 Минобразования начинает пилотный проект по переходу на электронные учебники в школах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Предполагается, что пилотный проект по внедрению электронных учебников в школах начнется уже в 2018/2019 учебном году и продлится до конца 2020/2021 учебного года. За это время планируется изучить использование экспериментальных образцов 41 наименования учебников (5 - в первый год, 13 - во второй, 23 - в третий).

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Ресурсом для размещения электронного образовательного контента и обеспечение свободного доступа к электронным учебникам станет Национальная образовательная е-платформа. Она будет содержать по меньшей мере 9 функциональных модулей и в дальнейшем должна стать одним из элементов обеспечения качественным образовательным контентом и образовательными услугами для обучения в течение жизни.

В 2018 году в рамках Национальной образовательной электронной платформы планируется создать модули, которые обеспечат прозрачную экспертизу е-учебников, а также механизмы их отбора. Не позднее 23 марта Минобразования планирует начать очные консультации с потенциальными производителями опытных образцов электронных учебников, которые будут участвовать в эксперименте.

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