 Аграрный и Налоговый Комитеты поддержали ограничение на дотации в 150 млн в одни руки

15 марта Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал введение ограничений дотаций в 150 млн грн в одни руки. 14 марта Комитет по вопросам налоговой политики поддержал соответствующий законопроект, которым вводятся аналогичные ограничения в 150 млн грн по всем программам государственной поддержки в АПК, сообщает Главком.
Данный вопрос стал актуальным вновь после скандала 2017 года с распределением дотаций. Тогда "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1400000000 грн дотаций, что составляло 35% от общей суммы.
В этом году по программе, по которой Косюк получил больше дотаций, вступило в действие ограничение в 150 млн гривен на компанию и связанных с нею лиц.
Правительство решило больше не финансировать данную программу и увеличило расходы по государственной программе дотаций животноводства со 170 млн до 4 млрд грн.
Соответственно, депутаты решили предложить установить соответствующее ограничение в 150 млн грн и по данной программе.
Ранее, 7 февраля 2018 года, Кабинет Министров Украины постановлением №107 утвердил Порядок использования государственных средств на агропромышленную сферу. Впоследствии направил на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета перечень направлений распределения средств. Требование о таком согласовании было отдельно установлено Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год".
14 марта Комитет по вопросам бюджета перенес рассмотрение данного вопроса, попросив коллег из Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений предоставить свои предложения.
Решение об установлении или неустановлении ограничения суммы дотаций в одни руки Комитет по вопросам бюджета планирует рассматривать на ближайшем заседании.
Напомним, в Украине в 2017 году дотации получили 1706 субъектов хозяйствования, средняя сумма помощи в пересчете на одного получателя составила 2300000 гривен (около 70 000 евро), однако 26% производителей получили всего лишь от 1,77 грн до 43 тыс. гривен (до 1260 евро). При этом два субъекта разделили фактически более 1,9 из 4 млрд гривен: почти 35% из общей суммы получила группа компаний "Мироновский хлебопродукт" (1400000000 гривен или более 40 млн евро) и 13% - группа компаний Укрлендфарминг (более 0,5 млрд гривен или почти 15 млн евро).
В 2016 году в ЕС такие выплаты получили 6700000 субъектов, со средней суммой пособия на лицо в размере 6104 евро, и 26% производителей получили от 1250 до 5000 евро помощи. При этом, наибольшая сумма, которую получил один субъект в ЕС, не превышала 1,5 миллиона евро или 50 млн гривен (Хорватия - 1400000 евро, Франция - 1200000 евро, Италия - 900 тыс. Евро, Испания - 880 тыс. евро и т. д.).
Аграрный и Налоговый Комитеты поддержали ограничение на дотации в 150 млн в одни руки
В 2017 году дотации получили 1706 субъектов хозяйствования, средняя сумма помощи в пересчете на одного получателя составила 2300000 грн.
15 марта Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал введение ограничений дотаций в 150 млн грн в одни руки. 14 марта Комитет по вопросам налоговой политики поддержал соответствующий законопроект, которым вводятся аналогичные ограничения в 150 млн грн по всем программам государственной поддержки в АПК, сообщает Главком.