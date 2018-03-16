 Порошенко назначил Наева командующим Объединенных сил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.
Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.
а оно по факту работает.
СВИНЕЙ ЗАСПОКОИТ ТИЛЬКИ ЦВИНТАР
гарный главнокомандующий, ничего не скажешь, тьфу
https://antikor.com.ua/articles/140914-ukazi_prezidenta_ne_prosto_tak_cherez_5_dniv_pislja_pidpisannja_zjavljajutjsja_na_sajti_-_roman_doni
«Єдиною втіхою може стати те, що його заберуть на підвищення в якийсь відділ збитих льотчиків в сухопутку, а в ОК «Схід» когось нормального призначать. У сухопутці його улюблений начальник Борискін, якому Наєв дачу будує руками військовослужбовців. У такі хвилини я не розумію, що і навіщо я тут роблю».
і як завжди службова машина,водій,секретарша,контора на 20-100 дармоїдів...
премії,премії на оздоровленя,
по всій Україні це десь мільйонів п*ять таких організацій на шиї українця .....