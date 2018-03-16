 Сегодня каждый украинец может узнать свой страховой стаж, не выходя из дома, - Рева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сейчас модернизирован специальный сервис - веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, - на который можно зайти через информационную страницу Фонда. На веб-портале с помощью электронного ключа каждый человек может войти в личный кабинет и посмотреть, какой у нее страховой стаж, размер уплаченных взносов и даже провести предварительный расчет своей собственной пенсии ", - пояснил Андрей Рева.

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Сделать это можно, даже не выходя из дома, при условии наличия электронной цифровой подписи и Интернета. Электронную цифровую подпись для входа в личный кабинет можно беспрепятственно получить через Интернет, если человек пользуется банковскими платежными сервисами. Также войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг можно с помощью логина и пароля, который человек может получить в любом отделении Фонда по заявлению.

Если же у пользователя с каким-либо причинам отсутствует возможность это сделать, он может обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и узнать исчерпывающую информацию о своей будущей пенсии.