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 Происшествия, Общество
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 "Є проблема, Юрчик. Яку ми не будемо вирішувати в коридорі", - львовские медики не дают полицейским провести тест подозреваемому в нетрезвом вождении главврачу. ВИДЕО

Медики восьмой львовской больницы всячески препятствовали анализу крови на алкоголь, который должен был пройти их коллега, задержанный полицейскими по подозрению в нетрезвом вождении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, пройти экспресс-тест водитель отказался и сам попросил отвезти его в восьмую городскую больницу.

Врачи этой больницы, вероятно, узнав коллегу, попытались его госпитализировать не сделав анализа крови на алкоголь. Со слов одного из врачей, нетрезвый водитель - главврач одной из поликлиник города. 

Патрульные все же заставили медиков взять анализ крови.

...

Они же установили, что 37-летний водитель-главврач 27 января 2018 уже задерживался за нетрезвое вождение.  Кроме того, водитель был участником ДТП, которое случилось еще через несколько дней.  

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Источник: https://censor.net.ua/n3056069
 
 
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європейці
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Ты опять всё перепутала, вата. Кацапы.
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не корми тролля, тут их сотня выпасается
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Добре що оприлюднили.
Країна має знати своїх "героїв"
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А я колись так таки відмазався.
Правда, у мене була поважна причина- я їхав в неробочий час, в свій день народження до інфарктника. Але мені так соромно, так соромно!
"Є проблема, Юрчик. Яку ми не будемо вирішувати в коридорі", - львівські медики не дають поліцейським провести тест підозрюваному в керуванні у нетверезому стані головлікарю - Цензор.НЕТ 4970

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А ваше)? Эти же персонажи будут реформированны так как и мелиция с прократурой или я ошибаюсь, как Вы думаете)?
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Як думаете буде результат шпертизи? i в яку сторону?
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залежатиме від того хто має вплив на лабораторію та його зацікавленості ...
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Тяжко Цензору. Приходится как-то выкручиваться и возвращать уважение к мусорам. А то не ровен час народ опять побежит бить Петю и ментов.
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В Киеве в Феофании больнице прячут Насирова -- вора и самого главного фискала Украины , в Детском отделении Института на детской койке у Тодурова прячут убийцу Крысина с Антимайдана , в Меде у Амосовой справки без денег не дают на легальность -- и девочки из за этого в Днепре тонут ... А тут какой то Главрач ... Так все Главрачи сегодня крутые перцы -- бабло вагонами моют ... Может я что и ошибся -- а может и нет -- кто скажет ?? На медицине в Украине сегодня лошадь не валялась -- РЕФОРМЫ ... Зато у медсестер --не таблетки бесплатно в больнице -- не зеленки .
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Дело врачей (Дело врачей-вредителей[1] или врачей-отравителей, в материалах следствия Дело о сионистском заговоре в МГБ) - уголовное дело против группы видных советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Истоки кампании относятся к 1948 году, когда врач Лидия Тимашук на основании электрокардиограммы диагностировала у Жданова инфаркт миокарда, однако руководство Лечебно-санитарного управления - Лечсануправ Кремля заставило её написать другой диагноз и назначило Жданову лечение, противопоказанное при инфаркте, приведшее к смерти пациента.[1]
В тексте официального сообщения об аресте, опубликованного в январе 1953 года, было объявлено, что «большинство участников террористической группы (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией "Джойнт", созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах». В связях с этой же организацией ранее были обвинены и проходившие по делу Еврейского Антифашистского комитета. Огласка дела местами приобрела антисемитский характер[2] и влилась в более общую кампанию по «борьбе с безродным космополитизмом», проходившую в СССР в 1947-1953 гг.[3][4][5][6][7]
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Вы знаете -- у меня к Главным врачам другие вопросы . Первый --- почему в госбольницах врачи на гособорудовании делают операции в основном за деньги и причем дикие для УКраины ... ??? Операция на сердце от 300 тысяч гривен ... , второй вопрос -- где деньги и на что тратятся из Госбюджета почти 100 млрд гривен . В больницах нет ничего даже в Киеве -- начиная от мыла и простыней с скальпелями -- все покупают больные за свои деньги . И третий вопрос -- куда девается Громадная ГУМ помощь из ЕС и США прибывающая в УКраину ... Все идет через ГЛАВ врачей и с их подписями ...
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да бля таких врачй гнать взашеи вместе сего "адвокатом" без пенсии. Пока эти уроды и такие как они будут покрывать друг друга мы никогда из этого дерьма не вылезем
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Відсоток алкоголіків серед лікарів на порядок вище ніж серед работяг.
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Щось в калюжах власної сечі під генделиками валяються виключно ;роботяги;.
Після ПТУ в 1992 році і без жодного запису в трудовій книжці.
А на Ваш гумор імені Шарікова відповім класикою:

....;Доктор Чилтон, - робко сказала она , - мне кажется у Вас самая радостная работа на земле.
Доктор окинул ее изумленным взглядом.
-Радостная?- Да куда бы я ни шел, я вижу одни страдания!- горестно воскликнул он.;...

Ну і контрольний:
"Є проблема, Юрчик. Яку ми не будемо вирішувати в коридорі", - львівські медики не дають поліцейським провести тест підозрюваному в керуванні у нетверезому стані головлікарю - Цензор.НЕТ 703
Така ржака! Я щойно зареєструвався, а мені вже подобається цей сайт.
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Не вопрос. Без рук, так без рук. А ногами можно?
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медики это уже новый батальон нгу выше полиции?????.этоже цирк
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Не люббю пороха,но..Тут тоже порох виноват? А потом эти ,,медики,,,когда собъет на дороге их роднвх,пи.деть будут про правосудие!С себя начните,люди!!
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Ну і яка після цього буде реакція мінздраву?
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виход один: визвали скору, бахнули п"яного по бошки, скора одвезла и анализ зробили и все путем...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Є проблема, Юрчик. Яку ми не будемо вирішувати в коридорі", - львовские медики не дают полицейским провести тест подозреваемому в нетрезвом вождении главврачу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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