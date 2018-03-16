 Порошенко назначил Наева командующим Объединенных сил (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал-лейтенант Наев назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.

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Порошенко сообщил, что поставил перед командующим Объединенных сил задачу по укреплению Вооруженных сил Украины настолько, "чтобы они были не только обороноспособным, но и способными освободить оккупированные территории".

Глава государства отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины", - подчеркнул президент.

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Порошенко отметил, что эта должность является чрезвычайно ответственной. "В Ваших руках находятся не только судьбы десятков тысяч военнослужащих, вверенные мною под ваше командования. На ваши плечи ложится ответственность перед народом Украины за его оборону на сложном участке. Как Верховный главнокомандующий разделяю с вами эту ответственность", - отметил президент.

Напоминаем, Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ. До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск.

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