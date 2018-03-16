 Крым рано или поздно примет участие в выборах президента Украины, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Крым – это Украина. Он должен рано или поздно принимать участие в выборах президента Украины, и вместо российского аншлюса должно быть возвращение Крыма в Украину и Украины - в Крым", - сказал П.Порошенко, посещая Донецкую область в пятницу.

Глава государства также отметил, что европейские и американские партнеры солидарны с Украиной в непризнании выборов президента России на территории аннексированного Крыма.

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Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.