 "Антибританские настроения, оскорбления", - лондонский "Арсенал" предупредил своих болельщиков об опасности в России

В ней указано, что фанаты должны быть готовы к антибританским настроениям в России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Советский спорт".

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"Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации. Хотя посольство Великобритании пока не располагает данными о появляющихся проблемах для британцев, которые посещают Россию, вам нужно внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией с безопасностью, а также следовать указанным выше рекомендациям", — говорится в заявлении.

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Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.



Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.