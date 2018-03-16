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 Следком РФ возбудил дела по фактам отравления Юлии Скрипаль и убийства Николая Глушкова

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Следкома России.

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В случае Скрипаль дело возбуждено о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

"Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3056040
 
 
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Это так пацаки выяснить хотят что бриттам известно? Ну-ну..придурки...
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Есть в Расии удивительные дураки. Сами себя высекут и накажут.
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Все делается для внутреннего потребления винторогим скотом в паРаше......мол смотрите...мы дело открыли..мы ни причем....
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Я вже знаю хто винен - Хунта і льотчик Валошин. Следком РФ возбудил дела по фактам отравления Юлии Скрипаль и убийства Николая Глушкова - Цензор.НЕТ 5024
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А вот интересно откуда инфа о убийстве Глушкова - если нет ни каких оф. данных о причине смерти кроме слов дочери о следах на шее, а тут сразу дело о убийстве а не "возможной насильственной смерти?" На воре ушанка сгорела?
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Кацы, тут освободился клоун, который за ваши деньги изображал испанского диспетчера Карлоса, чтоб отмазать вас от вины за сбитие малазийского Боинга. Пускай теперь от вины за убийство Скрипаля вас отмазывает. Грех пропадать такому таланту... Ну и мы посмеемся лишний раз.
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Хм-мм... Почему расия не возбудила дело по убийству Кеннеди?
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Кхм... Покушение совершено на территории рф? пострадал гражданин рф? Нет? Так как следком намерен обосновать свою юрисдикцию?
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Весь мир замер ! Оказывается это не Московия ?! А мы то думали....
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Мовою оригіналу: Как бы в процессе следствия не выйти на самих себя...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледком РФ возбудил дела по фактам отравления Юлии Скрипаль и убийства Николая Глушкова
 
 
 
 
 
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