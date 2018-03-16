 "Решение не вызывает ничего, кроме возмущения", - МИД РФ о недопуске россиян к выборам в посольство и консульства

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении российского МИД.

В тексте говорится: "Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года".

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В заявлении отмечается, что "складывается впечатление", что украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах.

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Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях.

Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", - говорится в заявлении.

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