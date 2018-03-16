 Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования, - Аваков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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"Сегодня вызвал в Министерство временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине. Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны относительно выборов 18 марта на оккупированных территориях", – сообщил Арсен Аваков.



По его словам, в соответствии с нотой МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых выше требований украинской стороны.



"На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории, нарушая все нормы международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", – отметил Арсен Аваков.

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Он добавил, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.



"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполицииї и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий, согласно Венской конвенции. Доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", – подчеркнул Арсен Аваков.



МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины – не провоцировать ситуацию, придерживаться порядка и законов Украины.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.