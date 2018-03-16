 Канада выделит 4,65 млн долл. на проведение тренингов для ВСУ, - Фриланд

Об этом решении в четвертую годовщину незаконной оккупации Россией Крыма объявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чтобы усилить устойчивость Украины, я объявляю о выделении Управлению ООН по обслуживанию проектов $4,65 млн на 2018-2019 гг для поддержки тренировок ВСУ", - сказала Фриланд.
По ее словам, выделенные средства позволят обеспечить украинскую сторону необходимым оборудованием для проведения тренировок по оказанию первой помощи и подготовке военной полиции ВСУ.
Напомним, в рамках миссии UNIFIER около 200 канадских военных инструкторов с 2015 года проводят занятия с украинскими военнослужащими. В начале этого года Канада временно увеличила свой военный контингент в Украине для проведения учений ВСУ на уровне батальона. Кроме этого, канадцы консультируют Минобороны относительно реформирования и помогают в учебе патрульной и военной полиции.
На тижні.
Гройсман пригрозив аліментникам: "Ми вам спуску не дамо, жорстко каратимемо"
Ось хто головний ворог України - аліментщики!
Що ж за цією фарисейською виставою про турботу за матерів-одиначок і діток-безбатченків, за цією хуцпою стоїть, а - панове? А за цим - ретельно підготовлена і жорстко витримувана юдська політика депопуляції України, як один з інструментів депопуляції. Аби боялися народжувати дітей, ставати батьками. Чоловіки тепер будуть сім разів думати, чи створювати сім'ї, чи народжувати дітей, бо буде так, як зробили показово з ретельно вибраною жертвою - публічним, відомим Мухарським - суди його розділи догола. Тож страх, коли у сім'ї щось не заладиться і жінка буде як у Мухарського Єгорова, той страх буде суттєво зменшувати народжуваність українців, й без того нищених іншими знаряддями містечкових українських глобалістів, які розчищають Україну від українців для неукраїнців. Реальне вирішення проблеми виплати чи стягнення аліментів виглядає зівсім іншим, цивілізованим форматом збалансованих законів і їх виконання, які давно функціонують у цивілізованих країнах з врахуванням інтересів всіх сторін.
пракантралюйте нас пажаласта
тьху