 Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о евроатлантических устремлениях Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы будем настаивать на одобрении плана действий по членству Украины в НАТО… Я уже, кстати, дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наши устремления по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз",- сказал П.Порошенко в Краматорске в пятницу.