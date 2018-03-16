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 Политика Украины
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 Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования, - Аваков

Министр внутренних дел Украины обнародовал сегодня, 16 марта, официальную позицию МВД Украины в связи с намеченными на 18 марта выборами президента Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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"Сегодня вызвал в Министерство временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине. Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны относительно выборов 18 марта на оккупированных территориях", – сообщил Арсен Аваков.

По его словам, в соответствии с нотой МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.

"На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории, нарушая все нормы международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", – отметил Арсен Аваков.

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Он добавил, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполицииї и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий, согласно Венской конвенции. Доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", – подчеркнул Арсен Аваков.

МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины – не провоцировать ситуацию, придерживаться порядка и законов Украины.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Также читайте: Невероятное давление. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым не заходили бы "агитаторы", - Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму перед "выборами"

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056064
 
 
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По центру вижу иконка с коллекции "Святой семьи Порошенко"
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и тут массово сдетонировали ватные пуканы
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Аваков красаучег))) он ещё б ваще их эти дип миссии закрыл ...а мы б их подожгли аки татары при иге монгольском , так бы горели красиво ))) ша начнёт Ваффен Раша орать мол руцких обижают , Путен введи войска
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Аваков и его личный состав отвечают за периметр внешнего забора посольства или консульства, все остальное СБУ
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думаю Грицак будет согласен на кострища)
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Татари нічого не палили, тільки коли вбивали їх послів, чомусь після "підпалів" залишилась купа дерев'яних будівель, на відміну від того де пройшли кацапи.
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это решение точно не Авакова.Это может только кровавый пастор так над кацапами прикольнуться!))
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Ну почему же?
По имеющейся информации...
Для предотвращения возможных терактов...
МВД Украины ... закрыть доступ к представительствам.
Эвакуировать мирных граждан в радиусе ...
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вы смешные! Сильно путину этим навредишь, это аваков просто перднул. Другое дело когда те в ответ наших не пустят против пеци проголосовать. Вот где собака порылась! Для этого все и затевается
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*Главмусор рюкзакоффф * краще б мовою агрессора -не розмовляв .а вивчив державну !! Громадян РФ не допускатимуть у російські дипустанови 18 березня для голосування, - Аваков - Цензор.НЕТ 111
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Тебя ожидаемо бомбануло. Зачетный тест на вату получился.
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Русские - сторонники Путина - не особо то появляются в Украине. А вот его противники - куда вероятнее. Путин выражает благодарность за устранение от голосования электората противников...
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а чому його спамите? Що він не так говорить?
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Тем какцапам,что придут голосовать,татуировку на лоб набивать.Зубилом и кувалдой.
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Во-первых, вы не знаете, за кого они придут голосовать, а во-вторых, чтобы правильно проголосовали и обеспечили путину привычные 95%, аваков, небось, сам заполнит все как надо и проголосует.
А вообще это сделано исключительно для того, чтобы русские в ответ наших не пустили против аваковского хозяина проголосовать
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просто представьте, сколько у нас граждан РФ в стране, чтобы думать, будто этим путину нагадишь
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Логічно. Риго- і зрадо-мразоту не пустять голосувати в Мацкві і всій орді.. Це +1-2 % до рахунку Порошенка. Це не може не радувати..
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....)))) Класс! Давай еще! Но есть вопрос: "ваших" - это кого? Януковоща с Азіровым?
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в свою ПИДОрашенскую фекальную помойку пусть валят кукарекать за своего ботаксного педофильного Шныря вову!!!!
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Это что же получается... Нашим прикормленным поцреотам придётся вернуть заначку своим хазяевам, за то, что они для картинки хйулоТВ не будут пускать немытых проголосовать???
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Голосовать за КУЙла Громадян РФ не допускатимуть у російські дипустанови 18 березня для голосування, - Аваков - Цензор.НЕТ 2757НАКУЙ на парашу, там где вабираю КУЙла все РАБсеяне!!
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Меня радует в этом деле лишь,одно. - Значит Америка твердо стала на цель добить рашку.Раз осмелел так. Все эти авакавские популисткие геройства,лишь блестящая мишура. - Ахмет не посажен,штепа гуляет..Патриоты сидят или убиты...- Все .Мне этого с головой достаточно,чтобы подобный лох мог удовлетворить мою подозрительность. Это обычная проститутка. Что выгодно,то и говорит.Тем более выборы скоро.
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тут швидше, Китай дав добро на дерибан россіи
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"Патриоты сидят или убиты" - но тьі же не убит и не посажен. Или тьі не патріот?
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Сашко билый убит.Лесник убит.Амина убита....и т.д. Мелешь,аби шо.
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Ето тьі мелешь абьі шо. Амину кто убил, урод?
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Вот имено.Кто ,красавчик ?
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Ну так скажи, тьі же у нас такой умньій патриот
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John Observer
Отойди от зрадо...э-э-э...люба. Соблюдай гигиену!))
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хирскл з хардіним в темпі перефарбовуються, щоб їх не замели навздогін рубану
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Та вони кацапи під проксі, бач як він за кацапію образився
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Я знаю сотні патріотів, і сам з таких які, не сидять і не вбиті.. Ти знову бояри перебрало чудо Гадіне?
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Сопоставьте, сколько граждан РФ в Украине и сколько наших работает в Москве, цифры однозначно на порядок отличаются. Это тупо расччет на ответные меры. Наши то точно все против аваковского хозяина проголосуют. Какой там осмелел! Его через сына приструнил, оно хозяину тапочки носит
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"Наши то точно все против аваковского хозяина проголосуют"

