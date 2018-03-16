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 Политика Украины
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 Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова дать отпор России, если РФ решится на интервенцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится - пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - сказал президент в пятницу в Краматорске.

Он отметил, что в 2014 году РФ разместила и реорганизовала свои силы вдоль границы Украины так, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжение, как с севера, так и с востока Украины - несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции".

По словам П.Порошенко, в настоящее время в состав российских оккупационных войск на востоке Украины входят два армейских корпуса со штатной численностью 35,5 тыс. человек, которые непосредственно подчинены оперативному командованию на базе 8-й армии Южного военного округа РФ, где командные должности занимают штатные кадровые офицеры российских ВС.

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Глава государства подчеркнул, что на оккупированной территории 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. "И вся эта армада поставлена из России", - добавил П.Порошенко.

Он также заявил, что наемников, которые воюют против Украины, "готовят в российских учебных центрах в оккупированном Крыму, в Ростовской и Белгородской областях", а на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях созданы полигоны для учений.

Источник: https://censor.net.ua/n3056086
 
 
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А що досі рф на Україну не нападала? Як розуміти слова порошенка? А хто ж на нас напав? А якщо росія то чому ми оголошуємо припинення вогню і не стріляємо?????
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Як ти вже задовбав, капець...
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А ты как задолбал, то просто пипец....
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но в спаме ты, нечесть про-кремблядская
ахахахахахаха
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Та я знаю, що ви, москалики, не хочете горіти в пеклі та чути наш Гімн. Та це минеться...
"Прикопали москаля край дороги..")))
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При написании этого, у тебя работала только часть мозга, который за моторику отвечает. Выпей препараты и попустит тебя. Я понимаю больных
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Тебе, блазню , чекаємо. хтось же має підняти хлопців в атаку...
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Який став Порох примітивний! Крім мерзотності брехуна, крадія, вбивці набув ще якогось пацанячого дебілізму.
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закон про реинтерграцию приняли вот и началось .. ща кацапов будем травить по полной, мы не могли так их чмырить ранее до закона, Сыроед была права.. ща кацапня будет дохнуть ))
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Пэрэмирием？Ох и идиот.
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Не в тюрьму, а кол осиновый ему в жирные сиськи, упыряке
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простой вопрос зачем порошенко вывел ВСУ из Логвиново и самолично замкнул Дебальцевский котел
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Бо гарный мэнэджэр, а не главкомандующий. Гешефт прежде всего.
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а ты б что сделал когда 100 000 армии РФ было уже на подходе в Ростове ?
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Все просрал твой Петлюра пока пасочки с Скоропадским бил.
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А звизда смэрти у них была ? Ну тогда бэз вариантов только ришуче пыримирие
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А що ж це за кулі такі свинцеві - по 9 грамів???..................
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Есть информация, что от японского патрона)
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это лолита морозит. Свинец уже не используется в пулях давно, разве что в некоторых образцах пистолетных боеприпасов.
Сейчас оболочка как правило омедненная или ил сплава цветного металла сердечник традиционно сталь либо керамометалл ( пористые сплавы).
Ну в общем не вальцмана это, его дело поросячье, крысам на крысм свет и газ поставлять и гешефтить с русней.
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Ну, это как в сталинские времена говорили: "Такому и 9 грамм не жалко"... Еще та песня: "9 граммов сердце"...
Одним словом - не раскачивайте баркас, Верещагина тошнит...
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Ну теперь ясно ,на мальдивы ездил за коксом и кокс оказался забористым !!! Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9406
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Та, что от лба кроля яйценюха отрекишетит... Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1633
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В мире нет бойца храбрей
Чем напуганный еврей.
Наверное, порошенко скоро заметит, что уже к нам пришли и у нас хозяйничают, будто никакого пети не существует в природе.
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так ребе в винницкой синагоге говорят что таки мордва это торговые партньоры особей щироукраинской реформаторской национальности.
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А чё, уже построили патронный завод?
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Да,только он чуть-чуть невидимый,как Сенина стена...
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нет. ибо вадинтур мыралюбная безальтернативность.
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удмуртъ. я пишу на тушке твоего зашкваренного сородича - крысмчанена.
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сочувствую, китайцев вам в печень, солнце встает над рекой хуанхе, удмурты по полю идут....
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152мм гаубичный - 9 грамм?
Это что, для модельки 1:50 гаубицы?

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Не понятно,как он собирался с мальдив оккупантов отстреливать,далековато оттуда до линии фронта .....
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Знамо как - доляром. Или евром. Глобальный боеприпас, знаете ли..
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Всем известно, что троллеферма из Кацапии пыталась повлиять на выборы в США. Руссо-тролли владеющие английским языком на хорошем уровне заполонили Фейсбук, Твиттер, Яху и новостные сайты США. Их деятельность уже разоблачена. Почему не возникает вопросов относительно того, что они тоже самое делают прямо сейчас и прямо на этом сайте? Тут подойдут тролли, коих больше, т.к. не надо знать английский язык на приличном уровне и платить за их работу втридорога. Как оставить пост на ЦН сидя в Козломордии и под украинским флагом? Да очень просто. Например, закачиваешь программу CyberGhost VPN, выбираешь страну "Украина" и заходишь под украинским флагом из любой точки мира. Для большей убедительности в гуглтранслейт переводишь текст что-то там о барыгах и о "всиопрапало!" на украинский язык. Вуаля! Ты - "патриот Украины"!
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Xмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",Значок "Ну, Путин, погоди!"

🤣
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Узнаю в последнем абзаце свою очипятку (забыл Энтер нажать перед Значок)...Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8234
Сенкс за репост... Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3340
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не, рыволюцыонэр Кролик собирался вроде бы собственный лоб под пули подставить, а полководец Петро врагов собирается уничтожать.
Так что не спер. не наговаривайте. творчески переработал
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Агент Ху*ла Порошенко продовжує цинічно і нахабно маскуватися..))
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это в смысле порошенка - лолита кокорина?
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Президент Порошенко вирішив допомогти олігархам і ТОП-корупціонерам за наш з вами рахунок. Мова йде про схему, яку президент назвав "податковою амністією", і з якою вона насправді не має нічого спільного. Більше - в блозі Vitaliy Shabunin:
https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1570538026378315/
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9 грамм свинца, тому кто придет с мечом? Ему в голову приходит мысль, что необходимо подчинять свое метафорическое мышление одинаковым временным рамкам? Или он намекает, что у нас будет суперсовременное оружие, а у них каменный век? Так надеяться на это нет оснований.
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Ну, как бы экономика России разваливается, там уже не мечи, а дубины и рогатины останутся. Надеюсь, украинцы такой шанс не упустят.
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Угу, прям таки свинца дает Барыга уже 3 года? Рашисты больше подыхают от водки, от тоски и от сифилиса чем от Пециного свинца...
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это точно. перемирие за перемирием.
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а лично Лолита аж с Мальдив будет отстреливаться от москалей Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5487
задаст она им жару Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8698
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М,да Жану Рено надо поучиться актёрскому мастерству у Пеци.
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"Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко" - такое впечатление, что Пахан провоцирует обострение конфликта, может в тайне надеясь ввести военое положение,, лучше бы молчал, а вовторых он делает врагами Украины всю паРашу, но там же есть, хоть и немного но нормальных людей, надо учиться у кремлёвского мясника, не Россия, а Кремль, дубина.
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свидетели секты карлсона а где ваш михо батно и когда он там на 0 выбиралси Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5541
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пока зардо дятлы опять гонят зраду в Борисполе сел С 17 груженный ништяками для ВСУ Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3664
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какой пафосный бред, уже как четыре года пришли...
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Че ты тут шляпу пукиновскую постишь? Ты еще печальную лошадь процитируй! Да срать всем на власть путлера, изолируют окончательно парашу и пусть варятся в собственном соку.
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Кому 9 грамм свинца, а кому и осинового кола хватит
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"Кто к нам с мечом придет, тот от гранатомета погибнет".
Сержант запаса Засуха, родом из Оренбурга
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не был срежант засуха - зарублен в ходе боёв на Хан-Хын-Голе
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Поэт-вояка из росиси Эдуард Шляпников загнул ещё скрепнее: "кто с мечом к нам постучиться, от него погибнет же".
Но апофеоз стиха - вот этот роскошный оборот:
"Враг бежал, лицо теряя, как корова языком" Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1430

Строчкой тянуться следы...

Строчкой тянуться следы
Словно пропетлявший заяц
Это враг бежит, спасаясь
Из под нашей слободы

Он пришел из подтишка
Но не дремлет наш глашатый
Хоть мы с виду не солдаты
Не тонка у нас кишка

Истинно, в краю родном
Даже стены помогают
Враг бежал, лицо теряя
Как корова языком

Мы всегда на стороже
Может всякое случиться
Кто с мечом к нам постучиться
От него погибнет же
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и как оно любит громкие пустые метафоры.
То Ли Куан Ю цитирует, то руки рубать грозится, а это уже и за меч взялось, Александр Невский недоделанный.
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пля читаем источнег а не бояны от Эйзенштейна Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6957
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Донецьк вже звільнив , вояка "пераможена" .. ? Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4523
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ух а ты готов ложить людей в штурме городской агломерации
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на 5-й рів ваше "АТО" завершується повною поразкою - жодна з цілей заявлених в ній не виконана ... "здобули" по повній ! Нехай Росія знає, що ми готові дати відсіч і 9 грам свинцю припасемо для кожного, хто прийде до нас із мечем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3373
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Проснись! Уже пришли! Главнокомандующий, бля. Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1377
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Никогда не думал что диабетики могут так накуяриться чтоб нести такой бред
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Читаєш коменти і додати нічого - як же повністю зневажає народ цього "гавнокомандувача" ... Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7857
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Так украинский народ сейчас грабит не россия , кучка жирующих олигархов и их холуёв .
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Какой же он дурак. Мне стыдно за президента моей великой Украины.
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Якщо почнеться тотальна війна, усі пригодовані подонком порошенком бєркутасти та інша срань розбіжаться і перекинуться до хуjла. А на захист України стануть ті, кому мусора проломлювали голови під Радою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПусть Россия знает, что мы готовы дать отпор и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом, - Порошенко
 
 
 
 
 
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