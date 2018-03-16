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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1371) ВР (21755) Герой_Украины (222) закон (2414) Кипиани (15) Савченко (2601)

 Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани

Около десятка предателей Украины в Крыму и на Донбассе до сих пор являются Героями Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Вахтанг Кипиани.

Читайте: Депутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО

"Казус Героя Украины Надежды Савченко, возможно, заставит АП и ВР наконец-то внести изменения в закон и положение об отзыве/отмене награждения этой самой высокой в государстве наградой. Около десятка предателей Украины в Крыму и на Донбассе - Герои Украины, до сих пор", - написал он.

"Четырех лет работы на Путина и членства в "Единой России" недостаточно, чтобы сделать элементарное. Потому что кому-то на Банковой и Грушевского просто пофиг. Юрий Бойко так и умрет Героем Украины. И у него на белом итальянском мраморе постамента будет это написано как и то, что никаких "вышек Бойко" и "законов 16 января" не было. И рядом будут лежать живые цветы от ГПУ и СБУ, купленные на бюджетные средства", - резюмировал Кипиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко", - Геращенко

Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила что звание Героя Украины ее не изменило. Так она прокомментировала инициативу о лишении ее этого звания. "Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", – сказала она.

Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056082
 
 
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щАС ШОКОЛАДОЛЮБЫ ЗАПОЮТ
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да прорвала "канализация шуколаду" Прошен..
понеслась нелегкая
а может проблема в Порошенко???!!!
а может проблема в Звании Херой чего там в иных и многих странах нет такой херни как херой хрюшки...
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Дело о лишении лидеров ОУН-УПА званий "Героев Украины" не допустили в Верховный суд.
Высший админсуд отказал в допуске к производству Верховного суда дела о лишении лидера ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича званий Героев Украины.
Как рассказал адвокат Владимир Оленцевич, который обжаловал в Донецком суде указы о присвоении званий, такое решение было озвучено на судебном заседании в Высшем административном суде Украины.
"Теперь можно смело говорить о полном отсутствии каких-либо процессуальных возможностей в законодательстве Украины для отмены судебных решений о незаконности указов президента Виктора Ющенко о присвоении звания Герой Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере", - отметил Оленцевич.
Следует отметить, что заявление о пересмотре судебного решения по административному делу подается в Верховный суд через Высший админсуд.
При этом решение вопроса о допуске дела к производству Верховного Суда осуществляется коллегией в составе пяти судей Высшего админсуда, которая формируется без участия судей, который постановил обжалуемое решение.
Напомним, ровно четыре года назад, 14 октября 2007 года, экс-президент Виктор Ющенко присвоил звание героя Роману Шухевичу. Позже, в сентябре 2010 года звание героя удостоился Степан Бандера.
В апреле 2010-го Донецкий апелляционный админсуд признал решение о присвоении звания главнокомандующего УПА незаконным, мотивируя это тем, что Героем Украины может стать только гражданин страны, а Шухевич де юре таковым не был. В январе 2010 года по той же схеме звание героя лишился лидер ОУН Степан Бандера.
В Высший админсуд было подано 6 кассационных жалоб на решение по делу Шухевича, и 10 - по Бандере (среди авторов, в частности, были Виктор Ющенко, сын Шухевича Юрий-Богдан, а также внук Бандеры Степан) Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/k-prazdniku-upa-banderu-i-shuhevicha-okonchatelno-lishili-zvaniya-geroev.html
написал журналист Вахтанг Кипиани Вах танг у тебя кАзус а виктора ростовского "как пройденный этап"
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Что характерно для этой власти , среди тех , кого наградил Янукович в последние дни своей власти , награды не забрали НИ У КОГО .
Даже речи об этом не было !
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Звання Героя України так опоганили за 27 років, що далі нікуди.
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Мимоволі пригадую як і сам повірив російській пропаганді про ;патріотку України; Савченко і всіляко захищав її ;чесне; ім'я.
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Ага, меня такие поверившие заплевывали в 2015м, когда начали всплывать подробности ее пленения и уж слишком лояльное отношение к ней сепаров.
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Можливо серед тих придурків був і я. Приношу свої вибачення. Я прозрів лише через пару тижнів після її повернення.
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А разве грузины у нас не вне закона?
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тут вопрос не в звании героя,а в порошенко,который ради своего пиара наградил Савченко не понятно за что,а потом не знает как выкрутиться,тут президента отзывать нужно
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ніз-з-зя "президента отзывать" - А ТО пуцін нападєть ..((
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А ти особисто був проти нагородження першого номера в списку БЮТ званням Героя України?
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ее наградил порошенко лично,по собственному желанию,вместо признания своей ошибки тратит бюджетные деньги на своих интернет шлюшек,такому аферисту не место в кресле президента Украины,а у тебя сложный ник,я буду тебя называть проще"трусы порошенко"
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глупый сам вопрос,почему я должен был быть за?За какие заслуги ее наградили?может ты знаешь?Трусы порошенко
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ты на вопрос ответить не забудь,за какие заслуги порошенко наградил Савченко?За то что в плен попала?или были другие подвиги?
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А казус він такий - кого хоч до чого змусить......................
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Ну так все вопросы к шоколаднику и его правосудию, где приговоры по тому десятку сепаров-геров, будут - отзывайте награды. С Савченко та же муйня, сначала докажите ее вину в законном порядке, а потом отбирайте награды.
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Де Вана, часом не здохла від ботоксу?
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Тут вже кричали "Савченко в президенти!". І що?
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Вибачте, назвіть імена тих ;Патріотів;. Цікаво просто.
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Лушпайка, поросюк, егорка зимин, вана, гадя сравченко😂
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Лушпайка- з Донецька, Зімін- з Донецька..
Парасюк- дебіл з депутатською недоторканістю...
Антимайдан?
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"Около десятка предателей Украины в Крыму и на Донбассе - Герои Украины, до сих пор..." Ну это вопще ни в какие ворота не лезет
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Якраз зараз Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани - Цензор.НЕТ 9101 секота ригівська Чорновол .чеще супроти ..!!!!..Юда ще щось белькоче !!
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Це та, котру побили беркутівці в 2013, і чий чоловік, Микола Березовий, віддав життя за Україну під Іловайськом?
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муж воевал,а Чорновол уже считала деньги в Раде от Кононенко
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Есть уже альтернатива для АТО-шников и волонтёров. Народная награда. И это круто и справедливо.
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лучше чем из липких рук барыги на камеру
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Не вперше за це йде мова- і впевнений, що не в останнє. Як на мене- то треба не тільки з цим званням розбиратися, а з усім, що "начудили" за часи незалежності.
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Вы меня хоть убейте, но я не могу понять.

