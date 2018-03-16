 Моя задача поменять систему, чтобы перезагрузить университет, - Амосова

"Мы меняем устоявшуюся систему для того, чтобы искоренить практику, когда за доцента - несли, за профессора - несли, со студентов деньги собирали. И чтобы перезагрузить университет", - отметила ректор НМУ в интервью изданию "Обозреватель"

Из действенных и позитивных изменений Амосова отметила внедрение 45-минутных лекций и увеличение вступительного порога в 140 баллов ВНО по биологии. "Мы пошли на риск не набрать студентов - для того, чтобы к нам вступали лучшие", - сказала она.



По словам ректора, бюджетных средств университета хватает на зарплаты и частично - на стипендии. "Коммунальные платежи мы на 95% оплачиваем за счет того, что сами зарабатываем. И вкладываемся в развитие, в новое оборудование, в "фантомы" для педпроцесса", - отметила Амосова.



К тому же, менеджмент университета нашел возможность стимулировать преподавателей и студентов за счет спецфонда. "В то время, когда другие ВУЗы закрывались, потому что не имели средств на отопление - мы трижды проводили премирования", - подчеркнула ректор.



Также Екатерина Амосова сообщила о новом экзамене для студентов-третьекурсников по правильной технологии клинического обследования пациента (OSCE), который состоялся параллельно с "Кроком". В отличие от украинских тестов "Крок", где идет зазубривание ситуаций на довольно примитивных примерах, такой экзамен приближен к реальной практике. "Когда к врачу приходит пациент - на нем нет таблички, что у него везикулярное дыхание и шумы в сердце. Врач должен сам установить диагноз.



Надписи "выберите один из пяти вариантов диагноза" с реальными пациентами не бывает", - отметила она. В этом году университет совершенствует OSCE для третьего курса, стоматологи делают свой OSCE, а отдельные его элементы выводятся на государственный экзамен с использованием чек-листов для объективизации оценки.



Среди других новшеств ВУЗа - введение курса коммуникативных навыков с 1 сентября для студентов 2 курса, а в новом семестре - и для 6 курса. "В Украине это полностью на нуле. Вот как сказать пациенту, что у него - неизлечимая болезнь? Как сказать родственникам о смерти человека? На самом деле, есть действенные приемы - до сформулированных уже предложений".



Как еще один пример преобразований ректор привела введение 45-минутных лекций. "Внимание человека сохраняется 15-20 минут, а затем идет на спад. Чтобы этого избежать, нужен интерактив. Поэтому наши лекции новые не только по продолжительности, но и по структуре", - убеждена она.

Университет движется к тому, что каждая лекция или практическое занятие должны иметь не более трех конкретных учебных целей на 45 минут. "Лучше не просто пересказывать факты, которые есть в учебниках и в интернете, а посвятить это время для того, чтобы отработать компетентность их применения для решения конкретных задач", - уверена Екатерина Амосова.