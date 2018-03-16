 Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится - пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - сказал президент в пятницу в Краматорске.
Он отметил, что в 2014 году РФ разместила и реорганизовала свои силы вдоль границы Украины так, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжение, как с севера, так и с востока Украины - несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции".
По словам П.Порошенко, в настоящее время в состав российских оккупационных войск на востоке Украины входят два армейских корпуса со штатной численностью 35,5 тыс. человек, которые непосредственно подчинены оперативному командованию на базе 8-й армии Южного военного округа РФ, где командные должности занимают штатные кадровые офицеры российских ВС.
Глава государства подчеркнул, что на оккупированной территории 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. "И вся эта армада поставлена из России", - добавил П.Порошенко.
Он также заявил, что наемников, которые воюют против Украины, "готовят в российских учебных центрах в оккупированном Крыму, в Ростовской и Белгородской областях", а на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях созданы полигоны для учений.
ахахахахахаха
"Прикопали москаля край дороги..")))
Сейчас оболочка как правило омедненная или ил сплава цветного металла сердечник традиционно сталь либо керамометалл ( пористые сплавы).
Ну в общем не вальцмана это, его дело поросячье, крысам на крысм свет и газ поставлять и гешефтить с русней.
Одним словом - не раскачивайте баркас, Верещагина тошнит...
Чем напуганный еврей.
Наверное, порошенко скоро заметит, что уже к нам пришли и у нас хозяйничают, будто никакого пети не существует в природе.
Это что, для модельки 1:50 гаубицы?
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",Значок "Ну, Путин, погоди!"
🤣
Сенкс за репост...
Так что не спер. не наговаривайте. творчески переработал
https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1570538026378315/
задаст она им жару
"Сегодня он намного опаснее, чем в 2014-м. Тогда он не готов был умирать за Нарву. Собирался попугать Запад, надеясь, что тот дрогнет и отступит.А вот за свою власть готов пойти и на смертельный риск первого удара. Дрогнет Запад и не ответит - победил великий Путин навсегда внутри и вовне. А ответит - нам с вами на миру и смерть красна."
Сержант запаса Засуха, родом из Оренбурга
Но апофеоз стиха - вот этот роскошный оборот:
"Враг бежал, лицо теряя, как корова языком"
Строчкой тянуться следы...
Строчкой тянуться следы
Словно пропетлявший заяц
Это враг бежит, спасаясь
Из под нашей слободы
Он пришел из подтишка
Но не дремлет наш глашатый
Хоть мы с виду не солдаты
Не тонка у нас кишка
Истинно, в краю родном
Даже стены помогают
Враг бежал, лицо теряя
Как корова языком
Мы всегда на стороже
Может всякое случиться
Кто с мечом к нам постучиться
От него погибнет же
То Ли Куан Ю цитирует, то руки рубать грозится, а это уже и за меч взялось, Александр Невский недоделанный.