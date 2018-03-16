 Посредник, обещавший за 10 тыс. долл. обеспечить решение земельного вопроса сельсоветом, задержан на Одесчине, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Установлено, что подозреваемый, выступая посредником, требовал от мужчины 10 тыс. долларов за влияние на принятие решения депутатами сельсовета в Овидиопольском районе. Орган местного самоуправления должен принять решение об отводе гражданину в долгосрочную аренду земельного участка на берегу Днестровского лимана для размещения базы отдыха.

Сотрудники прокуратуры совместно с полицией задержали гражданина и сообщили ему о подозрении.

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Ильичевска местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения депутатами сельсовета (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).