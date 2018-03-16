 "После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства", - Сарган о проведении обысков на "Новой почте"

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган отметила: "В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.
Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона.
Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит.
После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства.
Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.
титушками штоле?
самопалы вы одноразовые
Мокал в дерьмо (виртуально) овоща и его соевого министра экономики, так шо аж гай шумел.
Но потом осознал свои ошибки, перековался, наелся карамелек и поступил на службу этому бывшему министру экономики.
Теперь усердно мочит его оппонентов, Юльку (по старой памяти) не трогает. Ностальджи...
⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) InfoResist
В рамках повышения инвестиционного климата... начат процесс захвата (как корумпированные барыги любят говорить "отжатия") еще одного крупного бизнеса! Скорее всего в интересах Порошенко (он давно на НП имеет виды
Твоей зряплаты не хватит на чоколяд. Будешь строчить за 200 грамм червивой сои в месяц.
Педра не успокоится пока не занребет всё у всех, включая своих порохоботов.
Клептократия, гыга.
"Нова пошта" надала Антимонопольному комітету інформацію, що її основний конкурент, "Укрпошта", ймовірно, отримує шкідливу для конкуренції державну допомогу. ЕП з'ясувала, у чому суть конфлікту, і які в цього кейсу перспективи.
10 ч ·
http://ua24ua.net/semen-semenchenko-ne-viryu-hotili-pidirv…/
Семен Семенченко: "Не вірю". Хотіли "підірвати Раду", "обрушити купол з минометiв", "добити з автоматів"
а ось фіз-особи пп...-чомусь на кожній вулиці-новая почта...
а ось державна почта повина усім і все відразу і податки наперед...
Раньше кошмарил бизнес овощ, теперь кошмарит бизнес овощ-2.
Почерк один и тот же.
имея личного гепгокугога и когорту "реформированых" судей РЕАЛЬНО можно ВСЕ.
Как близкий соратник президента Украины Ложкин тайно вкладывает в Германии миллионы - Deutsche Welle
Петр Порошенко поручил бывшему главе своей администрации Борису Ложкину улучшать бизнес-климат и привлекать инвесторов в страну. Сам же Ложкин тем временем анонимно вкладывает деньги в ФРГ.
Об этом сегодня рассказало и предоставило подтверждающие документы немецкое издание Deutsche Welle.
Борис Ложкин - близкий соратник и многолетний партнер Петра Порошенко по медиабизнесу. Став президентом Украины, Порошенко назначил Ложкина главой своей администрации, сделав ставку на доверительные отношения и деловые качества некогда успешного бизнесмена и медиамагната. Пробыв два года на этом посту, в августе 2016 года Ложкин ушел из администрации президента и был назначен советником главы государства и секретарем Национального инвестиционного совета. Порошенко создал этот орган для работы над улучшением инвестиционного климата Украине и привлечения в страну инвесторов.
Когда не терпится назад в бизнес
Инвестиционный совет до сих пор так ни разу и не собрался. Зато за собственные бизнес-проекты Борис Ложкин взялся сразу после ухода из администрации президента. Уже через два дня после увольнения с госслужбы Ложкина его доверенное лицо создало на Кипре компанию Ensitar Limited. Официально бенефициаром этой фирмы Ложкин стал в марте 2017 года, свидетельствуют документы из кипрского реестра компаний, имеющиеся в распоряжении DW.
В тему - Al Jazeera: Порошенко - врет, а Ложкин ушел из Нацсовета из-за расследования мошеннической сделки на $500 млн
До сих пор экс-глава администрации Порошенко публично не упоминал о деятельности Ensitar Limited. В СМИ в прошлом году со ссылкой на информированные источники появлялась информация о том, что Борис Ложкин создает инвестиционную компанию вместе со своим протеже - бывшим министром инфраструктуры Андреем Пивоварским.
Однако чем занимается эта компания, до сих пор известно не было. Как выяснилось в ходе расследования DW, Ensitar Limited создана именно для зарубежных инвестиций Бориса Ложкина. А первый проект украинского инвестора - недвижимость в Германии. Выбор опытного бизнесмена Ложкина можно понять: немецкий рынок недвижимости крайне интересен для вложений. На фоне стабильной экономической ситуации и доступности ипотечных кредитов цены на жилую недвижимость в Германии неуклонно растут.
Жилой комплекс в пригороде Дюссельдорфа
В июле 2017 года Ensitar Limited Ложкина приобрела 49% акций вновь созданной Liwon Hilden GmbH. 51% ее принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает проекты с местными властями. Для финансирования строительства привлекаются инвесторы. В том числе, и иностранные - такие, как Борис Ложкин.
В Хильдене, городе-спутнике Дюссельдорфа, Liwon Real Estate GmbH вместе с украинским инвестором планирует до конца 2019 года построить жилой комплекс на 115 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра, снос которого запланирован на ближайшее время. Какую сумму планируют вложить в проект инвесторы - коммерческая тайна. Однако, исходя из средних показателей стоимости квадратного метра жилья в центре Хильдена, продажа квартир после завершения строительства может принести инвесторам десятки миллионов евро.
