 Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Краматорске в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Химическая атака Кремля в Великобритании дает шокирующий пример применения российского нервнопаралитического оружия на территории другого государства, и это ни что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", - сказал Порошенко.

"От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент, я целиком и полностью разделяю позицию, которая высказана во вчерашнем совместном заявлении руководителей Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии – и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон – убирайтесь прочь", - добавил президент.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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