 Аграрный и Налоговый Комитеты поддержали ограничение на дотации в 150 млн в одни руки

15 марта Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал введение ограничений дотаций в 150 млн грн в одни руки. 14 марта Комитет по вопросам налоговой политики поддержал соответствующий законопроект, которым вводятся аналогичные ограничения в 150 млн грн по всем программам государственной поддержки в АПК, сообщает Главком.



Данный вопрос стал актуальным вновь после скандала 2017 года с распределением дотаций. Тогда "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1400000000 грн дотаций, что составляло 35% от общей суммы.



В этом году по программе, по которой Косюк получил больше дотаций, вступило в действие ограничение в 150 млн гривен на компанию и связанных с нею лиц.



Правительство решило больше не финансировать данную программу и увеличило расходы по государственной программе дотаций животноводства со 170 млн до 4 млрд грн.



Соответственно, депутаты решили предложить установить соответствующее ограничение в 150 млн грн и по данной программе.



Ранее, 7 февраля 2018 года, Кабинет Министров Украины постановлением №107 утвердил Порядок использования государственных средств на агропромышленную сферу. Впоследствии направил на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета перечень направлений распределения средств. Требование о таком согласовании было отдельно установлено ​​Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год".



14 марта Комитет по вопросам бюджета перенес рассмотрение данного вопроса, попросив коллег из Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений предоставить свои предложения.



Решение об установлении или неустановлении ограничения суммы дотаций в одни руки Комитет по вопросам бюджета планирует рассматривать на ближайшем заседании.



Напомним, в Украине в 2017 году дотации получили 1706 субъектов хозяйствования, средняя сумма помощи в пересчете на одного получателя составила 2300000 гривен (около 70 000 евро), однако 26% производителей получили всего лишь от 1,77 грн до 43 тыс. гривен (до 1260 евро). При этом два субъекта разделили фактически более 1,9 из 4 млрд гривен: почти 35% из общей суммы получила группа компаний "Мироновский хлебопродукт" (1400000000 гривен или более 40 млн евро) и 13% - группа компаний Укрлендфарминг (более 0,5 млрд гривен или почти 15 млн евро).



В 2016 году в ЕС такие выплаты получили 6700000 субъектов, со средней суммой пособия на лицо в размере 6104 евро, и 26% производителей получили от 1250 до 5000 евро помощи. При этом, наибольшая сумма, которую получил один субъект в ЕС, не превышала 1,5 миллиона евро или 50 млн гривен (Хорватия - 1400000 евро, Франция - 1200000 евро, Италия - 900 тыс. Евро, Испания - 880 тыс. евро и т. д.).