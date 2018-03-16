 Порошенко назначил Наева командующим Объединенных сил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал-лейтенант Наев назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.

Также смотрите: Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, - Цеголко. ФОТО