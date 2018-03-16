 Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Вахтанг Кипиани.
"Казус Героя Украины Надежды Савченко, возможно, заставит АП и ВР наконец-то внести изменения в закон и положение об отзыве/отмене награждения этой самой высокой в государстве наградой. Около десятка предателей Украины в Крыму и на Донбассе - Герои Украины, до сих пор", - написал он.
"Четырех лет работы на Путина и членства в "Единой России" недостаточно, чтобы сделать элементарное. Потому что кому-то на Банковой и Грушевского просто пофиг. Юрий Бойко так и умрет Героем Украины. И у него на белом итальянском мраморе постамента будет это написано как и то, что никаких "вышек Бойко" и "законов 16 января" не было. И рядом будут лежать живые цветы от ГПУ и СБУ, купленные на бюджетные средства", - резюмировал Кипиани.
Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила что звание Героя Украины ее не изменило. Так она прокомментировала инициативу о лишении ее этого звания. "Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", – сказала она.
Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.
Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
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понеслась нелегкая
а может проблема в Порошенко???!!!
а может проблема в Звании Херой чего там в иных и многих странах нет такой херни как херой хрюшки...
Высший админсуд отказал в допуске к производству Верховного суда дела о лишении лидера ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича званий Героев Украины.
Как рассказал адвокат Владимир Оленцевич, который обжаловал в Донецком суде указы о присвоении званий, такое решение было озвучено на судебном заседании в Высшем административном суде Украины.
"Теперь можно смело говорить о полном отсутствии каких-либо процессуальных возможностей в законодательстве Украины для отмены судебных решений о незаконности указов президента Виктора Ющенко о присвоении звания Герой Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере", - отметил Оленцевич.
Следует отметить, что заявление о пересмотре судебного решения по административному делу подается в Верховный суд через Высший админсуд.
При этом решение вопроса о допуске дела к производству Верховного Суда осуществляется коллегией в составе пяти судей Высшего админсуда, которая формируется без участия судей, который постановил обжалуемое решение.
Напомним, ровно четыре года назад, 14 октября 2007 года, экс-президент Виктор Ющенко присвоил звание героя Роману Шухевичу. Позже, в сентябре 2010 года звание героя удостоился Степан Бандера.
В апреле 2010-го Донецкий апелляционный админсуд признал решение о присвоении звания главнокомандующего УПА незаконным, мотивируя это тем, что Героем Украины может стать только гражданин страны, а Шухевич де юре таковым не был. В январе 2010 года по той же схеме звание героя лишился лидер ОУН Степан Бандера.
В Высший админсуд было подано 6 кассационных жалоб на решение по делу Шухевича, и 10 - по Бандере (среди авторов, в частности, были Виктор Ющенко, сын Шухевича Юрий-Богдан, а также внук Бандеры Степан) Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/k-prazdniku-upa-banderu-i-shuhevicha-okonchatelno-lishili-zvaniya-geroev.html
написал журналист Вахтанг Кипиани Вах танг у тебя кАзус а виктора ростовского "как пройденный этап"
Даже речи об этом не было !
Парасюк- дебіл з депутатською недоторканістю...
Антимайдан?
Как прокуратура спалилась в деле Савченко
Если Савченко на полном серьезе планировала государственный переворот и бросать гранаты в ложи Правительства и стрелять гранатометами и что-то там ещё, то почему она даёт пресс-конференции, в состоянии проносить оружие в ВР и продолжает гулять на свободе?!
Если раскрыт заговор военной хунты, то почему главарь хунты гуляет на свободе и будет так гулять ещё неделю?!
Вы чего там белены объелись?!
Или это какой-то особый, изощренный вид мазохизма?!
Вы вообще можете себе представить.
В США или Англии раскрыта подготовка государственного переворота, убийства королевы, лордов, сенаторов, министров, массового расстрела высших должностных лиц страны, захват правительственных зданий и применение оружия в Парламенте страны. Вплоть до убийства президента США.
Об этом сообщают нации силовики на брифингах и эфирах. Главный подозреваемый известен. Он сидит, слушает это все, отвечает, ходит на эфиры и дискутирует на данную тему.
Уже не смешно.
Его никто не арестовывает, а будут ждать ещё неделю, чтобы снять депутатскую неприкосновенность.
Уже совсем не смешно.
Скажите.
В какой здоровой стране, здоровом обществе, здоровой голове это вообще может уложиться.
Что это за хуёвый фильм?
Да для любой страны такое раскрытие попытки военного переворота с применением оружия до момента его полного окончательного обезвреживания, подняло бы уровень угрозы до самого наивысшего и вызвало бы эффект атомного взрыв в обществе.
Кто кого тут держит за идиотов!?!
