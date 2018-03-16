 "Антибританские настроения, оскорбления", - лондонский "Арсенал" предупредил своих болельщиков об опасности в России

В ней указано, что фанаты должны быть готовы к антибританским настроениям в России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Советский спорт".
"Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации. Хотя посольство Великобритании пока не располагает данными о появляющихся проблемах для британцев, которые посещают Россию, вам нужно внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией с безопасностью, а также следовать указанным выше рекомендациям", — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.
Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.
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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Хорошо, что теперь мы в курсе, что это очередная пурга от Песькова 😜.
"Обнаженное тело Уильямса было обнаружено в закрытой спортивной сумке в ванной его лондонской квартиры. По версии британских следователей, Уильямс сам залез в сумку с целью получения сексуального наслаждения, но не смог из нее выбраться и задохнулся."
мацква и масквачи
"Организация держит официальное молчание, но частным образом некоторые из ее лидеров признают, что отравление полковника Скрипаля стало последней каплей, переполнившей чашу. Напряженность достигла предела", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то что он это скрывает.
"В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся. А это ставит под угрозу ЧМ-2018", - пишет газета.
14 марта, стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году на Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что министры ее кабинета могут отказаться от посещения ЧМ-2018.
Украинские центры диаспор (в частности, Канады и Австралии) также призывают весь мир к бойкоту ЧМ-2018 на России.