Если Савченко на полном серьезе планировала государственный переворот и бросать гранаты в ложи Правительства и стрелять гранатометами и что-то там ещё, то почему она даёт пресс-конференции, в состоянии проносить оружие в ВР и продолжает гулять на свободе?!
Если раскрыт заговор военной хунты, то почему главарь хунты гуляет на свободе и будет так гулять ещё неделю?!

Вы чего там белены объелись?!
Или это какой-то особый, изощренный вид мазохизма?!

Вы вообще можете себе представить.
В США или Англии раскрыта подготовка государственного переворота, убийства королевы, лордов, сенаторов, министров, массового расстрела высших должностных лиц страны, захват правительственных зданий и применение оружия в Парламенте страны. Вплоть до убийства президента США.

Об этом сообщают нации силовики на брифингах и эфирах. Главный подозреваемый известен. Он сидит, слушает это все, отвечает, ходит на эфиры и дискутирует на данную тему.

Уже не смешно.

Его никто не арестовывает, а будут ждать ещё неделю, чтобы снять депутатскую неприкосновенность.

Уже совсем не смешно.

Скажите.
В какой здоровой стране, здоровом обществе, здоровой голове это вообще может уложиться.

Что это за хуёвый фильм?

Да для любой страны такое раскрытие попытки военного переворота с применением оружия до момента его полного окончательного обезвреживания, подняло бы уровень угрозы до самого наивысшего и вызвало бы эффект атомного взрыв в обществе.

Кто кого тут держит за идиотов!?!

Если она, блядь, планировала сровнять Украинский парламент с землёй и вас всех убить, то вы не могли сегодня собрать экстренное заседание комитета, принять все необходимые решения и не выпуская ее из зала ВР снять неприкосновенность и тут же арестовать.

Что за цирк?!
На кого это рассчитано?!

И ещё одно.
Знаете, я сегодня куда только не захожу на встречу, кого не спрашиваю про реакцию на это событие все улыбаются и говорят приблизительно следующее:
- Задолбал уже этот цирк.