Инвестор, который не хочет публичности
Liwon Real Estate GmbH - старший партнер Ложкина по немецкому проекту - отказалась сообщить, кто выступает инвестором и на какие средства будет идти финансирование строительства. «Это - конфиденциальная информация», - ответила представительница компании на запрос DW. По данным немецкого торгового реестра, исполнительным директором созданной в прошлом году компании-застройщика Liwon Hilden GmbH является Андрей Пивоварский, бывший украинский министр.
Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, Пивоварский должен был внести имена бенефициаров возглавляемой им компании в реестр прозрачности. Этот реестр был создан в прошлом году, чтобы правоохранительным и контролирующим органам было легче разобраться, кто именно стоит за фирмами, собственники которых скрываются в офшорах.
Однако в реестре прозрачности, как свидетельствует полученная DW выписка, информации о бенефициарах Liwon Hilden GmbH нет. Такая непрозрачность может уже на самом старте бизнеса в Германии обернуться для украинских экс-чиновников крупным штрафом. Недавно, как писала DW, проблемы с немецким реестром прозрачности возникли и у бывшего шефа и бизнес-партнера Ложкина - Петра Порошенко.
В тему - Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии - Deutsche Welle
Инвестор, очевидно, не заинтересован в публичности. Не знают, откуда поступают деньги на строительство, и в мэрии города Хильден. «Выдавая разрешение на строительство, город не должен проверять, откуда поступают деньги», - объяснили DW в пресс-службе администрации города.
Тень денег Курченко
Борис Ложкин после перерыва, вызванного политической деятельностью, возвращается в бизнес со значительными финансовыми ресурсами. Прежде всего, его капитал - средства, полученные от продажи медиахолдинга UMH. В 2013 году Ложкин продал свою бизнес-империю, по данным СМИ, за полмиллиарда долларов. Покупателем стал 28-летний «младоолигарх» Сергей Курченко, который за несколько лет при сомнительных обстоятельствах стал миллиардером, как считается, благодаря тому, что входил в окружение Виктора Януковича. Как и украинский экс-президент, Курченко сейчас скрывается от следствия в России.
Генеральная прокуратура обвиняет «младоолигарха» в незаконном обогащении, прежде всего на фиктивных операциях со сжиженным газом. В прошлом году суд заочно признал Сергея Курченко виновным в создании преступной организации и конфисковал около полутора миллиардов долларов, находившихся на банковских счетах беглого олигарха. Генпрокурор Юрий Луценко тем временем требует и конфискации медиахолдинга UMH, купленного Курченко у Ложкина за считанные месяцы до побега Януковича и его окружения в Россию.
Именно сделка с Курченко после того, как правоохранительные органы объявили «младоолигарха» лидером организованной преступной группы, вызывает все больше вопросов к Борису Ложкину. Многое указывает на то, что приобретение медиахолдинга могло быть для Курченко способом отмывания преступных денег. Именно такое подозрение возникло у правоохранительных органов Австрии, куда после продажи UMH поступила часть средств от этой сделки.
130 миллионов евро с латвийских счетов подконтрольных Курченко фирм были переведены на австрийские счета Ложкина. Однако в 2016 году уголовное дело было закрыто после того, как украинская прокуратура сообщила, что не располагает информацией о незаконном характере происхождении денег.
Что знал Ложкин?
Что знал Ложкин о происхождении средств? Бывшего главу администрации президента должны допросить следователи Генеральной прокуратуры, убеждена Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции. «Добросовестным получателем денег по закону является лишь тот, кто не знал и не мог знать об их преступном происхождении», - напомнила активистка в беседе с DW.
Тем временем всплывают все новые детали, которые проливают свет на происхождение денег, полученных Ложкиным. В начале февраля телекомпания Al Jazeera опубликовала документы, согласно которым Сергей Курченко финансировал покупку UMH частично за счет кредитов украинских госбанков.
Эти кредиты были выданы, в том числе, под гарантии фирм беглого олигарха, которые Генеральная прокуратура признала частью преступной организации Курченко. Вскоре после того, как журналисты Al Jazeera обратились в этой связи с запросом в администрацию президента, Порошенко подписал указ об освобождении Бориса Ложкина от должности секретаря Национального инвестиционного совета.
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К этому стоит добавить, что вчера «Экономическая правда» сообщила о «мутных» делахеще одного друга и бизнес-партнера Порошенко - Макара Пасенюка, возглавляющего скандально известную фирму ICU. Как оказалось, он инвестирует деньги в бизнес в России (фашистское государство, признанное Законом
Интересно, в офисе "Новой почты" уже подкинули патроны?
Сдается мне, что "Новая почта" подозревается в сепаратизме (или в майнинге криптовалюты, например) и владельцам срочно нужно переписать где-то 51% фирмы на кого-то из топ-чиновников, чтобы избавиться от подозрений...
Sergey Naumovich поделился публикацией Володимир Поперешнюк.
Какой смысл принимать участие в этих давосах и звать там инвестиции, если чуть ли не каждый день происходит вот такая х%ета, которая отпугивает бизнес?