фото ваших :Громадян РФ не допускатимуть у російські дипустанови 18 березня для голосування, - Аваков - Цензор.НЕТ 7194
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Не безынтересный ваш анализ. Но с другой стороны..Кто в России работает ? Патриоты ? Врядли. Либо за бойко будут,либо за другую гидоту. Так,что это скорее лишь ваша теория.
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Вот что принятый закон животворящий делает .
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ватники устроят массовые демонстрации перед бандпосольствами с лозунгами разрешить проголосовать за любимого вождя и учителя карлика. украинские патриоты их будут молотить за терроризм и нарушения приказа МВД, а полиция будет соблюдать нейтралитет по мотивам "сами мокши и виноваты".
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...СМИ РФ радостно будут распространять эти видео по миру (с соответствующими комментариями)...
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Ведь добудут же нужные кадры... И по всему миру разнесут...
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ці вибори і так визнають нелігітимними тому що у Криму будуть голосувати, чому ж тоді забезпечувати голосування коли відомий результат = пуйло нелігітимний буде.
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Так на выборы в думу - тоже голосовали в Крыму. Почему же их признали?
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ні. депутатів від Криму ніхто не визнавав. Інша справа то вибори тупіна ~ неможна відокремити якусь частину ВВХ і визнати її нелітимною.
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1) Тех какие прошли конкретно от Крыма - ладно. А тех какие шли по партийным спискам? Там ведь считается общий процент по стране (в какой вошли и голоса из Крыма)
2) в чём заключается не признание крымских депутатов? Не признавшие смотрят как они голосовали за законы, отнимают их голоса от голосования, и решают признавать закон или нет? Или не признали и забили???
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невизнання це означає що вони ніхто в світі, кудись в Пасе, в Ес чи в Сша вони поїхати не зможуть по своїм паспортам і так далі.
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То есть функции свои они выполняют, но в мире их не уважают?
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Для рашистского тролля Громадян РФ не допускатимуть у російські дипустанови 18 березня для голосування, - Аваков - Цензор.НЕТ 1420 Александр Малышенко СМИ рф не относятся к средствам массовой информации, а являются прямыми соучастниками массовых убийств росиянами других народов, журналюги рашен-рейха - такие же военные преступники и преступники против человечества как и рядовые военные ватники
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чего вы радуетесь? может это ксюшины голоса, или так надо - бюлетни вернут и в России вбросят. Другое дело, что при помощи этого бультерьера отсекают доступ гражданам Украины, которые в России голосовать пойдут, и сильно вряд ли что за пецю. Или за обмен бюллетнями уже договорились.
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неужели рамки будут ? Аваков , ну даёт, хитрый Армянин
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Да сами в урны вбросят бюллетени.И отправят диппочтой.
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))) Та то многоходовочка, просто в канцелярії запис зроблять про прийняту кореспонденцію.
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Если отправят диппочтой, то в мацкве их точно все скурят.
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оце так ляпас русакам, неочикувано але круто і сміливо. Хто прийде голосувати ще і копняка під сраку дати)
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О-о-о! Слаженно работает вальцмановская псарня! Одно разрывает экономические связи с Россией, причем не на газ и конфеты, а на то, чем зарабатывают пока не безработные избиратели. Когда им придется пойти "за свой счет" и уехать на заработки, часть из них, несомненно окажется в России. Тут шакал аваков решил русских на выборы не пустить, явно в расчете на ответные меры через полтора года (цифры по количеству сильно неравнозначные). Так и отсечем избирателей от избирательных участков потому что пеця вальцман сильно мылится на второй срок
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Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 15 мар.

Разговаривал сегодня с гастарбайтером ,который в рф на заводе работал,перебивали они даты на просроченных продуктах и отправляли на Донецк. Фурами.
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Половина того что прут в ДЫныРЫ вообще не продукты...
Например «шпроты» из кильки сделаные в Нечерноземье.
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Во-во. Ватнодупе риго-стадо з українським паспортами одразу відсікається руками тих же свинособак. Геніально..Але ти зможеш приїхати і проголосувати в Києві..
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О, как свиноруса рвет, аж за Уралом слышно. Мразь, чего ж ты боишься с власовской тряпкой здесь появиться? Включил ВПН и думаешь, что твоя вонючая сущность не пролезет?
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Ааа ЗРАДА! Барыги не дают проголосовать за СЦаря! Громадян РФ не допускатимуть у російські дипустанови 18 березня для голосування, - Аваков - Цензор.НЕТ 6445
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А кому тепер не будуть давати пройти камуфлованы поцреоти ? Такого западла від Авакова не очікував ніхто. Тягнибок терміново збирає нараду..
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Главное, чтоб саботаж местных ватных ментят не произошел, в Харькове и Одессе особенно. А то после нацгвардейцев с красной тряпкой в Кривом Роге и других подобных выходках, понимаешь, что порядка пока нет.
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Что-то у нас слишком много москальских дипломатических ларьков - на четыре больше, чем надо. Мудрее было бы всех желающих проголосовать как раз пускать, но обратно не выпускать. Как-то спокойнее, когда они все собраны в одном понятном месте.
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Нет на вокзале в товарные вагоны поставить урны для голосования. Набилось 50 тушек, дверь закрыть прицепить елктовоз и до границы с РФ
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50 тушек? Это же зачем "Столыпина" порожняком гонят Рыл по 75-100 в самый раз будет
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Столыпин это круто для них. Обычный товарный вагон в котором телят возят или свиней Можно даже не убирать всеравно нагадят!
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Вы опоздали с этими мерами. Уже проголосовали все досрочно с явкой в 99,99% и известным результатом в 87% за путинизм.
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Только что на кацапском Первом выли шакалы "это нарушение договоров", сейчас тоже самое на ПаРаша 1
И вот смотрю я на этот шабаш и хочется крикнуть этим бабуинам:
А ВАШИ МАРИОНЕТКИ ПОЗВОЛИЛИ МНЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ 2014 ГОДА?




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Пипец какой крутой ответ за войну!! Это вам не вышки бойко т т.д!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГраждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования, - Аваков
 
 
 
 
 
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