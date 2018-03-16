 Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о евроатлантических устремлениях Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем настаивать на одобрении плана действий по членству Украины в НАТО… Я уже, кстати, дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наши устремления по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз",- сказал П.Порошенко в Краматорске в пятницу.
Хто ще проти?
Партия эта будет называться или "Объединенная сила" или "Объединенная европейская сила" (европейская - это реверанс Петиному безвизу). И будет включать в себя БПП-Кличко, Народный фронт и Гройсмана.
По состоянию на вчерашний вечер, распределение долей нового акционерного общества было таким:
- 50% партии переходят по контроль Порошенко и Кличко
- 30% отданы Яценюку и его Народному фронту
- 20% переходят к Гройсману, как откупные за его политические не-амбиции
Новосозданная структура выдвигает своим единым кандидатом в президенты Петра Порошенко и будет поддерживать его всеми имеющимися ресурсами. В том числе, финансовым ресурсом Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.
Такое объединение - вынужденная мера перед роспуском парламента, в также перед угрозой победы на президентских выборах Тимошенко и последующего раскулачивания "майдановских властей" в пользу "новоприбывших".
При этом нужно понимать, что не смотря на удачное для Порошенко стечение обстоятельств и кажущуюся консолидацию вокруг его фигуры недавних оппонентов - его все также продолжают ненавидеть все участники этого альянса по неволе.