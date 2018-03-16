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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8550) обыск (1125) Новая почта (2)

 ГПУ проводит обыск в ряде офисов компании "Новая Почта", - сооснователь компании Поперешнюк

Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, проводит обыск в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

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"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

"Новая почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

ГПУ проводит обыск в ряде офисов компании Новая Почта, - сооснователь компании Поперешнюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056094
 
 
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Новая может для бизнеса с многотонными оборотами сделала хорошо, только простому обывателю от этого не легче, если допустим маме с папой нужно сыну или дочери студентам отослать посылочку, то Новая с них дерет по тем-же тарифам, что и с милионного бизнеса.
Еще раз повторяю, они зажрались и оборзели в край.
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Так в Україні нема монополії на поштові перекази, хай відправляють Укрпоштою чи МЕ .
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В чем "зажрались"?! Бензин , соляра стоят почти как в Европе, за 3-4 тыс гривасов никто работать не будет. А склады, а оборудование..?. Если дорого, то моно десятку проводнику дать...Но для этого нужно ехать ч/з весь город, а не в офис НП, что почти в каждом квартале есть...
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Бизнес услугами новой почты практически не пользуется не пользуется. Крупный бизнесс возит своими или нанятыми фурами или вагонами, мелкий бусиками. 99% клиентов НП это простые люди.
"если допустим маме с папой нужно сыну или дочери студентам отослать посылочку"-вот к чему такое писать. А бензин на з/п маме с папой по 10 грн продают, а дедушке с бабушкой по 8, а шоферу с АТП по 28 ?
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Ты достал. Совком запахло. Просто не пользуйся услугами НП.
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Отличный сервис .
Вероятно , кому-то не хочет платить .
А это есть шоколадное преступление .
Самое страшное в нашей державе .
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змушений був із-за дороговизни цього "прекрасного сервісу" перейти на хріновіший від Укр пошти..
поки-що повертатись до НП не планую... ГПУ проводить обшук у низці офісів компанії "Нова Пошта", - співзасновник компанії Поперешнюк - Цензор.НЕТ 390
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Мне Укрпошта уже два года везет документы на електроинструмент. Уже и гарантия на тот инструмент прошла а они все еще в дороге. ГПУ проводить обшук у низці офісів компанії "Нова Пошта", - співзасновник компанії Поперешнюк - Цензор.НЕТ 1790С тех пор даже не захожу туда. Блевать хочется от совка и совкового обслуживания.
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Хороший сервис??? Угу я когда то с ним столкнулась....Осталась без подарков на Новый год ((( не управились ((( хотя дата стояла 28 декабря.
Да и дня два случайно возле новой почты проходила, пацаны грузчики пирамиду хеопса наложили и пару посылок свалилось (( повезет хозяевам если не бьющееся ...
А недавно посылку хотела ими отправить то получалась больше 700 грн + обрешетка .... Иии....... плюнула и отправила укрпочтой. Представляешь привезли до 200 грн взяли и это дом-дом ))))

Тоже подтверждаю - ОБОРЗЕЛИ со своими ЦЕНАМИ!!!!
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В чем проблема если есть выбор? Не нравится Света, есть Маша...Не фанат НП, сам там не раз строил персонал, но дело они делают важное и нужное...
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А сколько вы, господин, Паперешнюк, за этот год перебросили в Киев таков и установок залпового огня? Ась?! Петр Алексеевич все видит.
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ГПУ проводит обыск в ряде офисов компании "Новая Почта", - сооснователь компании Поперешнюк

В Украине очень много бизнес-мошенников, если проводят обыск, значит есть за что.
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НП не аферисти і не обманщики..

