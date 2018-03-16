 "Решение не вызывает ничего, кроме возмущения", - МИД РФ о недопуске россиян к выборам в посольство и консульства

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении российского МИД.
В тексте говорится: "Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах.
Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года".
В заявлении отмечается, что "складывается впечатление", что украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах.
Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений.
"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях.
Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", - говорится в заявлении.
Более 20 сирийских организаций призвали страны мира рассмотреть идею бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года.
Таким образом активисты хотят, чтобы Москва изменила свою политику в Сирии.
Об этом пишет Радио Свобода.
Обращение его авторы адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции.
Для Европы же что мы, что россияне останемся не цивилизованным миром, отсталыми людьми или по-простому "два брата - Кiндрата!"