Прошло четыре года.
Мы хотели, чтобы власть и парламент стали такими, которыми мы бы гордились. За которых бы хотелось стоять горой.

Вместо этого, новости про попытку государственный переворот не вызывают даже жалости. Только грустную улыбку

Алексей Давыденко
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є як мінімум РНБО та СБУ.. була б загроза сіньору Шоколаду вже був би їй гаплик Казус Героя України Савченко, можливо, змусить АП й ВР внести зміни в закон про відкликання найвищої держнагороди, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 4564
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Було би не погано змінити цей закон , бо такі зрадники , як гадя , не достойні такої високоі держнагороди !
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цитата -
..Власти стоит тревожиться не столько из-за выходок Савченко. Куда тревожнее реакция общества. Вчера на эфире публика ей постоянно и с энтузиазмом аплодировала. Несмотря на невнятные тезисы, на отсутствие программы и общую стремность. Савченко оседлала тренд. Люди, которые еле сводят концы с концами ненавидят власть и физическое уничтожение власти было бы для них сказочным утешением. Особо не задумываясь о том, что будет дальше, кто этим воспользуется, кто придет вместо нынешних. "Спалити сільраду" -- национальная мечта украинцев. К власти нет и никогда не было пиетета или уважения. А вот гнев возникает быстро. Тем более, если власть дразнит голодных Мальдивами, Сейшелами, Венскими балами, пышными свадьбами. ... Именно так власть отрывается от реальности. И кончается это трагично. Уже оторвалась. Уже надеется, что омерзительные Олешки спасут их. А они только усиливают ненависть. Два мира. Не понимающие друг друга. И все более друг друга ненавидящие. Рано или поздно ситуация взорвется.
Станислав Речинский
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В 1918 саме так росіяни і знищили Україну.
Просто забухані бідняки, розкуркулюючи працьовитих ;куркулів;, не думали що скоро червоноармійці з ;продразвьорсткі; прийдуть і до них. По останню жменю зерна.
Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани - Цензор.НЕТ 8077
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лично меня отношение Савченко к этой награде просто шокировало. И ДА, ее надо назначать только самым, самым, самым и не идти на поводу ни у кого, как было с этой тюлькой.
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А шо ж тут "шокіровати"...Яка країна,такі й герої...і навпаки...
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....На ..112 каналі зараз ..Савченко !! Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани - Цензор.НЕТ 7457
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Обесценили Звезду раздавая ее налево и направо всякой шантрапе,сволота.Что не говори,а следует признать- в союзе такими наградами не швырялись как грязью.
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Ну да, доздавали різним лумумбам та насерам.
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Наступило время переосмыслить присвоение звания "Герой Украины" . И пора уже лишать этого звания продажных тварей, и награждать ДОСТОЙНЫХ УКРАИНЦЕВ.
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Кипиани - поклонник РПЦ Московского патриархата, как и его шеф Лолита.
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Не згоден - Кіпіані нормальний чувак і питання він ставить вірно - чому такі , як Бойко й досі носять звання Героя України ?
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Воры и мошенники всегда отвлекают чем нибудь внимание от главного, чтобы отбворовать, закон жанра.
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..А Гримчак ...то тепіл зривається сука барижна (112 канал ))) Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани - Цензор.НЕТ 8760
.Де воно(мінстець ) - підібрало таке !
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Гримчак - нахабна істота , а Надії респект - всю правду каже !
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Пусть лучше объяснит тот что награждал,за какие такие подвиги и с кем кто советовался...с народом например!То блядь дают гражданство то отбирают,то дают Героя Украины то лишают.То эта дура обещает депутатов,после завала купола сокирой Гризодубо добивать.И главное не выполняет!Чего-то началась в высших сферах какая-то перепуганная суета...
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Тоскливо становится когда посмотришь на наших "Героев" Украины, он или вор, или вор-рецидивист, к примеру возьмите "Герой" Украины вор-рецидивист Вальцман Алексей Иванович...
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гражданство, награды ..., захотел дал, захотел забрал .. налево и направо
"Пацан дал слово, пацан забрал слово."
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Казус в том что такие типа журналисты без решения суда объявляют по своему усмотрению кто предатель.
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Порошенко очень ошибается в людях. Ему надо больше Богу молиться и просить ума, чтобы в очередной раз не было таких героев
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Бо героя не дают за то, шо в плен попала.
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поки в Україні є різні герої, заслужені почесні і т.д -Україна залишається "совковою"
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Якщо б у неї вийшло і вона завалила б це кодло підлих гнилих щурів, я б скзав що вона повністю оправдала б своє звання героя України, тому що залишатись при кориті влади, знаючи, що ти повністю втратив довір'я твоїх виборців це є злочин!!!
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Так "кто был никем, тот станет всем" уже было.
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В нормальной европейской стране партия, которая своими действиями при власти теряет поддержку избирателей подает в отставку и проводятся новые выборы... но у нас нет у нас, у корыта, все п#здят до последнего дня их каденции, чтоб отбить бабло вложенное в их политические проекты и заработать на безбедную жизнь...
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Рухнул купол .
Совсем рухнул купол у Юрки-Алкаша .
Вероятно , это последствия контузии , полученной им на сейшельских фронтах ...
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Класична кремлівська розтяжка

