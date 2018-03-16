 Климкин попросил СБУ и МВД наблюдать за ситуацией в Закарпатье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я попросил и министра внутренних дел, и руководителей СБУ наблюдать за той ситуацией, которая сейчас там есть, потому что Россия пытается нас поссорить с Венгрией, но также и другими странами, с Польшей", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Министр, комментируя заявления относительно наличия миссии ОБСЕ на Закарпатье, отметил, что для согласования мандата такой миссии необходимо согласие Украины.

"Достаточно поехать на Закарпатье, чтобы убедится, что никакой миссии ОБСЕ там нет. И для того чтобы ввести туда такую миссию, у нее должен появится мандат, мандат одобряется консенсусом. Без нас и наших друзей никакой мандат-одобрение не может быть", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

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Кроме того, П.Климкин добавил, что мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. "Если СММ считает нужным осуществить путем какого-то мониторинга это, то соответственно может быть СММ... но никакого постоянного присутствия не может быть", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было. Миссия ОБСЕ заявила, что усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

В ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.