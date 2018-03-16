 Суд признал противоправным решение горсовета о досрочном прекращении полномочий мэра Николаева Сенкевича, - "Самопомич"

Как сообщили "Интерфакс-Украина" адвокаты А.Сенкевича, согласно решению суда, исковые требования экс-мэра удовлетворены в полном объеме, а решение Николаевского горсовета о досрочном прекращении его полномочий и освобождения его от должности городского головы признано противоправным, передает Цензор.НЕТ.

По словам судьи Центрального райсуда Николаева Натальи Черенковой, при принятия решения депутатами горсовета были нарушены принципы верховенства права.

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Как пояснили адвокаты, у оппонентов А.Сенкевича есть 30 дней для подачи апелляционной жалобы на данное решение суда.

"Суд восстановил Александра Сенкевича в должности городского головы Николаева", - говорится в сообщении на странице "Самопомочи" в Фейсбуке.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Николаевский горсовет на внеочередной сессии 5 октября проголосовал за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Сенкевича. Это решение поддержали все 42 депутата, которые принимали участие в голосовании (в целом в горсовете 54 депутата). Впоследствии А.Сенкевич обратился в суд с иском о признании недействительным решения горсовета о досрочном прекращении его полномочий в должности городского головы.

А.Сенкевич, кандидат от Объединения "Самопомич", избран мэром Николаева во втором туре выборов городского головы в ноябре 2015 года.