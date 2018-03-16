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 Политика Украины
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Все про:выборы (20150) Крым (19660) МИД (4444) Россия (68446)

 Результаты "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что результаты голосования за президента России, проведенного на территории оккупированного РФ Крыма, не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом и более того, поставят под сомнение легитимность выборов президента РФ в целом.

Об этом  говорится в заявлении на сайте МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Организация и проведение незаконного голосования во временно оккупированных АР Крым и г.. Севастополе является очередным шагом по реализации стратегии Кремля, направленной на легитимизацию последствий агрессии против Украины. Это грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства Российской Федерации по международным договорам, законодательство Украины, а также противоречит Уставу ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины". Результаты незаконного голосования будут ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

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Украинские дипломаты также подчеркнули, что незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в РФ в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность.

Также в МИД приветствуют решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконным избирательным процессом в оккупированных АР Крым и Севастополь.

"Ожидаем, что в итоговом отчете международной миссии по наблюдению за выборами президента РФ будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - рассказали в МИД.

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В МИД отметили, что надлежащим ответом международного сообщества на новую попытку Москвы подорвать основополагающие принципы современного мироустройства должно быть усиление санкционного давления на государство агрессора, в том числе в виде персональных санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3056033
 
 
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А почему гпу не завела производство в отношении путина? - он организатор и участник незаконных выборов в Крыму, почему луценко не взял его под следствие?
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Тогда Порошенко придётся звонить и встречаться с подозреваемым в преступлениях против Украины...а за газ с углём, нефтью с ураном, как рассчитываться? - через дойче банк прикажете?
Конфеты, таки опять поставлять надо...кругом проблемы)
А трындеть, оно конечно можно))
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Пофиг часть, если проходит целое.
Я про признание выборов.
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Кто входит в это "в целом", можно подробней?
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Какие же вы скучные, 100% тебя пригожин с работы выгнал!
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Та хоть ху_гожин. Х-ла признает весь мир один черт. Так что признают выборы в крысу - не признают - не имеет никакого значения. Если бы ребром вопрос стал - не признаем вообще. Тогда да. Но кишка тонка.
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Тебя походу минут 10 назад из многолетней комы вывели и ты ни чего не знаешь? Бедненький, ну ты поправляйся, держитесь там!
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Та побоку. Я на такие дешевые трюки вонючего троля не ведусь. Иди поспи.
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Вонючие это вы, рвущие жопу за рузге Крым. Ты капец тупой! Перечитай все, что ты тут написал! Но мб это не поможет!
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Слушай, сопля. Для меня крыс ТОКСИЧЕН в любом случае. И чей бы он не был - ноги моей там не будет. Меня там тошнит.
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В целом это признание победителя легитимным президентом, такое уже было когда не признали выборы депутатов в Крыму а сами выборы в Думу признали.
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Капкан должен сработать. Легитимность будет подгажена. И при нужных раскладах,может выйти вообще на ноль. Что даст полную изоляцию и прекращению всяких правовых действий со стороны Запада. А это прекращение торговли и всех сфер сотрудничества. Только это врядли...Газ...
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Бред собачий. Выборы могут быть признаны или не признаны. А то тут признали, там не признали, а остается вопрос а что в итоге? Как можно целое разбирать на части, или они собираются взять на себя роль кацапского избиркома и сами производить подсчет голосов с учетам признания и не признания.
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И Вы совершенно правы.По международным законам путлер становится нелегитимным самозванцем из за выборов в Крыму.Ни одно официальное лицо его не может даже просто поздравить.
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Принимаю ставки. Признают все, кроме Украины. 1000 баксов.
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А ты из крымля или ольгино? А, не, что это я ? Из АП или из йулиной пазузи? Результати "виборів" президента РФ в окупованому Криму не визнають ні Україна, ні міжнародна спільнота, - МЗС - Цензор.НЕТ 4802
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Та мне пофиг, откуда ты. Раз из Киева-значит я прав.
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И снова я не ошибся, судя по стилю написания и тупости школьник или только закончил. Ну и рузгепропаганда из тебя, как гной сочится.
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Для х-ла абсолютно по барабану - признают или нет. Внутренним лохам картинку 120% сделают. Это главное. А что там мир не признает-ему все равно. В целом ведь признают.
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капитан очевидность, на паРашке понятно, там все признают, и все малыш, и все, ваши влажные мечты уже сколько лет тянутся?
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Ты сам понял, что сказал? Я-нет. Что-все? Мир не признает? Смешно. Надеюсь, что нашим мозгов хватит вообще выборы не признать. Хоть пошумят немного.
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Беда, я прав про кому))) А вообще судя по тому, что ты запутался в том, что пишешь, говорит о нахождении пациента в нескольких аках сразу! Не профпригоден ты чувак, не профпригоден.
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)))лол, ржунемагу просто... а пуйло-то мало того, что жадное и примитивное, так еще и не легитимное, и это из-за Украины, на которую этот бобик хотел ножку задрать. Каждый народ заслуживает таких правителей, каких имеет, россияне заслужили себе это недоразумение, они очень старались и у них это вышло
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Это сильно затруднит контакты с РФ. А они нужны многим в мире. Ту же войну в Сирии это сделает фактически неуправляемой, ибо там все переговоры идут через РФ.
Если кто то и не признает - то будет мнооого тех кто наплюёт на это (начиная с Индии и Китая).
Выборы в думу - признали все. Результати "виборів" президента РФ в окупованому Криму не визнають ні Україна, ні міжнародна спільнота, - МЗС - Цензор.НЕТ 4752
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Тот кто меня хоть чуть знает (а таких тут немало) - над вами посмеётся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезультаты "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, - МИД
 
 
 
 
 
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