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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсионная реформа (1049) пенсия (1706) Рева (346)

 Сегодня каждый украинец может узнать свой страховой стаж, не выходя из дома, - Рева

По словам министра социальной политики, Правительство максимально упростило доступ к такой информации для граждан, сделав процесс формирования пенсии прозрачным и понятным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сейчас модернизирован специальный сервис - веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, - на который можно зайти через информационную страницу Фонда. На веб-портале с помощью электронного ключа каждый человек может войти в личный кабинет и посмотреть, какой у нее страховой стаж, размер уплаченных взносов и даже провести предварительный расчет своей собственной пенсии ", - пояснил Андрей Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При перерасчете пенсий бывшим работникам МВД будут учитываются только выплаты, установленные полицейским, - образцовое решение ВС

Сделать это можно, даже не выходя из дома, при условии наличия электронной цифровой подписи и Интернета. Электронную цифровую подпись для входа в личный кабинет можно беспрепятственно получить через Интернет, если человек пользуется банковскими платежными сервисами. Также войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг можно с помощью логина и пароля, который человек может получить в любом отделении Фонда по заявлению.

Если же у пользователя с каким-либо причинам отсутствует возможность это сделать, он может обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и узнать исчерпывающую информацию о своей будущей пенсии.

Источник: https://censor.net.ua/n3056057
 
 
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Я работал на 2х работах (полная ставка + 50%), иногда на 3х почти всю жизнь (2 ставки).

Как расчитывается мой стаж?
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Исходя из взносов в Пенсионный фонд. Сколько внесли из этих ставок взносов, столько и будете получать.
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Меня не взносы интересуют, а СТАЖ!
Можно ж за год внести больше, чем кто-то за всю жинь...
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За каждый год трудового стажа (согласно трудовой книжке до 2000 года, и согласно поступлениям в ПФУ после 2000 года) - по одному проценту от среднего зароботка. Средний заработок расчитывается из взносов в ПФУ (данные в ПФУ имеются только после 2000 года).
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До 2004 года в стаж входила и работа по совместительству.Потом отменили.Но до 2004 года все будет учтено.Закон не имеет обратной силы
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Я і без вас знаю. Мій страховий стаж 42 роки і 8 місяців.
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За каждый год по доллару.Значить пенсия у Вас 42 доллара и 80 центов.
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100%... Скоро будет указ народной власти-
Всем пенсионерам моНо и нУно:
1.Переходить на красный цвет
2.Заплывать за буйки
3.Ездить без ремней безопасности
4. Стоять под стрелой крана и грузом... и т.д. и т.п.
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І чекатиме стажу до права пенсії, доки його не винесуть з свого дому.
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Тобто, мало який українець долетить до початку пенсійної виплати.
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Каждый украинец не выходя их дома?.. Вот же мудак...
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При цьому Вам потрібно виконати наступні кроки:
1. З'ясуйте, до якого територіального органу ПФУ Вам необхідно звернутись для оформлення заяви. Тут наведений перелік органів ПФУ з їх адресами.
2. Прийдіть до Пенсійного фонду та оформіть заяву. Ви можете підготувати заяву вдома (форми заяв: для громадянина; для страхувальника), але фахівці Фонду допоможуть Вам у її заповненні. Сьогодні кожен українець може дізнатися свій страховий стаж, не виходячи з дому, - Рева - Цензор.НЕТ 811
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ну й що з того? Важливий розмір пенсії, а не супроводжуючі сервіси. У нас зараз велики проблема - сервіси є (та й ті часто-густо або фіктивні, або неефективні), а от достатньої для простого фізичного виживання пенсії немає.
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Цифровая подпись 200 гривней для физ лиц. Нормально за посмотреть...
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... и не увидеть.
У ПФ есть база только с примерно 2000 года, для ещё не вышедших на пенсию.
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можно получить бесплатно через Приват24
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И что, двадцатый век тоже в компы вбили? интересно как
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Интересно, а в ботоферме идёт год за два или от количества хвалебных од шоколадному? Сегодня каждый украинец может узнать свой страховой стаж, не выходя из дома, - Рева - Цензор.НЕТ 7778
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От количества сданных шоколадных оберток
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А вот это правильно... пусть очищают улицы Украины от рошен...
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Сьогодні кожен українець мріє,щоб рева здох.А разом з ним павлуша,у якого харя ледь не трісне,та,власне кажучи,і весь їх кагал,ну по їхньому кабмін...
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"На веб-портале с помощью электронного ключа каждый человек может войти в личный кабинет..." Теперь осталось найти этот ключ.
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Всё настолько просто, что люди просто будут нахер посылать этот сайт.

