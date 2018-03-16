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 Осужденный в РФ украинский политзаключенный Сенцов "медленно , но безвозвратно" теряет здоровье в российской тюрьме

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии в городе Лабытнанги.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала его сестра Наталья Каплан. 

Она отметила: "Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно".

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056112
 
 
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За те "герой України" Гадя "розгулялась" не на жарт на волі!
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С языка снял. Я так понял кто не пошел на сотруднечество с врагом тот гниёт в кацапских тюрьмах а кто пошел Гади всякие и Пацюки те на воле да ещё и с депутатскими мандатами!
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И педрилы в президентах
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На этих всех пэрсонажах закончилась наша нация ????????????????? Задайте себе тогда ВОПРИС а чем мы тогда отличаемься от кацапсин ?
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Нет это главные педрилы которые рвуться в президенты. Можно конечно Ляшко судя записать но Ляшко гей!
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Ну смотря на Садового, Вону, Лушпайку,Пацюка итд.. Ляшко не худший вариант для Украины!
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Нижче наш діалог видалили. Таке враження що я на Ютубі коментую сюжети грузинського телеканалу Руставі-2. Того самого, котрий з чистого українського патріотизму підтримує Великого Реформатора і Останню Надію України Міхаеля Саакашвілі.
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Сєнцов- не Парасюк. І навіть не Савченко.
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Да Сенцов выбрал честь и не продался кремлёвскому карликовому педофилу!
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Та кому та гадя на московии нужна...!... - Хуйлу она здесь в Украине нужна, что-бы гадить, а если повезет, еще и безлад устроить..., на крайняк, как "сакральная жертва" пойдет....
А так-бы хрен она вернулась..., если-бы ее на московии ждал кто-нибудь, хуйло предателей то-же не любит..., даже если они работают на него.
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Почему жертвами революционных обстоятельств Никогда не оказывались дети рывалюционеров ? Олегу огромное Спасибо за то что не разочаровался в людях
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Их задача с народом быть,направлять
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А Гольфцман гребет триллионы и ездит на Канары... Ясный красный ему тоже, падлюке, не нужны Герои Украины....
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У нас тут есть ...ныпримеримые враги .. путлеровского режима зачем сааке возвращаться ? Вы ж его пэдрилы еле выдворили и чуть что хотите назад ? P. S. У нас в Одессе есть офигенный психоневрологический диспансер для поциэнтов с разделением сознания
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Так мы его возвратить что-бы поменять его (агента кремля) на наших полит узников и заложников!
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А вы поменяйте его на Луцыка . Он опытный зэк , знает ходы-выходы , настоящий патриот .
Тем более , вот только здоровье на Сейшелах поправил , постоит за Украину .
Тем более , что как прокурор он никакой !
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Луцик на своем месте. И работу свою делает! Если бы не Луцик зрадофилы и кремлёвская наволоч давно бы рамсы попутала и нюх бы потеряла!
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Луцика вони не візьмуть. Пропоную поміняти його на Карлсона.
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Мне и всей Рады не жалко для такого дела .
Всех скопом !
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5 марта 66-летний "двойной агент" Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Англи.
Британские СМИ сообщили, что они были отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое было разработано в СССР.

Спустя 10 дней на сайте Ynet появилась статья - автора докторской диссертации о "Мосаде" о создателе боевого вещества "Новичок", Анатолии Кунцевиче.

В статье говорится, что в течение нескольких десятков лет деятельность Кунцевича вызывала пристальное влияние Израиля, который опасался того, что новое неконвенциональное оружие, разработанное в Советском Союзе, может попасть в руки террористических организаций.

Первые сведения об экспериментах по созданию боевых веществ нервно-паралитического действия Израиль получил в 70-х годах. Тогда же израильская разведка впервые вышла на проект "Новичок" и его создателя, Анатолия Кунцевича.
В период перестройки эти эксперименты были прекращены, однако в начале 90-х в Израиле узнали о том, что подобными разработками занялась Сирия. Руководителем сирийского проекта вновь оказался генерал Кунцевич.

Тогда же премьер-министр Израиля поделился этими сведениями с Москвой, которая ответила на информацию молчанием.

Спустя несколько лет, в апреле 2002 года, Анатолий Кунцевич был найден мертвым на борту самолета, вылетавшего из Алеппо в Москву.
Израиль никак не комментировал это происшествие, несмотря на то, что в Сирии увидели в смерти Кунцевича "руку Мосада".
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навіть чаю не встигне випити, бо в спамі чаю не дають.
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БОЖЕ бережи наших полоненних.....захисти іх від сруцького бидла
....бо іх дебілів 140 млн....
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а чого в "качалку" не ходить? чи там не має? а у Наді була "качалка"...
такі цицьки собі "наголодувала"....

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Ну так повесьте плакат в Раде о требовании освободить, козлы.
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краще б Олега визволили, ніж ту біснувату косогласу хвойду гадю.
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