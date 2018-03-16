EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  201  9
Все про:евроинтеграция (1842) Конституция (1913) Порошенко (14480)

 Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о евроатлантических устремлениях Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию Украины, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Первый шаг к членству Украины в ЕС - это обеспечить выполнение Соглашения об ассоциации, - Могерини

"Мы будем настаивать на одобрении плана действий по членству Украины в НАТО… Я уже, кстати, дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наши устремления по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз",- сказал П.Порошенко в Краматорске в пятницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3056050
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
эта гнида пиарится на вас а вы уши развесили - у него 226 голосов НЕТ, а чтоб внести ИЗМЕНЕНИЯ в Конституцию нужно как минимум - 300!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Тобто ти проти НАТО? Так і запишемо...
Хто ще проти?
 показать весь комментарий
 
 
это типа за все хорошее, против всего плохого...запиши - я ЗА! только от слова "халва" в роте слаще не станет!
 показать весь комментарий
 
Все равно бабу Йулю на царствование. Хоть она первым делом поедет на поклон в Московию и отдаст приказ загнать танки и артиллерию обратно в боксы!
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич торопиться объявить нам о создании объединенной правящей партии, с которой он пойдет на выборы, в надежде на второй срок.
Партия эта будет называться или "Объединенная сила" или "Объединенная европейская сила" (европейская - это реверанс Петиному безвизу). И будет включать в себя БПП-Кличко, Народный фронт и Гройсмана.
По состоянию на вчерашний вечер, распределение долей нового акционерного общества было таким:
- 50% партии переходят по контроль Порошенко и Кличко
- 30% отданы Яценюку и его Народному фронту
- 20% переходят к Гройсману, как откупные за его политические не-амбиции
Новосозданная структура выдвигает своим единым кандидатом в президенты Петра Порошенко и будет поддерживать его всеми имеющимися ресурсами. В том числе, финансовым ресурсом Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.
Такое объединение - вынужденная мера перед роспуском парламента, в также перед угрозой победы на президентских выборах Тимошенко и последующего раскулачивания "майдановских властей" в пользу "новоприбывших".
При этом нужно понимать, что не смотря на удачное для Порошенко стечение обстоятельств и кажущуюся консолидацию вокруг его фигуры недавних оппонентов - его все также продолжают ненавидеть все участники этого альянса по неволе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о евроатлантических устремлениях Украины
 
 
 
 
 
 вверх