EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика, Происшествия
  3476  32
Все про:банки (1581) мошенничество (642) прокуратура (3019) Укргазбанк (17)

 Задержана мошенница, завладевшая средствами "Укргазбанка" на сумму 250 млн гривен, - прокуратура

Прокуратурой совместно с СБУ и Нацполицией задержана организатор преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО "Укргазбанк" в сумме 250 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева. 

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка "Укргазбанк".
 
С целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, подыскали нотариуса, который удостоверил незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в махинациях с ОВГЗ, принесших банку 16,7 млн грн убытка, - СБУ 

Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящееся в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.
 
38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.  
Сейчас по ходатайству прокуратуры относительно злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: "Новая стратегия работы банковской сферы предполагает уменьшение части государства на банковском рынке до 24%" - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3056075
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
баба Лєра , взагалі то , виглядає старшою , а ніж на 38 років ..))
 показать весь комментарий
 
 
не та птица покрупней - а тут каких то 250 лимонов гривен ,средненько так )))
 показать весь комментарий
 
 
Гонтарева?
Так они с поросям на милиарды провернули - 250 млн для них на раз поссать....
 показать весь комментарий
 
 
а где дописка " счастливчик проживает по адресу..."
 показать весь комментарий
 
Удивили. В раде таких "специалистов" почти четыре сотни.
 показать весь комментарий
 
 
задержана Задержана мошенница, завладевшая средствами "Укргазбанка" на сумму 250 млн гривен, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3286



Задержана мошенница, завладевшая средствами "Укргазбанка" на сумму 250 млн гривен, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4552 Так какая Гонтарева может быть???
 показать весь комментарий
 
sergik, ты всегда всё так буквально воспринимаешь? Затримано шахрайку, яка заволоділа коштами "Укргазбанку" на суму 250 млн гривень, - прокуратура - Цензор.НЕТ 407
 показать весь комментарий
 
А ты всегда пытаешься грусть навести?
 показать весь комментарий
 
этой схеме лет, как дед морозу)))
и раскололи полюбому на подделке доков, видимо жадная фармазонщица)))
хорошие бумаги стоят процент от темы, а фуфельные совсем чучуть)))
 показать весь комментарий
 
Разве это мошенница, по сравнению с Гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
 
Гриигорий Барковский, наконец я тебя словил. Что ты там напукал, бот юлин? И удалил сразу? Флажок сначала смени, потом тут с тобой как с человеком начнут говорить. Хоть и с никчемным приматом, но все-же.
 показать весь комментарий
 
 
В гривнах цифра звучит весьма впечатляюще, в долярах гораздо не так.
 показать весь комментарий
 
Тебе бы не хватило для полного счастья?
 показать весь комментарий
 
 
Я просто описал первое шокирующее впечатление от цифры, без какого либо подтекста. Ага?
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь, меня бы и 1 млн гривен на моём диване шокировало бы
 показать весь комментарий
 
Злодії крадуть у злодіїїв.............................
 показать весь комментарий
 
Нічогенько так ! Прихопила 10 мілліонів долярів 😀
 показать весь комментарий
 
Кацапчики , ви краще думайте не про Гонтарєву , а свого ботоксного обмилка , який вкрав 300 мілліардів долярів !
 показать весь комментарий
 
 
Ху из ху, опять тайна? Мб будут принуждать поделиться!
 показать весь комментарий
 
Это тебе не мелочь по карманам шарить.
 показать весь комментарий
 
 
Значить по-теплу відпустять, а в прокурора і судді покращиться матеріальне становище. (Народна прикмета)
 показать весь комментарий
 
 
Как минимум, премия за сообразительность!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗадержана мошенница, завладевшая средствами "Укргазбанка" на сумму 250 млн гривен, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх