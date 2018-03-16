 "Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа", - Яценюк - представителям ЕС

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщает пресс-служба НФ.

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"Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим, и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину. Вы не просто боретесь за нас - вы боретесь за себя ", - подчеркнул он.



Арсений Яценюк напомнил слова, что якобы для президента Путина двери в свободном мире закрыты. Однако, подчеркнул он, "все разговаривают с Путиным, все встречаются с Путиным, все в тесном контакте с Путиным": "Разве есть какая изоляция, реальная, сильная изоляция Путина? Нет".



Путин пытается представить себя как очень сильного лидера, подчеркнул Арсений Яценюк: "Будем откровенны - важно не недооценивать врага. У него хорошо получается. Он атакует нас, он атакует вас, он унижает свободный мир, мировых лидеров. Вы нормально это воспринимаете?"- обратился он к присутствующим представителям ЕС.



"Поэтому необходимы согласованные и очень сильные действия", - подчеркнул он. - Без сомнения, санкции важны. Но в 2006 году мир применил санкции против Северной Кореи. А сегодня Северная Корея имеет баллистические ракеты, которые с легкостью могут долететь до территории США. Разве мы не должны вынести из этого уроки?"



Арсений Яценюк подчеркнул опасность "странных противоречивых сигналов": "Кто преуспеет в этом хаотическом мире? Такие люди, как президент Путин или лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ".



"Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа. Вы не просто боретесь за нас - вы боретесь за себя", - сказал Арсений Яценюк.