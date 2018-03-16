 Минобразования начинает пилотный проект по переходу на электронные учебники в школах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.
Предполагается, что пилотный проект по внедрению электронных учебников в школах начнется уже в 2018/2019 учебном году и продлится до конца 2020/2021 учебного года. За это время планируется изучить использование экспериментальных образцов 41 наименования учебников (5 - в первый год, 13 - во второй, 23 - в третий).
Ресурсом для размещения электронного образовательного контента и обеспечение свободного доступа к электронным учебникам станет Национальная образовательная е-платформа. Она будет содержать по меньшей мере 9 функциональных модулей и в дальнейшем должна стать одним из элементов обеспечения качественным образовательным контентом и образовательными услугами для обучения в течение жизни.
В 2018 году в рамках Национальной образовательной электронной платформы планируется создать модули, которые обеспечат прозрачную экспертизу е-учебников, а также механизмы их отбора. Не позднее 23 марта Минобразования планирует начать очные консультации с потенциальными производителями опытных образцов электронных учебников, которые будут участвовать в эксперименте.
Надо все переделывать излагать детям в понятной и доступной форме, а не старые маразматики совка, которых поназывались проФФесорами и выносят мозг нашим детям делая из них умствено отсталых!
По искривлению позвоночника и подрыву здоровья ребенка точно что ничего не изменит!
Але потрібна нова система навчання.
А то підручники електронні, а навчання совковське.
Неужели снова ахметов с порошенком??
Нет??
А кто тогда???
15 марта завершились масштабные американо-израильские армейские учения "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra), проводимые совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM). Учения проходили в течение 12 дней. Но и после их завершения, до конца марта в различных районах Израиля продолжатся совместные тренировки подразделений ЦАХАЛа и американской армии.
Заявленная цель учений Juniper Cobra 2018 звучала так: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". В учениях принимали участие около 2500 военнослужащих США и около 2000 израильских военнослужащих. Кроме того, американские и израильские военные провели особые учения командного состава.
В ходе учений ""Можжевеловая кобра" в этом году была смоделирована ситуация, при которой Израиль вынужден вести войну на несколько фронтов, отражая и предотвращая ракетные атаки с севера и с юга. При этом, как пишет газета "Гаарец" (автор Янив Кубович), учитывался и сценарий, при котором Россия пытается воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа в Сирии.
Один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа сообщил редакции "Гаарец", что рассматривались и сценарии, когда с российскими военными, как и прежде, удается координировать действия в Сирии, и сценарии, когда Россия противостоит попыткам ЦАХАЛа наносить удары по целям в Сирии. Особо подчеркивается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.
Учебные сценарии предусматривали возможность боевых действий с множеством погибших в Израиле. Моделировались действия военных в случаях проникновения террористов "Хизбаллы" в израильские города и масштабных кибератак.
В рамках учений ЦАХАЛ впервые задействовал систему противоракетной обороны "Праща Давида" ("Кела Давид") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль".
В предыдущих учениях Juniper Cobra в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.
Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды - в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.
В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств - США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.