крім одного пункту -"несплата податків"..
дуже важкий злочин у всіх цивілізованих країнах Світу.
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Как по мне - хотят забрать бизнес у НП - зависть и жадность преобладают...
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Новая почта конечно с пушком, но волосатую руку она никак не догонит)).
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Под шумок гади и рубанца идет бойкий рейдерский захват шоколадной бандой активов приносящих еще какую то прибыль, а проще идет циничный беззаконный беспринципный передел финансов в стране только зря батон думает что он под себя все подгребет и будет в какао шоколаде следущий после него его просто вывернет наизнанку
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Власов Сергей b3083465 ты здесь разгоняешь зраду ,потому что твой прадед командовал РОА- армией зрадофилов-коллаборационистов ,продажных козломордых запоребриков под аквафрешной тряпкой? Это видно семейное? ГПУ проводить обшук у низці офісів компанії "Нова Пошта", - співзасновник компанії Поперешнюк - Цензор.НЕТ 3
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якби ця влада так боролася з монполістами що постачають газ та воду населенню але тоді ряхи схуднуть у верхівки
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зараз НП "по своєму" монополіст

Не зауважили ?

і від чергового підняття тарифів їх стримує лише наявність УКРПОШТИ ..
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Есть еще Деливери, есть Мист Экспресс, есть Гюнсел, еше какие то конторки...Но большинство идет в НП почему то...
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зараз НП "по своєму" монополіст

Пользуюсь НП лет 5. Дай Бог еще таких монополистов - работают как на конвеере...
Укр почту обхожу10-й дорогой , как и Ощадбанк.
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От яка несправедливість - мільйонну зарплатню отримує начальник Укрпошти, а всю роботу виконує Нова пошта!
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Судя по количеству пэдромрази на ветке пирог очень большой ГПУ проводить обшук у низці офісів компанії "Нова Пошта", - співзасновник компанії Поперешнюк - Цензор.НЕТ 4732 Это просто сигнал для иностранных инвесторов ГПУ проводить обшук у низці офісів компанії "Нова Пошта", - співзасновник компанії Поперешнюк - Цензор.НЕТ 7783
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судячи по тому,що тут з"явились ще й зрадо..би -заюльки,буде "знатна рубка" )))
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поперешнюк , більшим відсотком треба ділитися з владою. і не зажиматися як жмот .

чи ти думаєш що богоізьхгані лізуть у владу щоб робити благо українцям ??
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Надсилала Укрпоштою двічі з Швейцпоштою, обидва рази бандеролі до України не дійшли (можна проконтролювати по компу). Стидоба. Кажуть, шукайте в Україні.
Новою поштою доходить без проблем. Як у рекламі, моїй матусі прямо до хати.
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Viktoria Piasetska - потерялись по дороге. Ось сучасні авто Укрпошти

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юГику на Сейшелы уже не хочется, как простому среднему украинцу. хочется на Мальдивы, а денег не хватает.
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Зовсім не шкода тебе, п.Поперешнюче. Коли твої виродки з НП віддавали мені посилку, перед тим її "перевіривши" і нахабно заявляли "...можете не забирати...", сміючись мені в обличчя, то я нічого не міг з ними зробити -- кругова порука. тепер черга дійшла до вас. На біса ви жалієтеся? Станьте спочатку відповідальними самі, то може світ навколо вас зміниться на краще.
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Не нУно было экономить при страховании отправки... Сам получал груз с дефектом. Начальник отделения согласился, что груз испорчен и готов был мне вернуть страховую сумму, которая была в тысячу раз меньше стоимости груза. Такэ життя...
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...тепер це життя прийшло до "поперешнюка". То чому він соплі розпустив?
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Додам. Вартість пересилання була вказана відповідною. (не заниженою). Але є такі речі, яких, я вважаю, не мають торкатися руками ТВАРИНИ-виродки.
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Ну с такими взглядами и убеждениями Вам за подобным товаром нужно ездить лично.
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Так і роблю.
Просто згадую Уласа Самчука з його спогадами. Кінець Другої світової війни. Він евакуюється на Захід. Відправляє багаж до Берліна. І от він пише, що багаж слідував за ним до Німеччини, а потім у самій Німеччині, яку немилосердно бомбили. І йому постійно приходило повідомлення де багаж і коли можна отримати. І нічого не пропало. Так працювала пошта/залізниця Третього рейху.
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Як що є конкретні претензіі, то потрібно було визивати іхнього начальника в зал та брати пояснення. Є масса способів спортити людям настрій, причому надовго... Їноді таки вистави устраїваю в супермаркетах, в офісах, в той же самий НП...Потрібно поважати себе. Усі правила зроблени для захисту користувача, потрібно тіки іми користуватися вірно.
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Вышки бойка то мелочь а вот ...черный нал.. новой почты просто подрывает суверенитет
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Вышки бойка то мелочь а вот ...черный нал.. новой почты просто подрывает суверенитет

