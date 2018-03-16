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 Политика Украины
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Все про:выборы (20150) Президент (4036) Гройсман (3900)

 Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что не планирует баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - сказал Гройсман в эфире одной из украинских радиостанций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Реформируя страну, мы достигнем еще одной цели - членства в НАТО"

Напоминаем, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3056113
 
 
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а в википедии он уже кандидатом обозначен
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Увиливает от ответа! Явно замыслил шефа подсидеть. Интересно только одно будет он его называть "попередником", или сразу в тУрму посадит?
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а для тебя разве имеет какое-то значение реальность ?

его просто рептилоиды прилетят и назначат директором Украины.
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Вкотре питаю- не зарано ти виборчу кампанію почав? Бо вже реально задовбуєш своїм флудом.
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не обязательно.кстати, янукОвощ тоже думал, что еще часу и часу
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трусельман - такой же позор и вор, как и поросенко-вальцман..
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ну эту картинку ты слепил в редакторе,а вот тебе настоящее знамение шизанутого на всю голову

Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2913

Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7190
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1. я заметил по нижнему левому углу, какие сайты ты всасываешь.
2. ты слово "ктитор" когда-нибудь слышал ?
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один шизик иконы с собой рисует,второй дурачок тимошенко в редакторе рисует,откуда вы вылазите такие,с отклонением тыквы?
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Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1012такое же дерьмо как и вальцман. висеть им на соседних столбах.
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Плох тот еврей, который не мечтает стать президентом!
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пусть в исраиле мечтает, а не в Украине..
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- Таможенник спрашивает на границе еврея: "Откуда прибыли ?"
- Еврей отвечает: "Какие прибыли ? Одни убытки."
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только зиц-президентом! как его руцкий каллега айфончик. ))
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Мой русский дед часто говорил (с уважением к украинцам):
- Там, где прошел хохол, еврею делать нечего.....
П.С. К сожалению, пока не так........
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Не плутай українця з вірменином - то дійсно так. Вірменин, як і грек - однокорінні з генетикою єврея. Вони й походять з одного кореня.
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не фантазируй,евреи это простые арабы,один народ,с похожими языками и одного желтого цвета
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" - Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три килограмма отличного плана!"
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не стоит все три кг курить сразу,а то и так сама с собой разговариваешь
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Могу и с Вами поговорить, если мне будет интересно.
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А так Вам нравится, если не поняли юмора.
- Есть ли у вас план, мистер Гройсман?
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Не президент, не прем'єр, не НГ, не НБУ - ми будуємо Україну. Незалежно від виборів.

Ірма Вітовська: Мова сьогодні, на жаль, є не лише засобом спілкування, це засіб збереження нації. І саме мовою ми можемо показати, що ми інші.

Про це в ефірі хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканалі ZIK розповіла українська акторка театру та кіно, громадська діячка, Заслужена артистка України Ірма Вітовська.Гостя Програми каже, що мистецтво не повинно стояти осторонь політики, або ж війни. За словами акторки, публічна людина у час війни повинна бути взірцем для інших.«І мова сьогодні, на жаль, є не лише засобом спілкування, це засіб збереження нації. І я вам зараз доведу. Росіянам сьогодні що кажуть, чому Росія забирає Крим і «Східну Малоросію»? Їм кажуть, що люди на цих територіях нічим від них не відрізняються. Мовляв, вони ж говорять як ми, отже, ми - єдиний народ. І вони мають рацію. Адже з точки зору їхньої правди вони забирають своє», - зауважила Ірма Вітовська.Тому, за словами акторки, щоби у росіян була перепона бачити своє на українських землях, повинна бути мовна відмінність.«Можливо тоді вони подумають, що це не варто забирати, адже це не їхнє. Тоді не буде можливості і для маніпуляцій «згори». Тоді це вже буде не визволення, а агресія. Це важче буде подавати. Тому все, що я хочу сказати, що українська мова зараз стала самозбереженням української нації. І саме мовою ми можемо показати, що ми інші», - наголосила Заслужена артистка України.А щодо російськомовних патріотів України, Ірма Вітовська каже, що таких людей в Україні чимало, але вони роблять все для того, аби у майбутньому їхні діти та онуки розмовляли українською мовою.«У мене є багато друзів, які розмовляють російською, бо у такому віці їм вже важко опанувати українську. Але вони розуміють, що їхні діти повинні вивчити рідну мову. Та й загалом, все почин6ається з обличчя міст, з сервісу ресторанів та закладів, які відвідує людина у своїй країні. Адже коли до вас звертаються мовою тої країни, де ви знаходитеся, то і ви так будете розмовляти. І коли ви лиш кудись заходите, і до вас звертаються «Ласкаво просимо», «Заходьте будь ласка», то все одразу стає зрозумілим. Ось це ідентифікує країну. Це сьогодні робить будь яка країна», -підсумувала гостя програми.
Дивіться і слухайте більше тут: https://www.youtube.com/watch?list=PLAHpnQ4F1EUIaBNSsDXHU-DFvimoJPEdh&v=tQ4zCICag8I
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Поважаю Ірму Вітовську, та й вірні речі вона каже.
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Це добре. Тоді під її інтерв'ю маю бачити твій лайк. Хоча наразі лайки інкогніто після ребрендінгу Цензора, і друзів не показує.
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Нема проблем, додам-та я, зазвичай, коли пишу схвальний комент, то вподобайку не ставлю.
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Artaxerx II..Там Ірма не тількі про мову говорила ..а і про *владу* висловилась
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"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины"

