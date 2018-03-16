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 Общество
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Все про:Амосова (22) медуниверситет (27)

 Моя задача поменять систему, чтобы перезагрузить университет, - Амосова

Команда Екатерины Амосовой ежедневно меняет работу Национального медицинского университета к лучшему.

"Мы меняем устоявшуюся систему для того, чтобы искоренить практику, когда за доцента - несли, за профессора - несли, со студентов деньги собирали. И чтобы перезагрузить университет", - отметила ректор НМУ в интервью изданию "Обозреватель" 

Из действенных и позитивных изменений Амосова отметила внедрение 45-минутных лекций и увеличение вступительного порога в 140 баллов ВНО по биологии. "Мы пошли на риск не набрать студентов - для того, чтобы к нам вступали лучшие", - сказала она.

По словам ректора, бюджетных средств университета хватает на зарплаты и частично - на стипендии. "Коммунальные платежи мы на 95% оплачиваем за счет того, что сами зарабатываем. И вкладываемся в развитие, в новое оборудование, в "фантомы" для педпроцесса", - отметила Амосова.

К тому же, менеджмент университета нашел возможность стимулировать преподавателей и студентов за счет спецфонда. "В то время, когда другие ВУЗы закрывались, потому что не имели средств на отопление - мы трижды проводили премирования", - подчеркнула ректор.

Также Екатерина Амосова сообщила о новом экзамене для студентов-третьекурсников по правильной технологии клинического обследования пациента (OSCE), который состоялся параллельно с "Кроком". В отличие от украинских тестов "Крок", где идет зазубривание ситуаций на довольно примитивных примерах, такой экзамен приближен к реальной практике. "Когда к врачу приходит пациент - на нем нет таблички, что у него везикулярное дыхание и шумы в сердце. Врач должен сам установить диагноз.

Надписи "выберите один из пяти вариантов диагноза" с реальными пациентами не бывает", - отметила она. В этом году университет совершенствует OSCE для третьего курса, стоматологи делают свой OSCE, а отдельные его элементы выводятся на государственный экзамен с использованием чек-листов для объективизации оценки.

Среди других новшеств ВУЗа - введение курса коммуникативных навыков с 1 сентября для студентов 2 курса, а в новом семестре - и для 6 курса. "В Украине это полностью на нуле. Вот как сказать пациенту, что у него - неизлечимая болезнь? Как сказать родственникам о смерти человека? На самом деле, есть действенные приемы - до сформулированных уже предложений".

Как еще один пример преобразований ректор привела введение 45-минутных лекций. "Внимание человека сохраняется 15-20 минут, а затем идет на спад. Чтобы этого избежать, нужен интерактив. Поэтому наши лекции новые не только по продолжительности, но и по структуре", - убеждена она.

Университет движется к тому, что каждая лекция или практическое занятие должны иметь не более трех конкретных учебных целей на 45 минут. "Лучше не просто пересказывать факты, которые есть в учебниках и в интернете, а посвятить это время для того, чтобы отработать компетентность их применения для решения конкретных задач", - уверена Екатерина Амосова.

Источник: https://censor.net.ua/n3056107
 
 
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Перезагрузить сердце - плохая идея.
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введение курса коммуникативных навыков - да мне пофиг эти способности врача, я с ним не попздеть за жизнь пришел

Вот как сказать пациенту, что у него - неизлечимая болезнь? Как сказать родственникам о смерти человека? - да очень просто, предложить свою помощь в похоронах, через аатличное агентство, звонить только ЕМУ. Проверено, два врача приходили - два предложения о помощи.
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Грёбанные совковые уроды ,СИСТЕМУ которую вы построили можна только уничтожить до последнего комсацкогоо выблядка все остальное замена кроватей а не блядей
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Тебе, старе корупційне пердало, треба замінити
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пішла би фельдшером працювати, а не ганьбити добре імя батька... я так думаю
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Смена системы - это наезд на прюзидента, с огнем играете мадам
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Я желаю удачи в этом важном и сложном деле!
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Практику искоренят, установив терминалы.
Моя задача поменять систему, чтобы перезагрузить университет, - Амосова - Цензор.НЕТ 9452

Можно будет даже личный кабинет открыть: и там оплачивать "консалтинговые услуги".
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Я вірю Амосовій, бо у мене є родич, що вчиться там на лікаря.
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Али я с тобой не разу не ругался и не собираюсь.Но таких взяток как там нет нигде.Знаю точно.
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Шевченко рядом не валялся.В том же Шевченко практически сейчас не берут.
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Амосова берет взятки это знает весь Киев и даже Али Хасан, который пытается закрыть на это глаза, потому что у него учится родич. Так че ты такой активный на Цензоре?, тебе на корреспондент или даже страна.юэ.й и там защищай амосову уверен найдешь почитатетлей.
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Её гнать нужно из университета за взяточниченство. Она ещё и студентов на забастовку подбила. воспользовавшись административным ресурсом, чтобы её не уволили.
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Когда уже эту лживую вороватую б-дь отправят хотя бы на покой?
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Тварь Амосова - маленькая язва на теле Украины а убрать эту гадину не можем. Не Майдан же из этой предательницы собственного отца устраивать. Амосова - падаль, которая никак не досдохнет и нас всех отравляет. ЧТоб ты подавилась деньгами забранными у студентов, скотина.
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Присосались и хер кого сковырнёшь.
Круговая порука. Отчаяние берёт.
Мысль.об отстреле кажется всё более симпатичной.
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Для этого Амосовой лучше всего просто свалить.
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амосову лучше всего арестовать вместе с всей командой перезагрузчиков. Там такое шодло собралось, включая бывших активных рыгов, что администрации яныка далеко. Поборы непринятые даже по неписаным правилам в Украине, отношение к студентам - изощренно зверское. Меня удивляет. что какие-то там группы студентов еще устраивают забастовки против проверок и чисток этого гадючника.
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Моя задача поменять систему, чтобы перезагрузить университет денежные потоки, - Амосова.
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На этой вороватой МАДАМ природа ОТДЫХАЕТ!
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Ща два роки тому у вузькому колі сказав класний дніпропетровський хірург: "Цінуйте нас. Коли ми підемо на пенсію, вас лікуватимуть пакистанці."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМоя задача поменять систему, чтобы перезагрузить университет, - Амосова
 
 
 
 
 
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