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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

Украина разделяет позицию руководства США, Великобритании, Франции и Германии, которые считают, что за отравлением граждан Великобритании стоит Россия.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Краматорске в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Химическая атака Кремля в Великобритании дает шокирующий пример применения российского нервнопаралитического оружия на территории другого государства, и это ни что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", - сказал Порошенко.

"От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент, я целиком и полностью разделяю позицию, которая высказана во вчерашнем совместном заявлении руководителей Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии – и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон – убирайтесь прочь", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление в Великобритании – это продолжение агрессивной политики РФ против Грузии и Украины, - Зеркаль

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Столтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения"

Источник: https://censor.net.ua/n3056068
 
 
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Недарма хУЙЛО про крису в кутку нещодавно згадало...)))
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Теперь Великой Британии будет делом чести, возглавить борьбу с гибридной войной развязанной Россией!
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Возглавить хз, активное участие уже не плохо, а то только азабоченасть.
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На паРаше полным ходом ищут отмазки в истории с Newcomer,якобы дочери разведчика подсунули незаметно в багаж один из пяти видов Новичков...и так далее,когда она возвращалась из России.
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Мальдіви, чоколядки, канхвети, офшори! Я нічого не забув?
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Ти краще про гучні розкриті вбивства щось розкажи... Та й провбивць майданівських... А ні, то заткни пельку...
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Шо, збив тобі охоту розпочинати срач? )))
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не з кацапами ж нам бути
деякі мріють, але марно.
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А що, кацапи мало платаять?.............. Ну будьте з тим, з ким вважаєте за потрібне.................... Мені то що до цього?.............
І взагалі - тут мова про солідарність України з Великобританією, а не про те з ким вам бути...........
Україна солідарна з Великою Британією щодо ситуації з отруєнням у Солсбері, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9899
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Кремль: «Первый - нах!»

