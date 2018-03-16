 Задержана мошенница, завладевшая средствами "Укргазбанка" на сумму 250 млн гривен, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка "Укргазбанк".
С целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, подыскали нотариуса, который удостоверил незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки", - говорится в сообщении.
Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящееся в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.
38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.
Сейчас по ходатайству прокуратуры относительно злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Так они с поросям на милиарды провернули - 250 млн для них на раз поссать....
Так какая Гонтарева может быть???
и раскололи полюбому на подделке доков, видимо жадная фармазонщица)))
хорошие бумаги стоят процент от темы, а фуфельные совсем чучуть)))