 "Исторический" закон принят в наихудший из возможных моментов, - экс-президент Польши Коморовский

Это отметил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что эта поправка (об украинских националистах. — Ред.) является плохой, я ее вообще не понимаю. Думаю, что это что-то полностью ошибочное. Закон принят в наихудший из возможных моментов", — заявил Коморовский.

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По его словам, "странно" и "непонятно", что закон в таком виде был поставлен на голосование в парламенте.

По мнению Коморовского, внесенные в закон изменения необходимо еще раз пересмотреть, чтобы они не влияли негативно на польсько-израильские и польско-украинские отношения, а вместо этого защищали доброе имя Польши.

"Это возможно", - считает экс-президент.

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Кроме того, по его убеждению, обе стороны должны прилагать больше усилий, чтобы продемонстрировать взаимное уважение. Такими шагами, по словам Коморовского, могли бы стать разблокирование проведения эксгумаций польских жертв в Украине или принятие во внимание аналогичной потребности с украинской стороны на польской территории.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.