Короче, сказал, что и впредь готов подставить плечо старшему товарищу, отгружающему мешки с баблом, но сам на должность бригадира не претендует.
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Совсем недавно претендовал. Даже из под тишка бочку катил на барыгу!
То, он создание антикоррупционного суда поддерживал, то против повышения тарифов был.
Видимо договорились.
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решили устроить салочки с барыженком, как хуйло с онвамнедимон-ом?
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А жаль.
Был пчеловод, был урка, был барыга. Для полного счастья не хватает продавца труселей.
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тихо спи3див і пішов називається "знайшов".
Слава жидам!
Бердичеву слава!
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грося, ты неправ. то шо ты бы обосрался, это понятно. но премьером бы уже не был.
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Туда,куда ты Грося попадёшь не баллотируются ,можешь у Югика проконсультироваться ... Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2714
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може и есть в этом "игра". кондитер набирает в себя весь негатив, потом появляется брут и дерибанят булаву
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Грося! У меня тоже нет желания баллотироваться в президенты.
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вот рускавым езыком растолковали ольгинцам-нету планов...все равно прибежали какнуть Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3752
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Сколько людей расплакалось, услышав эту новость.
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через полгода он скажет, что никогда такого не говорил
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Так сколько?Серьезно.Назови монету.
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Ой спасибо! Успокоил! Утешил! Аж от сердца отлегло! А то пришлось бы Торой в кипу. Опосля - кадилом шлифонуть для верности.
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Тора скручується в рулон, а тому не в голову, а в... А кадилом, дійсно, по тім*ячку, для гарантії, щоб тора краще залізла.
Не знаю чому, але від цієї влади я стаю махровим антисимітом.
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Не-не. Идея хорошая, но тут надо обстоятельно. Одно ж другому - не помеха. Для хранения рулоны укладываются в увесистые серебряные цилиндры с колпачками. Поэтому сперва - в кипу - "это первое дело, а уж опосля" (с) - затасовать поглубже. И кадилом всенепременно.
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"Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію грошима держбюджету"
красота
можно еще записать,что всем украинцам за шиворот нассать еще потом нужно
в рамках примирения,так сказать.
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Надзюрити! Всенепременно и натурально - за шиворот! Не, ну не скотопотамы!
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Тора скручується в рулон, а тому не в голову, а в... А кадилом, дійсно, по тім*ячку, для гарантії, щоб тора краще залізла.
Не знаю чому, але від цієї влади я стаю махровим антисимітом.
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"... краще я у Менську колонію поїду. До камери Юрка..., посиджу, подумаю...." - подумав він.
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Гройсман молодец. Отсидел и ушел, надеюсь. Только Украине от таких гройсманов только холодней становится.
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Местный жириновский...
Господи, убей идиотов...
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подякуємо за працю і на роботу в Вінницю- до влади повинні прийти ПАТРІОТИ- націоналісти...СВОБОДІВці партія САМОПОМІЧ ПРАВИй СЕКТОР решта пора вже заткнутись і на відпочинок.....
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Гройсман еще не плохой вариант для Украины, та там чесно говоря нет за кого голосовать вобще.
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А кацапы все лепять с Порошенка-диабетика алкаша я смотрю.
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Они спят и видят чтоб рошен остался президентом.
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окуеть.воно про президенство шось бормоче.Винница гоп-ца-ца
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У гройсмана рейтинг где-то минус 69%. Но оно бнять мечтает.
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Ну если что надо будет друг ПР все подсчитает, не зря же героя дали.
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Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет ты это погромче прохрюкай, что бы мальдивская свинья услышала
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У Премьера больше возможностей, чем у препиздента. Вот Грося и не спешит менять шило на швайку.
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Напоминаем, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9003кстати, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3430 Источник: https://censor.net.ua/n3056113
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖелания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман
 
 
 
 
 
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