Порядок отримання ЕЦП

1. Укласти Договір про надання послуг ЕЦП, одним зі способів:
- паперовий договір: підписати з боку Клієнта в двох екземплярах і разом з комплектом документів подати в Центр сертифікації адміністратору реєстрації для подальшої відправки в ТОВ "ЦСК "Україна".
- "безпаперовий" договір (в електронному вигляді): ознайомитись з Електронним договором, підписаним ЕЦП ТОВ "ЦСК "Україна", на сайті або в системі електронного документообігу "M.E.Doc". Після цього заповнити і підписати в одному екземплярі Картку приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису і подати її з повним комплектом документів адміністратору реєстрації. Договір підписувати не потрібно. Як і Договір про надання послуг ЕЦП, Картка приєднання має бути підписана керівником підприємства.
2. Сплатити рахунок за надання послуг ЕЦП згідно прайсу.
3. Сформувати в системі електронного документообігу "М.E.Doc" заявку на отримання відкритого ключа: згенерувати особистий ключ та картку реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП.
4. Подати адміністратору реєстрації ТОВ "ЦСК "Україна" або ВПР (відокремлений пункт реєстрації) комплект необхідних документів.
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На сайте пенсионного фонда есть список организаций, в которых можно получить электронную подпись. Среди них - приват-банк (приват 24). По времени занимает минут 15 (установка дополнительных программ). Если есть интернет и средний уровень владения компьютером, то несложно. Вот если нет такой возможности - то тогда проблемно.
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Ленинградский замполит
министерством вновь рулит.
- Мне люстрация до сраки! -
журналистам говорит...
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Оформила доступ к своей информации год назад - потратила 3 часа в очереди. Инспектор сказать страховой стаж не смогла. Ответ был - когда нужно будет оформлять, тогда и посчитают. Информация в личном кабинете неполная. Вырваны периоды. Зарплата начислялась (и немаленькая), налоги платились. Знаю точно - сама начисляла зарплату и платила налоги на предприятии.
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Скоро народ не выходя на пенсию будет умирать, а им все мало.
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После смены власти за геноцид украинского народа рева должен быть казнён!
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Неужели так сложно дать свободный доступ ВСЕМ к Единому реестру, только для чтения! От кого прячемся, рабочем человеку скрывать нечего.
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Ужасно смотреть как соковый казнокрады пытаются делать реформы. Как ни крути, все равно получается совок.
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ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ПОРТАЛІ



Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП)
Ключ ЕЦП знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка чи жорсткий диск Вашого комп'ютера) або на електронному пенсійному посвідченні (ЕПП).
Для авторизації за ЕЦП з флешки Вам потрібно виконати наступні кроки:
1. На екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» ознайомитися зі списком АЦСК, ЕЦП яких підтримує Веб-портал ПФУ;
2. Якщо Ви не маєте ще ЕЦП одного з цих АЦСК, Вам необхідно звернутися в АЦСК та отримати ЕЦП. Інформація щодо отримання ЕЦП може Вами бути отримана в Інтернеті в залежності від АЦСК, обраного Вами;
3. Після отримання ЕЦП - оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на Портал за ЕЦП (закладка «За ЕЦП»).Для авторизації за ЕЦП з ЕПП Вам потрібно виконати наступні кроки:
1. Якщо Ви не маєте ще електронного пенсійного посвідчення (ЕПП), зверніться до органу ПФУ та отримайте ЕПП. Ключ ЕЦП, записаний в Електронному пенсійному посвідченні створюється автоматично в процесі підготовки Вашого особистого Електронного пенсійного посвідчення (ЕПП). Для використання ЕПП Ви маєте пам'ятати PIN-код, який встановили при отриманні ЕПП для додатку ЕЦП.
2. Після отримання ЕПП - оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на Портал за ЕПП (закладка «За ЕПП»).



GAGAGAGA
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Зайшов і зі здивування взнав, що при 42 роках легального трудового стажу в мене всього 12 років страхового! От падли формулу видумали, от суки... Як та гнида пархата говорила, осучаснили пенсії?
До речі, особиста сторінка фактично мертва, крім страхового стажу і зарплати в ній більше нічого не доступно. Все, як в цих виродків, бабло хрен зна куди зникає, одна імітація і звіздьож..
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12 лет - это страховой стаж после 2004 года. Все, что до - приравнивается к страховому.
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Электронную цифровую подпись для входа в личный кабинет можно беспрепятственно получить через Интернет, если человек пользуется банковскими платежными сервисами. Также войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг можно с помощью логина и пароля, который человек может получить в любом отделении Фонда по заявлению.

Можно подумать, многие пользуются банковскими платежными сервисами.

Если нужно идти в ПФ по логин и пароль, тогда зачем этот никчемный сайт, просто очередной цирк и надувательство людей.
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можно подумать, что у нас мало людей имеют карту Приватбанка и пользуются Приват24.
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Этот сервис работал еще при злочинной владе. Скоро услышим, что до Ревы пенсий вообще не было.
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Ліпше зробили б так щоб про це могли внати в бухгалтеріях підприємств, а не змушували працівників, які приносять лікарняні - йти і отримувати дебільні довідки ОК-5 чи ОК-7.............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня каждый украинец может узнать свой страховой стаж, не выходя из дома, - Рева
 
 
 
 
 
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