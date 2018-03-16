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 Польша готова поддержать ужесточение санкций против России после попытки отравления в Великобритании, - глава МИД Чапутович

Варшава не сомневается, что Россия причастна к попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, и готова поддержать вопрос о расширении санкций против РФ.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Лондоне с британским коллегой Борисом Джонсоном заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польша будет инициировать обсуждение этого вопроса на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 19 марта.

"Если речь идет о санкциях, то Польша поддержала бы такие действия. Конечно, двух стран (Польша и Великобритания) недостаточно для этого, но будем дискутировать над этим вопросом. Я выразил свою готовность поднять эту тему в понедельник во время заседания Совета ЕС по иностранным делам и чтобы эта тема была введена в план дискуссии", - отметил Чапутович.

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По его убеждению, международное сообщество должно мобилизоваться вокруг этого вопроса и показать России "свою решительность и несогласие с нарушением международного права".

 Глава МИД Польши отметил, что у Варшавы нет сомнений относительно того, что Россия причастна к попытке убийства в Великобритании бывшего офицера российского ГРУ и сотрудника британской разведки Сергея Скрипаля.

Также читайте: Великобритания предоставит образец вещества, которым отравили Скрипаля, экспертам Организации по запрещению химического оружия, - Джонсон

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3056038
 
 
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Запад долго считал, что деньги не пахнут. Оказалось, что они пахнут Новичком.
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Комусь новічком, а комусь і газом...
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Трамп по прежнему отказывается произнести имя Путина в каком бы то отбыло негативном контексте!
Вчера Сара Хаккаби-Сандерс уклонилась прямо отвечать на вопрос является ли Путин другом или врагом Америки.
И это после того, как сама же Администрация наложила санкции , и объявили при этом что русские пытались произвестиидиверсиию на атомной электростанции, и других объектах !!!
Иногда я задумываюсь, а что там у них в голове делается?
Русские устраивают диверсию , но мы не знаем с какой целью , и поэтому не можем определить это друг или враг!
Между прочим , во всем тексте о санкциях , имя Путина не упоминалось вообще!!!
Это действительно страшно!!! (
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... а что вы хотели, вести подрывную работу и одновременно прикидываться "шлангом" позволительно только кацапам ?...
...ответная гибридная война по амерски ...
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ну да, конечно. "...галантерейщик и кардинал - это сила" (с)
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А если бы они узнали что другого иностранца московские Гебисты в Европе отравили, они бы тоже к санкциям присоединились?
Польша готова поддержать ужесточение санкций против России после попытки отравления в Великобритании, - глава МИД Чапутович - Цензор.НЕТ 4164
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша готова поддержать ужесточение санкций против России после попытки отравления в Великобритании, - глава МИД Чапутович
 
 
 
 
 
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