Золотые слова...
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Долю? Барыга на такие мелочи не разменивается. Забирает все.
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новую почту пролобировал клюев
прижав укрпочту маненько, когда курировал
вот она и раскрутилась
а делов??
250$к на софт и нанятый в черную автопарк
укрпочта до войны имела 30к отделений по Украине, никакая диайчел и тнт не могли их приколотить( а бабки там есть и дохуа )
укрпочту привратили в ларьки по торговле мылом и зубпорошка
конверты с напечатаными марками печатали в подвале, продавали в черную
а почта доставляла ( зазорчик на карман, 1000000 грн в сутки примерно курс 5 - 8)
велосипедов почтальонам на 1000000$ в год покупали ну и тд и тп
хуйлопанбиснесмен он, без клюева разводил бы склизов на заброшенной планете
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Що заважає відродити славу укрпочти здоровим конкурентним засобом, якщо укрпочта й досі є державною структурою? Чи не є?
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По инсайдерской информации из ГПУ Луценко заявил, что Новая Почта вчера доставили в Киев с фронта танковую дивизию и колону установок залпового огня.
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Аппетиты растут. Все нажраться не могут. Фабрикуют дела на тех, кто не хочет делится с
дармоедами . Только высунул голову из болота , а тут бравые "борцы" из ГПУ уже с секирой-
либо голову снесут , либо располовинят. А потом про гранаты-пистолеты-патроны в посылках расскажут.
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кто-то кайтавый должен вернутья в тюгьму!
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Ему 15 лет генпрокугогы мешали посадить Кучму, интересно что сейчас мешает ему достичь того что ему не давали 15 лет.
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Зажралась почта, плохо делит , только прибавляет.
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Чего удивляться в етой стране еще. Просто Барыге или егоприхвостням приглянулось ето предприятие. Что то свое создать Оно не может только отобрать. В 90-х сахарные заводы прихватизировал и порезал на металлолом что вся Винницкая область вынуждена возить сахарную свеклу за 150км по мизерной цене.
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Хорошая компания. Посылки во время доставляет. Непорядок))
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После того как Барыга отобрал у Бени Приватбанк не возможно стало им пользоваться, превратились в совдеповскую сберкасу. Мало того что очередя старушек со своими векселями и квартплатами там постоянно живут, так еще и валюты х*** купишь. Уже не говорю что банкоматы через один работают. Барыга только выжимает все что можно из предприятия и продает.
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Отжим, распил и откуп - все по-прежнему в этой стране.
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Дайте здогадаюсь, Саакашвілі відправив гранатомети Савченко Новою Поштою для вчиненния чергового теракту?
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Контрабас сигарет и всякой дряни нашли на Укрпочте, а обыски проводят на НовойПочте Наверно просто название перепутали
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По "вышкам Бойко" ГПУ не нашла состава преступления. По "посылкам Новой Почты" - пару десятков томов "Андерсены из прокуратуры" насочиняют.Куда идем мы с Пятачком ?
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Что гадать? Я думаю это юГик на НП следы рубана ищёт!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ проводит обыск в ряде офисов компании "Новая Почта", - сооснователь компании Поперешнюк
 
 
 
 
 
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