Если она, блядь, планировала сровнять Украинский парламент с землёй и вас всех убить, то вы не могли сегодня собрать экстренное заседание комитета, принять все необходимые решения и не выпуская ее из зала ВР снять неприкосновенность и тут же арестовать.
Что за цирк?!
На кого это рассчитано?!
И ещё одно.
Знаете, я сегодня куда только не захожу на встречу, кого не спрашиваю про реакцию на это событие все улыбаются и говорят приблизительно следующее:
- Задолбал уже этот цирк.
Прошло четыре года.
Мы хотели, чтобы власть и парламент стали такими, которыми мы бы гордились. За которых бы хотелось стоять горой.
Вместо этого, новости про попытку государственный переворот не вызывают даже жалости. Только грустную улыбку
Алексей Давыденко
..Власти стоит тревожиться не столько из-за выходок Савченко. Куда тревожнее реакция общества. Вчера на эфире публика ей постоянно и с энтузиазмом аплодировала. Несмотря на невнятные тезисы, на отсутствие программы и общую стремность. Савченко оседлала тренд. Люди, которые еле сводят концы с концами ненавидят власть и физическое уничтожение власти было бы для них сказочным утешением. Особо не задумываясь о том, что будет дальше, кто этим воспользуется, кто придет вместо нынешних. "Спалити сільраду" -- национальная мечта украинцев. К власти нет и никогда не было пиетета или уважения. А вот гнев возникает быстро. Тем более, если власть дразнит голодных Мальдивами, Сейшелами, Венскими балами, пышными свадьбами. ... Именно так власть отрывается от реальности. И кончается это трагично. Уже оторвалась. Уже надеется, что омерзительные Олешки спасут их. А они только усиливают ненависть. Два мира. Не понимающие друг друга. И все более друг друга ненавидящие. Рано или поздно ситуация взорвется.
Станислав Речинский
Просто забухані бідняки, розкуркулюючи працьовитих ;куркулів;, не думали що скоро червоноармійці з ;продразвьорсткі; прийдуть і до них. По останню жменю зерна.
.Де воно(мінстець ) - підібрало таке !
"Пацан дал слово, пацан забрал слово."
Па номеру узнал
Совсем рухнул купол у Юрки-Алкаша .
Вероятно , это последствия контузии , полученной им на сейшельских фронтах ...
Савченко робить демонстративно протиправні, провокативні, нахабні заяви. Відкрито в прямому ефірі закликає до збройного державного перевороту.
Думаю, тут справа не тільки в її патологічній глупоті.
Думаю, під час поїздки на консультації з кураторами до Іспанії, ті переконали її в неймовірній підтримці "простих, зубожілих українців", і що українці кинуться за нею "валити барижну владу". В що вона зі своєю манію величі і повірила.
Насправді ж кремлівські розраховують на те що, після таких заяв правоохоронні органи просто зобов'язані її заарештувати. Що й потрібно кремлю.
Надя Савченко - герой України, "особистий ворог Путіна", "борець з барижною владою" - в українській в'язниці…
Це для кремля гарний розклад, велике поле для інформаційної війни. Така собі Жанна Д'Арк. Вірніше щось на кшталт Йулі Тимошенко зразка 2013-го року, ув'язнена злочинним Януковичем. Тільки ще сильніше (на думку кремля). Прапор всіх знедолених, всієї нашовати.Надюша не потягла на роль організатора реального держперевороту, то чому б не використати її в ролі жертви "барижної влади"? Наш народ жаліє страждальців. Тут тобі і паралелі з "режимом Януковича", тут тобі і голодування, тут тобі і палки заклики на камери в суді.
З іншого боку, якщо не заарештують, влада проковтне прямі заклики до збройного перевороту. Агентура знахабніє остаточно.Зброю почнуть тягнути відкрито. Класична кремлівська розтяжка, на яку вони люблять ставити нашу владу.
В схемі є, щоправда, певна слабкість. Надю не сприймає вата націоналістична через поїздки в ОРДЛО та дружбу з Захарченком. І також її не дуже сприймає вата проросійська через службу в Айдарі, тризуб на майці і т.п. Хоча у вати пам'ять коротка і ненависть до "барижного режиму", що дбайливо підігрівається російською пропагандою та нашими "дємократічєскімі ЗМІ", може обидві різновиди вати об'єднати навколо "жертви рєжима".
Ще одна слабкість плану - повтор це завжди трохи пародія. Гебня працює за стандартами, по накатаних схемах. І в цьому її слабкість.
Моє переконання - потрібно все ж брати. Проводити слідство. Судити. Ідеально було б - депортувати в Росію. Але не можна - громадянка України. Та й не візьмуть її там.
Чесно, не заздрю людям, які мають зараз приймати рішення…