 Казус Героя Украины Савченко, возможно, заставит АП и ВР внести изменения в закон об отзыве самой высокой госнаграды, - Кипиани

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Вахтанг Кипиани.

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"Казус Героя Украины Надежды Савченко, возможно, заставит АП и ВР наконец-то внести изменения в закон и положение об отзыве/отмене награждения этой самой высокой в государстве наградой. Около десятка предателей Украины в Крыму и на Донбассе - Герои Украины, до сих пор", - написал он.

"Четырех лет работы на Путина и членства в "Единой России" недостаточно, чтобы сделать элементарное. Потому что кому-то на Банковой и Грушевского просто пофиг. Юрий Бойко так и умрет Героем Украины. И у него на белом итальянском мраморе постамента будет это написано как и то, что никаких "вышек Бойко" и "законов 16 января" не было. И рядом будут лежать живые цветы от ГПУ и СБУ, купленные на бюджетные средства", - резюмировал Кипиани.

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Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила что звание Героя Украины ее не изменило. Так она прокомментировала инициативу о лишении ее этого звания. "Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", – сказала она.



Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".