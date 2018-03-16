EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  11843  161
Материалы по теме:
Все про:армия (6795) Порошенко (14480) Наев (1) Объединенные силы (1)

 Порошенко назначил Наева командующим Объединенных сил (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал-лейтенант Наев назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.

Также смотрите: Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, - Цеголко. ФОТО

Порошенко сообщил, что поставил перед командующим Объединенных сил задачу по укреплению Вооруженных сил Украины настолько, "чтобы они были не только обороноспособным, но и способными освободить оккупированные территории".

Глава государства отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины", - подчеркнул президент.

Также читайте: Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о евроатлантических устремлениях Украины

Порошенко отметил, что эта должность является чрезвычайно ответственной. "В Ваших руках находятся не только судьбы десятков тысяч военнослужащих, вверенные мною под ваше командования. На ваши плечи ложится ответственность перед народом Украины за его оборону на сложном участке. Как Верховный главнокомандующий разделяю с вами эту ответственность", - отметил президент.

Напоминаем, Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ. До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск.

Также читайте: Порошенко наградил военных добровольцев орденами и медалями

Источник: https://censor.net.ua/n3056046
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
скільки нікчемних непотрібних посад ! і вони все плодяться.
і як завжди службова машина,водій,секретарша,контора на 20-100 дармоїдів...
премії,премії на оздоровленя,
по всій Україні це десь мільйонів п*ять таких організацій на шиї українця .....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
очень взвешенный выбор
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я могу ответить на вопросы - если кому надо, но на разумные вопросы
 показать весь комментарий
 
 
Чинганчгук - понятно - "у того, у кого надо рука" И вообще Петр Лексеевич делает тко взвешенные решения...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не и он ошибается - с Савченко ,с полковником Безъязыковым и еще были
 показать весь комментарий
 
 
100% не ошибается - это он все специально - Шокин, Луценко, Насиров, Гонтарева, ...
А с Саакашвили он тоже не ошибся?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не ошибается тот кто не чего не делает - и да надо ведь учитывать шо он не абсолютный монарх - а таки президент - да шо я объясняю - вам лично шо бы начать понимать,надо попробовать управлять коллективом не менее 4500 тысячи человек ,шо гражданских, шо бригадой - но даже это не то,а или попробовать заработать миллиард долларов ,в любой стране ,я за Украину даже не говорю
 показать весь комментарий
 
 
та да - иди поинтересуйся кто и на чем зарабатывает миллиард долларов капитала в развитых странах и за сколько времени.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну вот чего ты умничаешь - все просто - он смог - а не ты и не я не смогли - это ведь просто ,очень просто
 показать весь комментарий
 
Хто це такий?
Кандидатура хоч нормальна чи така собі?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Друг генерала Борискина, который сдал наш спецназ. Дело замяли, люди погибли.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ватники пишут про него, что он убивает даунбас

"Ответственность за жертвы и разрушения в окраинных районах Донецка и в населенном пункте Спартак лежит на командующем сектора «Б» карательной операции Киева генерал-майоре Сергее Наеве. Об этом в пятницу, 17 июля журналистам заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин"


 показать весь комментарий
 
 
нормальный - должность перед назначением - зам.начальника ген штаба ВСУ,с первых дней на войне,на реальной войне
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С Гришиным и Соболевым согласовали? У лётчицы-гранатомётчицы спросили?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
GSN много пурги...Ты Наева лично знаешь???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем GSN лично знать Наева? У GSN приказ пургу мести и Наева в дерьмо измазать.
А Вы взяли и одним вопросом GSN в его же дерьме и утопили...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Назначение очень и очень достойное !! Наев - участник АТО , мужественный человек и Патриот Украины !!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он командовал сектором "Б" и ОТУ "Д". Я с ним лично служил и воевал там. И горжусь тем, что знаю этого генерала. Реальный мужик, а не "паркетник". "Насыпал" рашистам и сепарам отдуши
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У меня от одного взгляда Наева , мурашки по коже пошли ! Очень сильный человек !!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украінці , відправляйте в спам підлих брехунів , які пліткуюють про Наева !
 показать весь комментарий
 
 
С Наевым все порядке, настоящий офицер и военный, такие назначения не делаются с потолка. Общался с военными разных бригад, отзывы о нем только положительные. Так что ждем положительных изменений на Востоке Украины!
 показать весь комментарий
 
 
Муженко теперь за ненадобностью можно уволить.
Нельзя, чтобы войсками командовали два Наполеона.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кацапа,ты плаваешь в этих делах...займись чем нибудь попроще
 показать весь комментарий
 
 
Наев будет отвечать за провалы и поражения.
Порошенко будет отвечать за успехи и победы.
Ура, товарищи!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем Пете военное командование? У него на носу дело поважнее - президентские выборы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мудрий вибір гаранта.
 показать весь комментарий
 
