИД РФ о недопуске россиян к выборам в посольство и консульства

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением по факту решения украинских властей не допускать на избирательные участки россиян на выборах 18 марта, поскольку Россия проводит выборы и в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении российского МИД.

В тексте говорится: "Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года".

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В заявлении отмечается, что "складывается впечатление", что  украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах.

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Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях.

Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", - говорится в заявлении.

Также читайте: Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056116
 
 
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А ще непогано б було взагалі перетворити руспосольство-консульства в резерваціі(все одно крику і визгу на весь світ мокшансько-скрєпний) )))
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кароче-рассеяне...вас 18 числа "имели ввиду"...голосуйте дома...
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В Сирии призвали бойкотировать футбольный ЧМ-2018 в России
"Решение не вызывает ничего, кроме возмущения", - МИД РФ о недопуске россиян к выборам в посольство и консульства - Цензор.НЕТ 2676

Более 20 сирийских организаций призвали страны мира рассмотреть идею бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года.
Таким образом активисты хотят, чтобы Москва изменила свою политику в Сирии.
Об этом пишет Радио Свобода.
Обращение его авторы адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции.
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Не только ЧМ надо бойкотировать, а и финал 6-ти волейбольной лиги чемпионов, который состоится в Казани. И решение о нём было принято неделю назад.
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От падло лишньохромосомне про те як поводятся цивілізовані держави заговаорило Нехай скотина лишньохромосомна дякує Богу що в нас при владі їхній торговий партньор Бо якби при владі був українець і патріот ТО він би дозволив лишньохромосомним собакум проголосувати в рашенському посольстві А біля вихолду з нього стояли б автозаки І туди сук лишньохромосомних штапбелями Та й на кордон з кацапією і кожному підсрачника Щоб біг щодуху І туди в Томськ Омськ і хай там голосують п*ють бояру і дєрбєнят на балалайці А тут Україна а не собачатня
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Тю, ви що, образились чи що? Ну як діти...
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якщо так бомбить на расеє усе вірно робиться, на чужий каравай рота не відкривай) ви цим Кримом удавитесь.
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Через год состоятся выборы президента Украины и как они пройдут в пол десятках украинских консульствах в России уже никто не сомневается! только петиции уже будут посылать с другой стороны!

Для Европы же что мы, что россияне останемся не цивилизованным миром, отсталыми людьми или по-простому "два брата - Кiндрата!"
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Кацапье, мы ваше возмущение вертели на детородном органе !
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Парашники, вам надо ехать голосовать не к нам:
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Если Китай вернет исконно китайские земли, их гражданам можно будет голосовать на еще не вернутых землях?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Решение не вызывает ничего, кроме возмущения", - МИД РФ о недопуске россиян к выборам в посольство и консульства
 
 
 
 
 
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