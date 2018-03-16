EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  191  1
Все про:история (1404) Коморовский (333) память (723) Польша (4232)

 "Исторический" закон принят в наихудший из возможных моментов, - экс-президент Польши Коморовский

Закон об Институте национальной памяти (ИНП) Польши должен быть изменен, чтобы не портить отношения с Украиной и Израилем, а запись об "украинских националистах" вообще не должна была появиться в этом документе.

Это отметил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что эта поправка (об украинских националистах. — Ред.) является плохой, я ее вообще не понимаю. Думаю, что это что-то полностью ошибочное. Закон принят в наихудший из возможных моментов", — заявил Коморовский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий. Все знают, кем он является, - Коморовский

По его словам, "странно" и "непонятно", что закон в таком виде был поставлен на голосование в парламенте.

По мнению Коморовского, внесенные в закон изменения необходимо еще раз пересмотреть, чтобы они не влияли негативно на польсько-израильские и польско-украинские отношения, а вместо этого защищали доброе имя Польши.

"Это возможно", - считает экс-президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные разбили окно в офисе Украинского дома в Перемышле. ФОТО

Кроме того, по его убеждению, обе стороны должны прилагать больше усилий, чтобы продемонстрировать взаимное уважение. Такими шагами, по словам Коморовского, могли бы стать разблокирование проведения эксгумаций польских жертв в Украине или принятие во внимание аналогичной потребности с украинской стороны на польской территории.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената ПольшиКритически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд

Источник: https://censor.net.ua/n3056051
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вот и первый разумный нашёлся.Изменяйте, в чём проблема.Имена кто нагадил все известны,кто законы проталкивал по ночам, козломордые организации не скрываются, рос.сми рот закрыть совсем не тяжело...Было бы желание.У Украины оно всегда было.Даже при всей исторической любви и близости к народу Польши,виной конфликта, на ровном месте заметим,является именно польское руководство,без вариантов.А героев никто не вправе лишать права признания.
Слава Украине!Процветания Польше
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Исторический" закон принят в наихудший из возможных моментов, - экс-президент Польши Коморовский
 
 
 
 
 
 вверх