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 Спорт, За рубежом
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 "Антибританские настроения, оскорбления", - лондонский "Арсенал" предупредил своих болельщиков об опасности в России

Официальный сайт лондонского "Арсенала" опубликовал памятку для своих болельщиков, которые планируют посетить гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА, который пройдет в Москве.

В ней указано, что фанаты должны быть готовы к антибританским настроениям в России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Советский спорт".

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

"Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации. Хотя посольство Великобритании пока не располагает данными о появляющихся проблемах для британцев, которые посещают Россию, вам нужно внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией с безопасностью, а также следовать указанным выше рекомендациям", — говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного Скрипаля, - Times

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3056074
 
 
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роССия самая большая террористическая группировка в мире
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Ты бы тут вообще ни писал бы
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мешаю? я понимаю ,так для этого и пишу )))
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Аксиома=прописная истина. Что он не так сказал?
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согласен .. но в данном случае вофка скажет , сделать футболки о любви к рф, будет раздавать шарики единой рассеи , кормить, поить и винить Мей в том что она обзывает вофчика.. такое уже было недавно как в казань летели футболисты.. поверьте , ничего там в мокше не будет с бритами, наоборот.. он сначала создаёт проблему а потом сразу типа мол не я . я красаучег)
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Краще зовсім не їхати у той звіринець.
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просто в 1917 в России уничтожили всю аристократию,дворянство,потом интеллигенцию,потом середнячков,остался пролетариат и сельская беднота,самые конченные,самое говно с их потомками мир и имеет дело,по сути это животные
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не ехали бы,я бы даже футболистов только с охраной вооруженно ,а про болельшиков я вообще молчу
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Так в козлостане разве только антибританские настроения？там же только "чечня круто", а все остальные русафобы
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правильно!наконец весь мир начал понимать...что срасея логово кацапо-фашистов 21века!
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«Песьков назвал шокирующим и неприличным заявление Джонсона о Путлере .»
Хорошо, что теперь мы в курсе, что это очередная пурга от Песькова 😜.
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Ольгинці окупували украінський сайт і наразі украінцям радять не писати коментарі 😀 дожилися !
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Мля, человек поиронизировал, что это и так всем понятно. ПодЪ_б кацапне это, короче. Что вы все придрались?
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бойкот чм по футболу в России. там быть опасно.
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Опасно? Возможно. Интересно? Не верится. Нагнут раком бритты кацапсинов, та и все. Обычная порнуха, кароч...
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Не боитесь агличане. Едьте и бейте их в хвост и в гриву. Этот дикий народ уважает, когда их бьют. "Антибританские настроения, оскорбления", - лондонский "Арсенал" предупредил своих болельщиков об опасности в России - Цензор.НЕТ 975
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для британских болельщиков, рискнувшим поехать в мацкву, поездка закончится трупом, хорошо если одним, хорошо, если найдут где-нить в чертаново, а не без вести пропавшим...
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С Березовским и Литвиненко связана полтора десятка смертей в Англии. Но самое странное что английские власти почти все их отнесли к самоубийствам или смерти от болезни, даже человека с множественными ножевыми ранениями(Мэтью Панчер экперт по радиации в деле Литвиненко), однажды в короткий срок "покончили с собой" сразу три человека, друзья Скотта Янга который до того выпал из окна прямо на прутья забора, который опять же типа покончил с собой. Еще Гарет Уильямс.
"Обнаженное тело Уильямса было обнаружено в закрытой спортивной сумке в ванной его лондонской квартиры. По версии британских следователей, Уильямс сам залез в сумку с целью получения сексуального наслаждения, но не смог из нее выбраться и задохнулся."
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Если начнут копать, столько неприглядного может вылезти на свет.
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Если бы англичане не поехали,то им бы защитали поражение,футбол он такой,матч должен состояться по любому.
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Пусть кацабы срочно эвакуируются из Британии.Это вам не подготовленная Кучмой с Пинчуком-сепаратистом,для олигархов Украина,которая воюет на два фронта-против кацапов и своих паразитов,которые выводят деньги в офшоры и давят страну ради бабла.Эти дадут просраться!Похоже Мей решила стать второй "Железной Леди"...
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Нет, нужно чтобы английские фаны обязательно поехали в Москву. Там их встретят армейские мясники /мясо это название ЦСКА с советских времен/ с корочками ФСБ. Вломят по самые не балуй. И вот тогда мир увидит, что его ждет на российском ЧМ-2018. Так что англичане езжайте.
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Сейчас московиты добавят пару трупов болельщиков для" улучшения" отношений с Британией....
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ФИФА пребывает в состоянии паники из-за того, что все чаще звучат призывы бойкотировать чемпионат мира на РФ, пишет испанское спортивное издание AS, передает НВ.

"Организация держит официальное молчание, но частным образом некоторые из ее лидеров признают, что отравление полковника Скрипаля стало последней каплей, переполнившей чашу. Напряженность достигла предела", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то что он это скрывает.
"В организации не рассчитывают на улучшение ситуации, а наоборот полагают, что враждебные настроения к России со стороны мира усилятся. А это ставит под угрозу ЧМ-2018", - пишет газета.

14 марта, стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году на Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что министры ее кабинета могут отказаться от посещения ЧМ-2018.
Украинские центры диаспор (в частности, Канады и Австралии) также призывают весь мир к бойкоту ЧМ-2018 на России.
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Надпись у входа в роСС посольство в Лондоне : Обед в росс посольстве..Паста с полонием Спагетти с зарином, шоколад с "новичком"

"Антибританские настроения, оскорбления", - лондонский "Арсенал" предупредил своих болельщиков об опасности в России - Цензор.НЕТ 9848
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Антибританские настроения, оскорбления", - лондонский "Арсенал" предупредил своих болельщиков об опасности в России
 
 
 
 
 
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