 
Не мудрый выбор, а мудрую кандидатуру предложили Порошенко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У ватанов от этого назначения начало подгорать, по ходу сделано все правильно! Наверное помнят о нем (о Наеве), теперь надеемся. что напомнит он о себе сепарам еще громче! Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"На сайті Президента України був розміщений Указ про присвоєння військових звань генерал-лейтенанта і генерал-майора кільком військовослужбовцям Збройних Сил України. Зокрема, звання генерал-майора було присвоєно Наєву Сергію Івановичу - командувачу військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ.
У зв'язку з цим Доник пише: «Це напевно така фішка - розміщувати укази на сайті президента днів через 5 після підписання, щоб не викликати суспільний резонанс. Наєв звичайно заслужив. Ввів в ОТУ Донецьк перехідний вимпел і кубок в змаганнях між бригадами. І схуд на 14 кг, сидячи на калоражі (дієта спеціальна) і тягаючи за собою особистого кухаря».
Блогер підкреслює: «Єдиною втіхою може стати те, що його заберуть на підвищення в якийсь відділ збитих льотчиків в сухопутку, а в ОК «Схід» когось нормального призначать. У сухопутці його улюблений начальник Борискін, якому Наєв дачу будує руками військовослужбовців. У такі хвилини я не розумію, що і навіщо я тут роблю»."
 показать весь комментарий
 
 
зрада как всегда . назначили какого то генерала который с самого начала в АТО . кто его знает кроме сослуживцев . нужно было вместо него местного цензоровского стратега Игоря L назначать . уж он бы раскомандовался . всем сепарам бы навалял Порошенко призначив Наєва командувачем Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 812
 показать весь комментарий
 
 
А ещё Игорька нужно назначить президентом, главой нацбанка и главредом цензора Порошенко призначив Наєва командувачем Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 5359
 показать весь комментарий
 
 
Що, знову росіянин. Петя виконує завдання ...
 показать весь комментарий
 
Назначение генерала Наєва на должность командующего объединенных сил это однозначно правильное решение. Управлять войсками во время проведения боевых операций должен офицер, имеющий реальный опыт участия в боевых действиях. Иначе будет как у рашистов, которым солдатская жизнь дешевле за понюшку табака. Верю, что новый командующий со своей задачей справится.
 показать весь комментарий
 
Завдання просте - перемогти ту нечисть, що не дає нам жити.
 показать весь комментарий
 
 
де це написано і про яку "нечисть" йде мова ?
 показать весь комментарий
 
 
Нечисть -це такі, як ти,хитро зроблені. Йшов би ти, чоловіче, до своіх скрепно православних і там "ерничал".
 показать весь комментарий
 
 
тобто - окрім флуду тобі написати нічого ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.Источник: https://censor.net.ua/n3056046 - тобто , можна сказати , що т.зв "АТО" закінчилася черговою поразкою ?
 показать весь комментарий
 
Очень гут!Судя по всему не паркетно мебельный генерал...Удивительно даже што наконец то достойного чела(надеюсь) поставили на должность
 показать весь комментарий
 
Мій син під час служби в Мукачево служив під командуванням Наєва. Наєв -командир полку, син -помічник начштаба. Завжди відзивався про Наєва надзвичайно позитивно. Достойний командир, принциповий, настирливий і вимогливий до себе і підлеглих. Командир новоі генераціі, не ці паркетні товстопузі шаркуни, що ордени одержували за неіснуючі заслуги.
 показать весь комментарий
 
 
Яка поразка??? З 2016 року сили АТО жодного клаптика української землі не віддали ворогу. А такі статейкі - в інеті тисячі, і пишуть їх люди, які мають різну думку на події, які відбуваються в Україні. Тому сприймати таку інформацію за "істинну правду" не варто! Як то так!
 показать весь комментарий
 
 
То что, с появлением Наева во главе Объединенных сил привнесет изменения в проведение операции по противостоянию с врагом, а может быть и освобождению оккупированных территорий, у многих не вызывает сомнений, и это правильно! Его знают у нас (в Украине), и знает его "та" сторона - пусть бояться!
 показать весь комментарий
 
 
Гарант и главнокомандующий умывает руки, в случае ответа - он не виноват, виновата будет прокладка, которую он создал.
 показать весь комментарий
 
 
Трольчиха,что же ты поленилась хоть одного в друзья пригласить, написать чего -нибудь у себя в профиле? Нехорошо так себя рассекречивать.
 показать весь комментарий
 
Як не жижа, то москаля цей 'малдаванін' призначає? Супер-агент крембля, з цим гавнокомандуючим точно ми Україну звільнимо і Українською розбудуємо, будь ти не ладне жидівське стерво!
 показать весь комментарий
 
 
Командовать войсками должны боевые офицеры, а не штабные "сынки". Поэтому считаю назначение генерала Наева правильным и верным решением
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Наева командующим Объединенных сил (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх