 ГПУ проводит обыск в ряде офисов компании "Новая Почта", - сооснователь компании Поперешнюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

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"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

"Новая почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.