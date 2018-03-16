 Желания и планов баллотироваться в президенты Украины у меня нет, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - сказал Гройсман в эфире одной из украинских радиостанций.
Напоминаем, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
его просто рептилоиды прилетят и назначат директором Украины.
2. ты слово "ктитор" когда-нибудь слышал ?
- Еврей отвечает: "Какие прибыли ? Одни убытки."
- Там, где прошел хохол, еврею делать нечего.....
П.С. К сожалению, пока не так........
- Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три килограмма отличного плана!"
- Есть ли у вас план, мистер Гройсман?
Ірма Вітовська: Мова сьогодні, на жаль, є не лише засобом спілкування, це засіб збереження нації. І саме мовою ми можемо показати, що ми інші.
Про це в ефірі хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканалі ZIK розповіла українська акторка театру та кіно, громадська діячка, Заслужена артистка України Ірма Вітовська.Гостя Програми каже, що мистецтво не повинно стояти осторонь політики, або ж війни. За словами акторки, публічна людина у час війни повинна бути взірцем для інших.«І мова сьогодні, на жаль, є не лише засобом спілкування, це засіб збереження нації. І я вам зараз доведу. Росіянам сьогодні що кажуть, чому Росія забирає Крим і «Східну Малоросію»? Їм кажуть, що люди на цих територіях нічим від них не відрізняються. Мовляв, вони ж говорять як ми, отже, ми - єдиний народ. І вони мають рацію. Адже з точки зору їхньої правди вони забирають своє», - зауважила Ірма Вітовська.Тому, за словами акторки, щоби у росіян була перепона бачити своє на українських землях, повинна бути мовна відмінність.«Можливо тоді вони подумають, що це не варто забирати, адже це не їхнє. Тоді не буде можливості і для маніпуляцій «згори». Тоді це вже буде не визволення, а агресія. Це важче буде подавати. Тому все, що я хочу сказати, що українська мова зараз стала самозбереженням української нації. І саме мовою ми можемо показати, що ми інші», - наголосила Заслужена артистка України.А щодо російськомовних патріотів України, Ірма Вітовська каже, що таких людей в Україні чимало, але вони роблять все для того, аби у майбутньому їхні діти та онуки розмовляли українською мовою.«У мене є багато друзів, які розмовляють російською, бо у такому віці їм вже важко опанувати українську. Але вони розуміють, що їхні діти повинні вивчити рідну мову. Та й загалом, все почин6ається з обличчя міст, з сервісу ресторанів та закладів, які відвідує людина у своїй країні. Адже коли до вас звертаються мовою тої країни, де ви знаходитеся, то і ви так будете розмовляти. І коли ви лиш кудись заходите, і до вас звертаються «Ласкаво просимо», «Заходьте будь ласка», то все одразу стає зрозумілим. Ось це ідентифікує країну. Це сьогодні робить будь яка країна», -підсумувала гостя програми.
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Короче, сказал, что и впредь готов подставить плечо старшему товарищу, отгружающему мешки с баблом, но сам на должность бригадира не претендует.
То, он создание антикоррупционного суда поддерживал, то против повышения тарифов был.
Видимо договорились.
Был пчеловод, был урка, был барыга. Для полного счастья не хватает продавца труселей.
Слава жидам!
Бердичеву слава!
Не знаю чому, але від цієї влади я стаю махровим антисимітом.
красота
можно еще записать,что всем украинцам за шиворот нассать еще потом нужно
в рамках примирения,так сказать.
Не знаю чому, але від цієї влади я стаю махровим антисимітом.
Господи, убей идиотов...