 Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - сказал Гройсман в эфире одной из украинских радиостанций.

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Напоминаем, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.