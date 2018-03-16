 ГПУ проводит обыск в ряде офисов компании "Новая Почта", - сооснователь компании Поперешнюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь компании Владимир Поперешнюк.
"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.
"Новая почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.
Еще раз повторяю, они зажрались и оборзели в край.
"если допустим маме с папой нужно сыну или дочери студентам отослать посылочку"-вот к чему такое писать. А бензин на з/п маме с папой по 10 грн продают, а дедушке с бабушкой по 8, а шоферу с АТП по 28 ?
Вероятно , кому-то не хочет платить .
А это есть шоколадное преступление .
Самое страшное в нашей державе .
поки-що повертатись до НП не планую...
Да и дня два случайно возле новой почты проходила, пацаны грузчики пирамиду хеопса наложили и пару посылок свалилось (( повезет хозяевам если не бьющееся ...
А недавно посылку хотела ими отправить то получалась больше 700 грн + обрешетка .... Иии....... плюнула и отправила укрпочтой. Представляешь привезли до 200 грн взяли и это дом-дом ))))
Тоже подтверждаю - ОБОРЗЕЛИ со своими ЦЕНАМИ!!!!
В Украине очень много бизнес-мошенников, если проводят обыск, значит есть за что.
крім одного пункту -"несплата податків"..
дуже важкий злочин у всіх цивілізованих країнах Світу.
Не зауважили ?
і від чергового підняття тарифів їх стримує лише наявність УКРПОШТИ ..
Пользуюсь НП лет 5. Дай Бог еще таких монополистов - работают как на конвеере...
Укр почту обхожу10-й дорогой , как и Ощадбанк.
чи ти думаєш що богоізьхгані лізуть у владу щоб робити благо українцям ??
Новою поштою доходить без проблем. Як у рекламі, моїй матусі прямо до хати.
Просто згадую Уласа Самчука з його спогадами. Кінець Другої світової війни. Він евакуюється на Захід. Відправляє багаж до Берліна. І от він пише, що багаж слідував за ним до Німеччини, а потім у самій Німеччині, яку немилосердно бомбили. І йому постійно приходило повідомлення де багаж і коли можна отримати. І нічого не пропало. Так працювала пошта/залізниця Третього рейху.
Золотые слова...
прижав укрпочту маненько, когда курировал
вот она и раскрутилась
а делов??
250$к на софт и нанятый в черную автопарк
укрпочта до войны имела 30к отделений по Украине, никакая диайчел и тнт не могли их приколотить( а бабки там есть и дохуа )
укрпочту привратили в ларьки по торговле мылом и зубпорошка
конверты с напечатаными марками печатали в подвале, продавали в черную
а почта доставляла ( зазорчик на карман, 1000000 грн в сутки примерно курс 5 - 8)
велосипедов почтальонам на 1000000$ в год покупали ну и тд и тп
хуйлопанбиснесмен он, без клюева разводил бы склизов на заброшенной планете
дармоедами . Только высунул голову из болота , а тут бравые "борцы" из ГПУ уже с секирой-
либо голову снесут , либо располовинят. А потом про гранаты-пистолеты-патроны в посылках расскажут.