Савченко робить демонстративно протиправні, провокативні, нахабні заяви. Відкрито в прямому ефірі закликає до збройного державного перевороту.
Думаю, тут справа не тільки в її патологічній глупоті.
Думаю, під час поїздки на консультації з кураторами до Іспанії, ті переконали її в неймовірній підтримці "простих, зубожілих українців", і що українці кинуться за нею "валити барижну владу". В що вона зі своєю манію величі і повірила.
Насправді ж кремлівські розраховують на те що, після таких заяв правоохоронні органи просто зобов'язані її заарештувати. Що й потрібно кремлю.
Надя Савченко - герой України, "особистий ворог Путіна", "борець з барижною владою" - в українській в'язниці…
Це для кремля гарний розклад, велике поле для інформаційної війни. Така собі Жанна Д'Арк. Вірніше щось на кшталт Йулі Тимошенко зразка 2013-го року, ув'язнена злочинним Януковичем. Тільки ще сильніше (на думку кремля). Прапор всіх знедолених, всієї нашовати.Надюша не потягла на роль організатора реального держперевороту, то чому б не використати її в ролі жертви "барижної влади"? Наш народ жаліє страждальців. Тут тобі і паралелі з "режимом Януковича", тут тобі і голодування, тут тобі і палки заклики на камери в суді.
З іншого боку, якщо не заарештують, влада проковтне прямі заклики до збройного перевороту. Агентура знахабніє остаточно.Зброю почнуть тягнути відкрито. Класична кремлівська розтяжка, на яку вони люблять ставити нашу владу.
В схемі є, щоправда, певна слабкість. Надю не сприймає вата націоналістична через поїздки в ОРДЛО та дружбу з Захарченком. І також її не дуже сприймає вата проросійська через службу в Айдарі, тризуб на майці і т.п. Хоча у вати пам'ять коротка і ненависть до "барижного режиму", що дбайливо підігрівається російською пропагандою та нашими "дємократічєскімі ЗМІ", може обидві різновиди вати об'єднати навколо "жертви рєжима".
Ще одна слабкість плану - повтор це завжди трохи пародія. Гебня працює за стандартами, по накатаних схемах. І в цьому її слабкість.
Моє переконання - потрібно все ж брати. Проводити слідство. Судити. Ідеально було б - депортувати в Росію. Але не можна - громадянка України. Та й не візьмуть її там.
Чесно, не заздрю людям, які мають зараз приймати рішення…
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Что тогда делать со статусом президента, когда выбирали спасителя нации, а оно оказалось унылым говном?
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Герой-баба Надюха молодца! Які ще казусы? Хто видел решение суда, шо она в чем-то виновата? Так які питання? Четверть века борьбы с коррупцией, воровством и чертом в ступе, и каков результат? Из 10-й страны в мире Украина превратилась в европейский отстой. Из 52 миллионов осталось около 30 - крупные города подпитываются за счет мелких - так это не на долго. У власти "всё нормуль", лохмандеи - на грани и одни росказни о непреодолимых трудностях реформ. Докатились до территориальной дезинтеграции и шо дальше? Прохиндеям от власти хотелось бы, шоб терпилы бесконечно терпели, пока кодла колошматит бабло. И тут нашлась одна, которой дали все возможности и себе маненько наколошматить, а она вместо этого поперла против кодлы с единственно верным постулатом - если кодлу нельзя разогнать - её надо уничтожить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКазус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани
 
 
 
 
 
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