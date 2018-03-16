 "После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства", - Сарган о проведении обысков на "Новой почте"

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.

Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит.

После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства.

Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.