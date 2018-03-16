 Сегодня каждый украинец может узнать свой страховой стаж, не выходя из дома, - Рева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Сейчас модернизирован специальный сервис - веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, - на который можно зайти через информационную страницу Фонда. На веб-портале с помощью электронного ключа каждый человек может войти в личный кабинет и посмотреть, какой у нее страховой стаж, размер уплаченных взносов и даже провести предварительный расчет своей собственной пенсии ", - пояснил Андрей Рева.
Сделать это можно, даже не выходя из дома, при условии наличия электронной цифровой подписи и Интернета. Электронную цифровую подпись для входа в личный кабинет можно беспрепятственно получить через Интернет, если человек пользуется банковскими платежными сервисами. Также войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг можно с помощью логина и пароля, который человек может получить в любом отделении Фонда по заявлению.
Если же у пользователя с каким-либо причинам отсутствует возможность это сделать, он может обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и узнать исчерпывающую информацию о своей будущей пенсии.
Как расчитывается мой стаж?
Можно ж за год внести больше, чем кто-то за всю жинь...
Всем пенсионерам моНо и нУно:
1.Переходить на красный цвет
2.Заплывать за буйки
3.Ездить без ремней безопасности
4. Стоять под стрелой крана и грузом... и т.д. и т.п.
1. З'ясуйте, до якого територіального органу ПФУ Вам необхідно звернутись для оформлення заяви. Тут наведений перелік органів ПФУ з їх адресами.
2. Прийдіть до Пенсійного фонду та оформіть заяву. Ви можете підготувати заяву вдома (форми заяв: для громадянина; для страхувальника), але фахівці Фонду допоможуть Вам у її заповненні.
У ПФ есть база только с примерно 2000 года, для ещё не вышедших на пенсию.
Порядок отримання ЕЦП
1. Укласти Договір про надання послуг ЕЦП, одним зі способів:
- паперовий договір: підписати з боку Клієнта в двох екземплярах і разом з комплектом документів подати в Центр сертифікації адміністратору реєстрації для подальшої відправки в ТОВ "ЦСК "Україна".
- "безпаперовий" договір (в електронному вигляді): ознайомитись з Електронним договором, підписаним ЕЦП ТОВ "ЦСК "Україна", на сайті або в системі електронного документообігу "M.E.Doc". Після цього заповнити і підписати в одному екземплярі Картку приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису і подати її з повним комплектом документів адміністратору реєстрації. Договір підписувати не потрібно. Як і Договір про надання послуг ЕЦП, Картка приєднання має бути підписана керівником підприємства.
2. Сплатити рахунок за надання послуг ЕЦП згідно прайсу.
3. Сформувати в системі електронного документообігу "М.E.Doc" заявку на отримання відкритого ключа: згенерувати особистий ключ та картку реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП.
4. Подати адміністратору реєстрації ТОВ "ЦСК "Україна" або ВПР (відокремлений пункт реєстрації) комплект необхідних документів.
министерством вновь рулит.
- Мне люстрация до сраки! -
журналистам говорит...
Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП)
Ключ ЕЦП знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка чи жорсткий диск Вашого комп'ютера) або на електронному пенсійному посвідченні (ЕПП).
Для авторизації за ЕЦП з флешки Вам потрібно виконати наступні кроки:
1. На екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» ознайомитися зі списком АЦСК, ЕЦП яких підтримує Веб-портал ПФУ;
2. Якщо Ви не маєте ще ЕЦП одного з цих АЦСК, Вам необхідно звернутися в АЦСК та отримати ЕЦП. Інформація щодо отримання ЕЦП може Вами бути отримана в Інтернеті в залежності від АЦСК, обраного Вами;
3. Після отримання ЕЦП - оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на Портал за ЕЦП (закладка «За ЕЦП»).Для авторизації за ЕЦП з ЕПП Вам потрібно виконати наступні кроки:
1. Якщо Ви не маєте ще електронного пенсійного посвідчення (ЕПП), зверніться до органу ПФУ та отримайте ЕПП. Ключ ЕЦП, записаний в Електронному пенсійному посвідченні створюється автоматично в процесі підготовки Вашого особистого Електронного пенсійного посвідчення (ЕПП). Для використання ЕПП Ви маєте пам'ятати PIN-код, який встановили при отриманні ЕПП для додатку ЕЦП.
2. Після отримання ЕПП - оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на Портал за ЕПП (закладка «За ЕПП»).
GAGAGAGA
До речі, особиста сторінка фактично мертва, крім страхового стажу і зарплати в ній більше нічого не доступно. Все, як в цих виродків, бабло хрен зна куди зникає, одна імітація і звіздьож..
Можно подумать, многие пользуются банковскими платежными сервисами.
Если нужно идти в ПФ по логин и пароль, тогда зачем этот никчемный сайт, просто очередной цирк и надувательство людей.