 Крым рано или поздно примет участие в выборах президента Украины, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Крым – это Украина. Он должен рано или поздно принимать участие в выборах президента Украины, и вместо российского аншлюса должно быть возвращение Крыма в Украину и Украины - в Крым", - сказал П.Порошенко, посещая Донецкую область в пятницу.
Глава государства также отметил, что европейские и американские партнеры солидарны с Украиной в непризнании выборов президента России на территории аннексированного Крыма.
Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.
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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Колись я кілька разів звертався до Вас, аби сайт Цензор був приведений до вигляду українського. Як будь-який сайт будь-якої країни репрезентує ту країну і існує першу чергу для її мешканців. Я просив Вас, аби увели україномовний варіант Цензора - і Ви це зробили. Я просив Вас - і ви поставили лінки UA перед RU, помінявши порядок. Я просив Вас, аби шрифт україномовного варіанту, який був дрібним порівняно з російським - і Ви це зробили. Навіть новини українською вже майже не відстають, як я вимагав, від російського варіанту сторінки, хоча має бути навпаки. Можливо, це не пов'язане з моїм зверненням на сайті у вигляді коментаря, не буду на себе брати - але є результат і це дуже добре. Залишилося зробити останній крок - аби першим у інтернеті з'являвся україномовний а не російськомовний варіант, коли шукаємо сайт. Особливо мобільну версію.
Інформаційний простір сьогодні є важливішим у війні, ніж фізичні бойові дії. Україна переможе тоді, коли останній рускоязичний коментатор на Цензорі буде заспамлений насмерть іншими користувачами Вашого сайту. Але це вже не до Вас.
В ходе американо-израильских учений «Можжевеловая кобра» отрабатывался сценарий, предусматривающий совместную агрессию против Израиля со стороны России и его главного союзника в Ливане и Сирии - террористической группировки «Хизбалла».
«В ходе учений мы рассмотрели различные последствия присутствия России» в Сирии», - сказал высокопоставленный офицер Армии обороны Израиля корреспонденту газеты «Гаарец» (статья на данную тему опубликован 15 марта).
В учениях, проходивших на юге Израиля участвовало все руководство ЦАХАЛа, а также представители командования всех родов войск, которые будут участвовать в новом столкновении с «Хизбаллой» в Ливане, а также с ХАМАСом на Южном фронте (Кремль не признает ХАМАС, как и «Хизбаллу», террористической группировкой)
Сценарии, отработанные в ходе этих учений, включали в себя вероятные боевые действия, в результате которых могли бы погибнуть сотни израильтян.
В ходе маневров предполагалось также, что произошло проникновение террористов в израильские города, а штабы и пункты управления израильскими войсками подверглись кибератакам (в чем Москва, как известно, имеет большой практический опыт).
Как информировал Курсор, в настоящее время российские антисемитские издания активно популяризируют видеозапись выступления анонимного раввина, который «покаялся в преступлениях евреев против России».
От меня - крымским татарам, от души:
Мой Крым
https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-ne-razreshat-rossiyanam-golosovat-na-vyborah-prezidenta-rf-zayavlenie-avakova-481610.html
Але це можливо лише після подолання ублюдків.
Как известно, некто Владимир Путин, который нелегитимно, в третий раз занимает должность президента РФ, а со следующего понедельника намерен опять же - нелегитимно занимать этот пост в четвертый раз, заявился в оккупированный украинский Крым и что-то там рассказывал по поводу «энергетической супердержавы», «это не мы» и «она утонула». Хотя, скорее, он это не говорил, а имел в виду. Тем не менее, перед этим депутаты не легитимной российской «госдупы» били себя пяткой в грудь и в очередной раз доказывали, что «крымнаш», а они - не военные преступники.
Но для всего остального мира Крым как был украинским, так и останется, разве что временно он имеет статус оккупированных территорий. А раз так, то ответственность виновника оккупации будет обязательно поставлена на повестку дня и тогда имена военных преступников будут оглашаться судьями военного трибунала, во время оглашения соответствующего приговора.
Но пока любителю собак и дрессированных унылых лошадей, со всех сторон напоминают о том, что сумма контрибуций, которые придется неизбежно платить, возрастает за каждый день оккупации, как и пеня на долги Газпрома, установленные Стокгольмским арбитражем. Завтра мы проснемся, а долг этой конторы уже вырос на полмиллиона долларов. А ведь еще недавно там смеялись с одной такой возможности. Но потом - все изменилось. Там рассказали, что разрывают все контракты и прекращают подачу газа через Украину. Но прошло всего пара недель и давление газа уже восстановлено до контрактного, а разрывать договора Москва собирается медленно и печально, по словам представителя Газпрома, этот процесс будет длиться не менее двух лет. Что характерно, судя по заявленным срокам этого мероприятия, Газпром будет рвать контракты даже тогда, когда они закончатся просто по истечению срока действия. Рванули, так рванули.
Но для того, чтобы жителям Московии было понятно, что с Крымом будет ровно так же, только дороже по деньгам, приведем небольшой, хоть и сугобу официальный текст, по данной теме. Итак!
«КРЫМ ЭТО - УКРАИНА
Заявление для прессы
Пресс-секретарь (Государственного департамента США) Хизер Науэрт
Вашингтон
14 марта 2018 года
На этой неделе исполнилось четыре года с момента, как Россия провела незаконный, сфабрикованный «референдум» в Украине в бесполезной попытке узаконить его предполагаемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением сильно вооруженных российских войск. Утверждение России о том, что украинцы сделали свободный выбор, в этом фиктивном «референдуме» никогда не вызывало доверия.
В своем предвыборном выступлении в Крыму президент Путин повторил ложные заявления России о посягательстве на украинскую территорию , чем еще раз открыто подтвердил, что российское правительство пренебрегает международным порядком и демонстрирует неуважение к территориальной целостности суверенных государств.
В свете замечаний Путина важно обратить внимание на не легитимность организованного «референдума», а также на огромные человеческие проблемы, которые правительство России принесло жителям Крыма. В течение последних четырех лет Россия проводила кампанию принуждения и насилия, нацеленную на всех, кто выступал против ее попытки аннексии. Российские оккупационные власти подвергли крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованиям и продолжающимся репрессиям, методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ.
Мы поддерживаем тех мужественных людей, которые продолжают говорить об этих злоупотреблениях, и мы призываем Россию прекратить попытки подавить основные свободы выражения, мирные собрания и ассоциации, а также религию или убеждения.
Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом в Украину.»
Конечно, сам Путин, его подельники и его стадо могут думать, говорить, делать все, что им заблагорассудится, но очень скоро за это придется отвечать как деньгами, так и тюремными сроками, а, возможно, и собственной территорией, если контрибуции будет отдавать нечем. Напиши мы это в 2014 году, кто-то назвал бы нас фантазерами или пациентами специального доктора, но уже сегодня это не выглядит ни бредом, ни фантастикой. Сейчас остались вопросы к деталям этого процесса, но не в его неизбежности.
антиколорадос
Это что это за новости?! На каком основании они так считают??? На момент его третьего избрания в конституции было записано: не более двух раз ПОДРЯД. 3 раза подряд он и не избирался.