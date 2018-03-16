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 Политика Украины
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Все про:армия (6795) Порошенко (14480) Наев (1) Объединенные силы (1)

 Порошенко назначил Наева командующим Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал-лейтенант Наев назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.

Также смотрите: Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, - Цеголко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3056046
 
 
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Все, типа он теперь не главнокомандующий и поехал на Мальдивы.
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да он и раньше не был главнокомандующим.
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сегодня люди вышли в Днепре https://www.youtube.com/watch?v=KnH5osnWJz8
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Теж десятки тисяч, як в Києві виходили?
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Ой, пiду до Козiна, пiд Бариги хату, Всуну йому в сраку без кiльця гранату! Хай злiтає, курво, до Хуйла в Ростовi, Та цiлує, падло, сраку кума Вовi! Щоб блохаста сука загнила в сортирi, Що у нас зробила те, шо у руцьком мирi! На кiлок посадимо з Зрады всю гидоту, Та, що визиває у народа рвоту! Хавер﻿
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та лишь бы работало.
а оно по факту работает.
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Хорошо бы. И не только "Томагавков". И не только по базам в Сирии...
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Ну и ссылка на домен SU. Фильтры включать надо.
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Это выстрелы навозом из сраки лошади в головы россейских ватников, чтобы отвлечь внимание от обосраных штанов хуйла в британии и дерибана на ЧМ по футболу
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Блин, я сначала вместо Наева прочитал Наема.Чуть со стула не упал.
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)))))) ты чё ??? наем это ЦАРАНДОЙ афганский , а это ГЕНЕРАЛ -ЛЕЙТЕНАНТ украинский !!!
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Чув частину його виступу- гарно він рашці врізав!?
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да у тебя же...спрашивает,понравилось вперде или нет
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"Наев ковчег"...Кого же он возьмет "пассажирами"?!
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Кому что.... это как в больничном медработник написала в названии предприятия слово "лазар" вместо лазер. Тоже сказок начиталась
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Так, анука объясните, в чём тут зрада? Ведь есть же...
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Санкции против пригожина, предводителя ольгинцев, ввели. В конторе сбои начались с поставкой методичек.
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та мізків )) В кацапів взагалі сбої з мізками, а тут ще й метидичок не вистачає )))
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Не здивуюся, якщо це правда. Всі ці "наєви" -- патентовані совки. З ними я не чекаю нічого доброго.
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То заспокойся.
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Я знаком с Наевим.....нормальний черт)...Вавка в голове с детства наверно)).Вояка еще тот))).
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Пэтя самоустранился, переложив командование в этой ООС на Наева.
гарный главнокомандующий, ничего не скажешь, тьфу
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что о нем писалив 2016 году

https://antikor.com.ua/articles/140914-ukazi_prezidenta_ne_prosto_tak_cherez_5_dniv_pislja_pidpisannja_zjavljajutjsja_na_sajti_-_roman_doni

«Єдиною втіхою може стати те, що його заберуть на підвищення в якийсь відділ збитих льотчиків в сухопутку, а в ОК «Схід» когось нормального призначать. У сухопутці його улюблений начальник Борискін, якому Наєв дачу будує руками військовослужбовців. У такі хвилини я не розумію, що і навіщо я тут роблю».

Порошенко призначив Наєва командувачем Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 2239
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Так низзя же, тогда же путен сразу нападет и все, пасочки
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чтобы реформировать армию нужно уволить и заменить весь верхний командный эшелон воспитанный на советских гбешных принципах и связях
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Устроив революцию мы себе на шею посадим тварей еще хуже. Зажав яйца в кармане, сцепив зубы, дождемся выборов....
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скільки нікчемних непотрібних посад ! і вони все плодяться.
і як завжди службова машина,водій,секретарша,контора на 20-100 дармоїдів...
премії,премії на оздоровленя,
по всій Україні це десь мільйонів п*ять таких організацій на шиї українця .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Наева командующим Объединенных сил
 
 
 
 
 
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