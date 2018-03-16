EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1593  51
Все про:учебники (179) школа (1615) Минобразования (900)

 Минобразования начинает пилотный проект по переходу на электронные учебники в школах

Министерство образования и науки обнародовало проект Плана реализации эксперимента по внедрению электронных учебников и Национальной электронной образовательной платформы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Предполагается, что пилотный проект по внедрению электронных учебников в школах начнется уже в 2018/2019 учебном году и продлится до конца 2020/2021 учебного года. За это время планируется изучить использование экспериментальных образцов 41 наименования учебников (5 - в первый год, 13 - во второй, 23 - в третий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский опыт внедрения электронных учебников необходимо распространять по всей стране, - Гриневич

Ресурсом для размещения электронного образовательного контента и обеспечение свободного доступа к электронным учебникам станет Национальная образовательная е-платформа. Она будет содержать по меньшей мере 9 функциональных модулей и в дальнейшем должна стать одним из элементов обеспечения качественным образовательным контентом и образовательными услугами для обучения в течение жизни.

В 2018 году в рамках Национальной образовательной электронной платформы планируется создать модули, которые обеспечат прозрачную экспертизу е-учебников, а также механизмы их отбора. Не позднее 23 марта Минобразования планирует начать очные консультации с потенциальными производителями опытных образцов электронных учебников, которые будут участвовать в эксперименте.

Также читайте: "Понятие "конкурс в первый класс" уходит в прошлое", - Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признаку

Источник: https://censor.net.ua/n3056099
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
электронные учебники, электронная медицина, электронное вскрытие - спасибо вам)))
 показать весь комментарий
 
 
На дворе век пара и электричества, посконный Вы наш.... Минобразования начинает пилотный проект по переходу на электронные учебники в школах - Цензор.НЕТ 2946
 показать весь комментарий
 
 
Внучка брата уже два роки не тягає паперові книжки. Все в планшеті і без проблем.
 показать весь комментарий
 
 
Правдиву історію древньої України - не совєцьку - вже для підручників написали? Чи лише сховали українську літературу в уроки "світової літератури"? Мерзотники глобалістські.
 показать весь комментарий
 
 
Открой любой учебник с 1го класса и выше и почитай как там изложена информация - это взрыв мозга!
Надо все переделывать излагать детям в понятной и доступной форме, а не старые маразматики совка, которых поназывались проФФесорами и выносят мозг нашим детям делая из них умствено отсталых!
 показать весь комментарий
 
Посмотрите на учеников младших классов - там рюкзак больше самого ученика. Переход на электронные учебники назрел давно.
 показать весь комментарий
 
 
Ничто не заменит книгу.Электронные учебники -не соперники книге по доступности материала.Дети писать только печатными буквами должны и обучаться скоростному набору.Оформление всех работ в печатном виде с электронной проверкой домашних заданий.Мы сдавали контрольные по математике в середине 60х с помощью перфокарт .Оценка высвечивалась мгновенно.Списать невозможно ,ибо перфокарты индивидуальны.А сейчас -сам бог велел облегчить работу математичкам ,физичкам ,химичкам,и даже гуманитариям.Больше времени на разжёвывание материала для детей.
 показать весь комментарий
 
 
хватит херню писать, у тебя ума как у ракушки!
По искривлению позвоночника и подрыву здоровья ребенка точно что ничего не изменит!
 показать весь комментарий
 
 
Згоден на всі 100%
Але потрібна нова система навчання.
А то підручники електронні, а навчання совковське.
 показать весь комментарий
 
 
Кто выиграл тендир на поставку электронов в укр школы???

Неужели снова ахметов с порошенком??

Нет??

А кто тогда???
 показать весь комментарий
 
 
Заплічних справ майстер мабуть, рюкзачник. У нас постачальників всього і вся - кілька штук. Знаємо поіменно тендеристів на контрабас.
 показать весь комментарий
 
 
Студент 3-го курсу нашпандьорить, а барига продасть.
 показать весь комментарий
 
Я правильно понимаю, Пётр Мальдивский открывает сеть заводов и точек продаж очков ?
 показать весь комментарий
 
 
У нього мабуть син талановитий офтальмолог, контактні лінзи постачатиме.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем школы нужны,сидишь себе дома возле камина в онлайне,слушаешь лекцию.
 показать весь комментарий
 
Даёшь электронную колбасу ,после электронного лечения ...
 показать весь комментарий
 
 
дело конечно современное , но вопрос в другом -- кто нибудь подумал за глаза детей которые они попортят от экранов? Минобразования начинает пилотный проект по переходу на электронные учебники в школах - Цензор.НЕТ 6550
 показать весь комментарий
 
 
повинен сказати, що сучасні екрани не шкодять зору. Правда потрібно підзатильник давати, щоб позу міняв і відпочивав.
 показать весь комментарий
 
 
Насправді ви не маєте точних даних щодо впливу екранів на зір дитини. Але відомо про викривлення хребта при використанні комп'ютерів, планшетів...
 показать весь комментарий
 
 
а Вы сами 6-7 часов за компом высидите? и глаза не слезятся? Нет? Тогда Вы просто лжец.. ))))Так это сравнить еще размер экрана компа и электронной книги.
 показать весь комментарий
 
Мабуть часи змінюються і треба всім відповідати цим змінам. Але треба розуміти, що нове має не тільки переваги, але і недоліки. Так маючи лише електронні підручники дитина отримує хвороби хребта та інші неприємності.
 показать весь комментарий
 
У нас уже были. Побили, поцарапали, поменяли. И так уже 3 раза.
 показать весь комментарий
 
 
Уже давно все учебники есть в электронном виде, это не проблема. Учителей нет нормальных.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що це не так. Давайте чесну відповідь.
 показать весь комментарий
 
только так! Дурные гены и плохое воспитание
 показать весь комментарий
 
Не існує "дурних" (тюркютське слово) генів, або погане виховання (не існує визначення цьому).
 показать весь комментарий
 
все это існує! Называется НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ! Если ВСЕХ умных перебить, то дураки (тюркское слово) будут рождаться до пятого поколения...
 показать весь комментарий
 
Це є брехня, яку ніхто не підтвердить. Перебили багатьох, але ти є😊
 показать весь комментарий
 
потому что у них в башне - пое**нь! На учителя идут учится только умственно отсталые которых вообще нигде не берут! Не веришь? Посмотри средний бал поступающих!
 показать весь комментарий
 
 
совершенно верно! Если никуда не поступил, и работать не хочешь, идешь учителем.
 показать весь комментарий
 
 
а может,это вы опрысков по пьяни пальцем делаете - а кто-то из ваших имбецилов должен гениев делать? В дневник когда смотрел, папаша-героинь?)))Или решил,что сунул-плюнул-выплодил и все,родительский долг исполнен? Результат есть,когда ребенок в семье востребован,когда контролируется родителями,когда такой вот папундель знает хотя бы,на какой улице школа находится.. А потом уже учителей обсирай...И это... Твоя учительница русского так тебя и не научила знаки нужные ставить...
 показать весь комментарий
 
"Можжевеловая кобра 2018": ЦАХАЛ отрабатывал сценарий вмешательства России




Міносвіти починає пілотний проект з переходу на електронні підручники в школах - Цензор.НЕТ 454

Міносвіти починає пілотний проект з переходу на електронні підручники в школах - Цензор.НЕТ 454
Міносвіти починає пілотний проект з переходу на електронні підручники в школах - Цензор.НЕТ 454
15 марта завершились масштабные американо-израильские армейские учения "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra), проводимые совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM). Учения проходили в течение 12 дней. Но и после их завершения, до конца марта в различных районах Израиля продолжатся совместные тренировки подразделений ЦАХАЛа и американской армии.
Заявленная цель учений Juniper Cobra 2018 звучала так: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". В учениях принимали участие около 2500 военнослужащих США и около 2000 израильских военнослужащих. Кроме того, американские и израильские военные провели особые учения командного состава.
В ходе учений ""Можжевеловая кобра" в этом году была смоделирована ситуация, при которой Израиль вынужден вести войну на несколько фронтов, отражая и предотвращая ракетные атаки с севера и с юга. При этом, как пишет газета "Гаарец" (автор Янив Кубович), учитывался и сценарий, при котором Россия пытается воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа в Сирии.
Один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа сообщил редакции "Гаарец", что рассматривались и сценарии, когда с российскими военными, как и прежде, удается координировать действия в Сирии, и сценарии, когда Россия противостоит попыткам ЦАХАЛа наносить удары по целям в Сирии. Особо подчеркивается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.
Учебные сценарии предусматривали возможность боевых действий с множеством погибших в Израиле. Моделировались действия военных в случаях проникновения террористов "Хизбаллы" в израильские города и масштабных кибератак.
В рамках учений ЦАХАЛ впервые задействовал систему противоракетной обороны "Праща Давида" ("Кела Давид") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль".
В предыдущих учениях Juniper Cobra в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.
Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды - в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.
В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств - США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобразования начинает пилотный проект по переходу на электронные учебники в школах
 
 
 
 
 
 вверх