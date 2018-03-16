 Осужденный в РФ украинский политзаключенный Сенцов "медленно , но безвозвратно" теряет здоровье в российской тюрьме

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала его сестра Наталья Каплан.
Она отметила: "Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно".
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".
А так-бы хрен она вернулась..., если-бы ее на московии ждал кто-нибудь, хуйло предателей то-же не любит..., даже если они работают на него.
Тем более , вот только здоровье на Сейшелах поправил , постоит за Украину .
Тем более , что как прокурор он никакой !
Всех скопом !
Британские СМИ сообщили, что они были отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое было разработано в СССР.
Спустя 10 дней на сайте Ynet появилась статья - автора докторской диссертации о "Мосаде" о создателе боевого вещества "Новичок", Анатолии Кунцевиче.
В статье говорится, что в течение нескольких десятков лет деятельность Кунцевича вызывала пристальное влияние Израиля, который опасался того, что новое неконвенциональное оружие, разработанное в Советском Союзе, может попасть в руки террористических организаций.
Первые сведения об экспериментах по созданию боевых веществ нервно-паралитического действия Израиль получил в 70-х годах. Тогда же израильская разведка впервые вышла на проект "Новичок" и его создателя, Анатолия Кунцевича.
В период перестройки эти эксперименты были прекращены, однако в начале 90-х в Израиле узнали о том, что подобными разработками занялась Сирия. Руководителем сирийского проекта вновь оказался генерал Кунцевич.
Тогда же премьер-министр Израиля поделился этими сведениями с Москвой, которая ответила на информацию молчанием.
Спустя несколько лет, в апреле 2002 года, Анатолий Кунцевич был найден мертвым на борту самолета, вылетавшего из Алеппо в Москву.
Израиль никак не комментировал это происшествие, несмотря на то, что в Сирии увидели в смерти Кунцевича "руку Мосада".
....бо іх дебілів 140 млн....
такі цицьки собі "наголодувала"....