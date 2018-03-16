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 Политика Украины
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Все про:Польша (4232) Яценюк (7625)

 "Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа", - Яценюк - представителям ЕС

"Когда мы объединены, когда мы привержены ценностям, а не ценам - мы можем победить".

Об этом лидер партии  "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщает пресс-служба НФ.

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"Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим, и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину. Вы не просто боретесь за нас - вы боретесь за себя ", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил слова, что якобы для президента Путина двери в свободном мире закрыты. Однако, подчеркнул он, "все разговаривают с Путиным, все встречаются с Путиным, все в тесном контакте с Путиным": "Разве есть какая изоляция, реальная, сильная изоляция Путина? Нет".

Путин пытается представить себя как очень сильного лидера, подчеркнул Арсений Яценюк: "Будем откровенны - важно не недооценивать врага. У него хорошо получается. Он атакует нас, он атакует вас, он унижает свободный мир, мировых лидеров. Вы нормально это воспринимаете?"- обратился он к присутствующим представителям ЕС.

"Поэтому необходимы согласованные и очень сильные действия", - подчеркнул он. - Без сомнения, санкции важны. Но в 2006 году мир применил санкции против Северной Кореи. А сегодня Северная Корея имеет баллистические ракеты, которые с легкостью могут долететь до территории США. Разве мы не должны вынести из этого уроки?"

Арсений Яценюк подчеркнул опасность "странных противоречивых сигналов": "Кто преуспеет в этом хаотическом мире? Такие люди, как президент Путин или лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ".

"Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа. Вы не просто боретесь за нас - вы боретесь за себя", - сказал Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3056067
 
 
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Ржунимагу. Представляю как отвисли челюсти у "партнеров".
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Если бы они ещё увидели Стену Яценюка,то челюсти у них бы не отвисли а на пол упали ... "Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа", - Яценюк - представителям ЕС - Цензор.НЕТ 2175
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Врядли ,Запад доверится кролику. И английский не поможет.
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У Бурбака сегодня выходной?
Ну, Сеня, давай бухти сам за себя........ "Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа", - Яценюк - представителям ЕС - Цензор.НЕТ 8758
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их успех - есть их успех,а успех таких как фронтовик,который все времья Независимости при власти-почему то украинская катастрофа...
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Він ще і в чеченській війні брав участь, різав голови кацапам і смажив снігірів. Так що обережно з ним, кацапчег
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не повторюй методички від рашистського "КИСІЛЬ ТВ" ....
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Ну-да,ну-да ,то что Яценюк ворюга, виноват ЕС а,как же иначе .....
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Мои проблемы, это Ваши проблемы (с) ЯйцеНюх
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По ходу будут его с Надей и Рубаном сливать.
Тем более, что Арсений единственный с реальным опытом боевых действий чеченской войны.
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Ню-ню.........................
А як же "куля в лоба"???.............. чия то буде куля???........... "Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа", - Яценюк - представителям ЕС - Цензор.НЕТ 7941
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куля буде для хйула, і це якщо йому дуже пощастить.
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Арсения сегодня не так уж и много и говорит он по делу ! А вот трлляк всегда много и как всегда несут пургу 😊 от песькова !
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Не песькова, а піськова. Вчи вєлікій і магучій.
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Куля в лоб , ждёт твоего креилёвского куратора 😀ольгинец !
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цей клоун кричав на майдані, що готовий за скидання зека з престолу отримати кулю в лоб, але щось його не видно в окопах на Донбасі.
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Щось тебе в сраці не видно, хоча ти і глист. Чи де ти?
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Продолжим сентенцию - Поэтому ваши деньги - наши деньги.
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Данило , невже твоє о*** таке вмістке ?😂
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Сколько тут троллей набежало. Во как Сеня,действует на кацапов.
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вот...а йуляха с еврооптимистами-пуштунами бегают ябедничать на украинскую власть...
хотя еще со школы должны знать,что ябедничать-низко
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Дайте, копеечку, поддержите на выборах. Нас никто не любит, не жалеет, ПАМАГИТЕ!
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Європейську знепокоєність потрібно шатати у будь який спосіб.
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Кумедні ці продажні ублюдки.................. Ніяк не хочуть розуміти, що з "використаної туалетної бумаги серветок ніхто не робить"........................ хіба що самі ублюдки..............
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Ну тобі, ублюдку, видніше. Тебе вже використали чи ще використовують?
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Не відволікайся від теми новини, кастратику................... тут мова про вислів яценюка а не про твої хворобливі істерики.................... Дотримуйся правил форуму..........
"Наш успіх - це ваш успіх. Наша поразка - це ваша катастрофа", - Яценюк - представникам ЄС - Цензор.НЕТ 7928
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Трусику, де там про туалетний папір? за правилами форуму всіх мацкалів, провокаторів, корисних ідіотів посилають в ж..пу.
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Про "туалетний папір", це афоризм............... але тобі не зрозуміти...................
А провила форуму вивчай уважно. І коли на них посилаєшся, то не забувай вказувати пункт................ Зрозуміло, недоумку?
"Наш успіх - це ваш успіх. Наша поразка - це ваша катастрофа", - Яценюк - представникам ЄС - Цензор.НЕТ 8803
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Єврейське нахабство - щастя до моменту, коли для єврея настає страшне нещастя.
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Ой-мой! Раздался голос из руин. Да еще ж как лихо завернул! Короче, алё, представители ЕС, сюда, нах! Мелочишкой не поделитесь?! Ану, нах, попрыгали! Лопатники, нах, скинули и бегом, нах!
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Яценюк реально почав якісь реформи, на відміну від всіх інших говорунів-популістів. Розумна людина, очолив уряд в найважчі часи, і жаль, що виперли з уряду.
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Не понимаю как этого Путина ещё земля носит. И с ним реально нужно его же методами бороться
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Не погано б Новачка чи чаю з полонієм. Можна отрути для пацюків
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Кожда же закончатся магнитные бури? Вчера Луценко и Порошенко, сегодня Яценюк.
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Дивись рашутуди з яснолікім і не відволікайся. Можеш подрочити на телевізор
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Ты любитель сунуть свой нос в чужую опу? Тебя же никто не спрашивал.
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Одним словом "Денги давай, а то куля в лоб"... "Наш успіх - це ваш успіх. Наша поразка - це ваша катастрофа", - Яценюк - представникам ЄС - Цензор.НЕТ 7720
"Наш успіх - це ваш успіх. Наша поразка - це ваша катастрофа", - Яценюк - представникам ЄС - Цензор.НЕТ 1892
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Ваша перамога, украінцы - гэта і наша перамога; ваша параза - гэта і наша параза.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа", - Яценюк - представителям ЕС
 
 
 
 
 
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