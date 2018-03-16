 Канада выделит 4,65 млн долл. на проведение тренингов для ВСУ, - Фриланд

Об этом решении в четвертую годовщину незаконной оккупации Россией Крыма объявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы усилить устойчивость Украины, я объявляю о выделении Управлению ООН по обслуживанию проектов $4,65 млн на 2018-2019 гг для поддержки тренировок ВСУ", - сказала Фриланд.

По ее словам, выделенные средства позволят обеспечить украинскую сторону необходимым оборудованием для проведения тренировок по оказанию первой помощи и подготовке военной полиции ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса, - МинВОТ

Напомним, в рамках миссии UNIFIER около 200 канадских военных инструкторов с 2015 года проводят занятия с украинскими военнослужащими. В начале этого года Канада временно увеличила свой военный контингент в Украине для проведения учений ВСУ на уровне батальона. Кроме этого, канадцы консультируют Минобороны относительно реформирования и помогают в учебе патрульной и военной полиции.

Также читайте: Глава МИД Канады Фриланд: "Реформы - это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу"