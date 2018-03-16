 "Є проблема, Юрчик. Яку ми не будемо вирішувати в коридорі", - львовские медики не дают полицейским провести тест подозреваемому в нетрезвом вождении главврачу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, пройти экспресс-тест водитель отказался и сам попросил отвезти его в восьмую городскую больницу.

Врачи этой больницы, вероятно, узнав коллегу, попытались его госпитализировать не сделав анализа крови на алкоголь. Со слов одного из врачей, нетрезвый водитель - главврач одной из поликлиник города.

Патрульные все же заставили медиков взять анализ крови.

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Они же установили, что 37-летний водитель-главврач 27 января 2018 уже задерживался за нетрезвое вождение. Кроме того, водитель был участником ДТП, которое случилось еще через несколько дней.

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