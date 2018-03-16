 "Є проблема, Юрчик. Яку ми не будемо вирішувати в коридорі", - львовские медики не дают полицейским провести тест подозреваемому в нетрезвом вождении главврачу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, пройти экспресс-тест водитель отказался и сам попросил отвезти его в восьмую городскую больницу.
Врачи этой больницы, вероятно, узнав коллегу, попытались его госпитализировать не сделав анализа крови на алкоголь. Со слов одного из врачей, нетрезвый водитель - главврач одной из поликлиник города.
Патрульные все же заставили медиков взять анализ крови.
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Они же установили, что 37-летний водитель-главврач 27 января 2018 уже задерживался за нетрезвое вождение. Кроме того, водитель был участником ДТП, которое случилось еще через несколько дней.
Країна має знати своїх "героїв"
Правда, у мене була поважна причина- я їхав в неробочий час, в свій день народження до інфарктника. Але мені так соромно, так соромно!
В тексте официального сообщения об аресте, опубликованного в январе 1953 года, было объявлено, что «большинство участников террористической группы (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией "Джойнт", созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах». В связях с этой же организацией ранее были обвинены и проходившие по делу Еврейского Антифашистского комитета. Огласка дела местами приобрела антисемитский характер[2] и влилась в более общую кампанию по «борьбе с безродным космополитизмом», проходившую в СССР в 1947-1953 гг.[3][4][5][6][7]
Після ПТУ в 1992 році і без жодного запису в трудовій книжці.
А на Ваш гумор імені Шарікова відповім класикою:
....;Доктор Чилтон, - робко сказала она , - мне кажется у Вас самая радостная работа на земле.
Доктор окинул ее изумленным взглядом.
-Радостная?- Да куда бы я ни шел, я вижу одни страдания!- горестно воскликнул он.;...
Ну і контрольний:
Така ржака! Я щойно зареєструвався, а мені вже подобається цей сайт.