За гранатометчицей Гадей, как-то незаметно прошли события, о которые вчера все ломали копья. А ведь еще в среду многие обозреватели говорили о том, что Тереза Мэй широко размахнулась, но в итоге - сдулась. Ничего подобного, просто Запад старается действовать в рамках установленных процедур, а они не дают быстрого, комплексного решения, кроме объявления войны. Все остальные реакции имеют некий лаг во времени. Сегодня наблюдалось развитие событий и то, что можно назвать «Антипутинской коалицией».
Огонь не то, что не угас, но только разгорается. Это подтверждает ответ министра обороны Великобритании, который он публично произнес на пресс-конференции, посвященной делу об отравлении в Солсбери и последующей высылкой из Лондона российских дипломатов. Комментируя бурную реакцию Москвы он сказал: «России следует отойти в сторону и заткнуться». Говоря простым языком РФ, вместе с его гиперзвуковым, странно маневрирующим Путиным, дающим «шапку» встроенным внутрь ядерным реактором, послали по хорошо известному адресу. Заметим, уже не призывали или выражали озабоченность, а просто послали.
В этот же день, лидеры Великобритании, США и Франции, потребовали от Москвы объяснений по поводу этих действий. Если обвинения одной Великобритании отвергал представитель РФ в ООН, внешне очень похожий на часть тела, созвучную с народным именем Путина, то требование, повторенное уже лидерами всех ведущих стран Запада, просто так не откинешь. Оно конечно, можно побыковать еще раз, но надо понимать, что вопрос этот был задан не просто так, а для того, чтобы избрать инструмент для возвращения во вменяемое состояние либо РФ полностью, вместе с ее псевдо-президентом, либо без оного, либо и вовсе - весь этот зоопарк петухов из навоза, по частям.
Можно не сомневаться, что ни игра в молчанку, ни очередные вопли из-за забора: «вывсёврети!» или «это не мы!», уже не будут удовлетворительными. А чтобы в Кремле не возникало иллюзий, Великобритания уже объявила об отказе закупать российский газ полностью. Наверное, правительства Гармании и Франции уже прямо сейчас рассматривают вопрос о том, как ускорить процесс кардинального уменьшения закупок российского рынка. Можно сказать, что через несколько лет, можно будет четко указать на этот день, как ответ на вопрос: «Когда РФ потеряла европейский рынок газа?».
Между прочим, в РФ брызжут желчью по поводу заявления британского министра обороны, а зря. Газпром уже заткнулся и сворачивает свое крупнейшее зарубежное представительство в Лондоне. Из 2000 общего числа сотрудников компании, работавших вне РФ, 1000 находилась в Лондоне. Теперь объявлено, что представительство закрывается, а сотрудники будут трудоустроены в Санкт Петербурге. Не знаю, как им будет Питер после Лондона, но догадываюсь, что эта публика уже сожрала весь валидол, выкурила марихуану, а с коксом, как мы знаем, косяк вышел чуть раньше.
Между прочим, указанное выше требование к РФ подписали лидеры четырех стран, а накануне, в Белый дом были приглашены представители куда большего количества стран, где обсуждалась эта ситуация и к четверке уже присоединяются другие страны, от Украины до Австралии. Их объединяет осознание того, что пришло время что-то делать с мировым террористом.
Американские обозреватели говорят о том, что набирающий обороты процесс формирования антироссийской коалиции, вполне может оказаться отладкой механизма для исключения РФ из состава постоянных представителей Совбеза ООН, а возможно и из самой организации.
Кроме этого, сего дня расширены санкции против физических и юридических лиц РФ, сразу в четырех номинациях, от агрессии в Украине, до кибератак на сервера предвыборной команды демократов.
Желающие могут поискать в нем знакомые фамилии, но сразу предупреждаем, что именно в этом пакете нет позиции: Путин Вова Вовович, зато там есть другая запись, которую мы там давно высматриваем, а именно: «FEDERAL SECURITY SERVICE (a.k.a. FEDERALNAYA SLUZHBA BEZOPASNOSTI; a.k.a. FSB), Ulitsa Kuznetskiy Most, Dom 22, Moscow 107031, Russia; Lubyanskaya Ploschad, Dom 2, Moscow 107031, Russia [CYBER2]. -to- FEDERAL SECURITY SERVICE (a.k.a. FEDERALNAYA SLUZHBA BEZOPASNOSTI; a.k.a. FSB), Ulitsa Kuznetskiy Most, Dom 22, Moscow 107031, Russia; Lubyanskaya Ploschad, Dom 2, Moscow 107031, Russia[CYBER2] [CAATSA - RUSSIA].» Для тех, кто в английском не ферштейн, речь идет об ФСБ.
MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL'NOE UPRAVLENIE (Cyrillic: ГЛАВНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT), Khoroshevskoye Shosse 76, Khodinka, Moscow, Russia; Ministry of Defence of the Russian Federation, Frunzenskaya nab., 22/2, Moscow 119160, Russia [CYBER2]. -to- MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL'NOE UPRAVLENIE (Cyrillic: ГЛАВНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT), Khoroshevskoye Shosse 76, Khodinka, Moscow, Russia; Ministry of Defence of the Russian Federation, Frunzenskaya nab., 22/2, Moscow 119160, Russia [CYBER2] [CAATSA - RUSSIA]. А это - знаменитая ГРУ. В общем, контора и конторские уже доигрались, за что могут передать большое спасибо, своему горячо любимому шефу.
Заметим, это только второй день, когда истек ультиматум Терезы Мэй и первый, когда 23 российских дипломатов с семьями, рассказывают своим соседям в Москве о Лондоне и «их нравах». В общем, Путин подходи ко дню своих выборов уже с формализацией статуса своей страны: «шизофренический лепрозорий». За это - стоит голосовать всем россиянам, даже давно мертвым.
антиколорадос
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странные вы,тролляки, мало того, что ваш … облажался с минами,
вы о этом трубите на каждом углу, чем это вашему гидранту поможет ?
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ну точно, какие странные троляки, а вашему гидранту, что поможет?
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Петро,тебе уже ничего не поможет,твои заигрывания не в счёт после организованного тобой х уевого переворота.
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Хромая лошадь! У конченых западных политиков есть такой термин.
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Коалицию надо создавать по умертвлению мордора, с четким планом работы и Уставом. Для начала русозверей вышвырнуть из ООН как агрессора и долбить по всем пунктам, начиная от захвата Молдовы и геноцида в Ичкерии.
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А так-таки-так! Если кому мендальку вручить, зовите барыгу.
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Интересно, а если в ходе разбирательства выяснится, что это не "Новичок" и паРашка не причём, - Петя будет извиняться перед Хуйлом?
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ты себе веришь? да и дело не в названии, можно дать любую пробирку и назвать новичком. И да, есть эксперт живущий в америке, разберутся.
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протів українських "торгових партнерів" рашистський "новачок" не діє...
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Закон о нацбезопасности от Сталина не соответствует стандартам НАТО- напрочь лукавый.Заявление НАТО.
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Во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизеру рвалась....
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Сашик, а ти хіба не чув, що В'ятрович зачислив його в агенти кремля? Більше так не хиб, а то всі бонуси за сутки згорять...
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ну есть такая теория, но на гениальность Семеныча не повлияет.
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Так ведь никто, кроме Вятровича, в его гениальности и не сомневается... но это ботам говорить нельзя... Україна солідарна з Великою Британією щодо ситуації з отруєнням у Солсбері, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5941
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Нема такої "теорії"- від В'ятровича також.
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Подробности не помню где, но читал такое.
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"Диявол криється в деталях".
І ще
"Ложечки знайдуться, а осад залишиться".
В'ятрович сказав, що навіть творчість Висоцького та Цоя "русский мир" може використати для своїх цілей. Нічого більше.
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Юрій АНлрухович:
«Щодо вірності слову, то росіяни здебільшого мають його за ніщо, коли можуть що-небудь виграти брехнею й порушити обіцянку», - написав Джайлс Флетчер Старший (1548-1611), англійський поет і дипломат, спеціальний посланець Її Величності (так само Єлизавети) до Московії.
Написав він це, зауважте, не вчора, а в часи того ж таки Шекспіра. Й відтак запечатав просто-таки шекспірівською фразою - з тих, які назавжди:
«Ці риси роблять їх мерзотними в очах усіх їхніх сусідів».

І ця історична фраза, на перший погляд, така дивна для сутого джентльмена й дипломата, насправді коли й дивує, то не різкою тональністю своєю, а точною прозірливістю.

=Як бачимо, змін з тих часів не відбулося !!
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Агент Ху*ла Порошенко продовжує цинічно і нахабно маскуватися..))
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занялось бы ты, петро, своими проблемами, а США, Англия и Франция и без тебя сдюжат. Разве что рошен новую канхвету в липецке выпустит "хуйло в аду".
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Хуйло старательно копирует Бесноватого вплоть до мелочей. Пора бы уже Западу создать Антипутинскую коалицию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко
 
 
 
 
 
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