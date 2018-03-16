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 Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков

Шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии поведением назвали в Кремле упоминания президента РФ Владимира Путина в связи с так называемым "делом Скрипаля".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Приказ о химатаке в Великобритании, вероятно, отдал сам Путин, - Джонсон

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей. - Ред.) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков расценил такое поведение как "дипломатический проступок".

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что, скорее существует "огромная вероятность" того, что Владимир Путин отдал приказ о применении отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери.

"Именно поэтому мы не ладим с Россией", - добавил Джонсон, в ходе посещения музея "Бункер Британии" в Аксбридже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия, Германия, Франция и США назвали РФ ответственной за отравление Скрипаля, потребовав раскрыть данные по "Новичку"

По мнению министра, слова которого приводит телеканал, ясно, что атака в Солсбери была совершена Россией. Он также подтвердил, что на территории Британии было применено именно вещество "Новичок", которое, по его словам, было разработано в России.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3056023
 
 
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А Химатаки и смерть детей Сирии - тоже не Хуйла рук дело?
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чёт ты рамсы попутал Джонсон .... хотел сказать Пургов ...в ответ на заявления Бриттов.. да вот не складушка, просто не дипломатично так )))) так канеш недипломатично)) как же Пургов будет ездить к своей дочке в Британскую школу на учёбу и бутерброды по утрам готовить))) вся элита этих Пургиных в Лондоне))) там целые кварталы, школы, компании, Газпром - офис в Лондоне)) вообщем начинаются Дни Пургиных))
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Нагло брехать и терроризировать весь мир своей "ядерной салупой" - вот, что недостойно, и не только для дипломата...!...
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Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков

Сразу вспоминается про пургу.
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На боха пукина пургу гнать - это кощунство ,утверждает Писькин.
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уже всем известно что письков несет пургу.
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Звикайте, скоро до нього по-справжньому будут звертатися- хУЙЛО!
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Очередную пургу снес кремлевский клоун.
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Значит правда раз пургонос в отказ пошел.
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«До чего же противно, когда очередная блядь строит из себя невинность»© Фаина Раневская Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков - Цензор.НЕТ 2316
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А с точки зрения гуманности, банальной эрудиции и международного права простительно ?
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Письков ну тебе сказано было самим В.В. - прекрати нести херню. А ты за старое опять высказываешь не свои мысли?
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паРаша, страна нарушившая гору международных договоров и законов, нарушившая сам Устав ООН - учит британцев нормам дипломатии? РЖАЧ!!!
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Одного меня бесит хамская реклама пидорасов-застройщиков???
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Это горе - не беда! Легко забороть и поберечь нервы. Используйте эдблок как орудие самообороны от рекламы. Давите гадину! Аминь.
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ну над же, страна кокаиновой дипломатии через пискова дипломатии учит. Это один ряд с такими вещами, как анитфашизм с нацистским лозунгом про москву третий рейх, четвертому не бывать и звание русских за то, что улус орды москва дань с Руси собирал в пользу орды. Кто-нибудь, подарите пискову намордник, а то он снова пургу несет так усердно, что аж сопли и слюни летят.
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ой письков ...письков...
вас носом в горячее дерьмо ткни вы и тут отбрехиваться-отплевываться будете...
нету веры ни тебе носителю пурги, ни хутину чмо
обосрамились вы на весь мир..
тут уж хвостом вилять и яйки вылизывать поздно - усыплять пора
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"... Любые ссылки и упоминания нашего президента ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение. Ведь все знают, что он не президент, а Х-ЛО" Источник: https://censor.net.ua/n3056023
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Согласен. Его надо упоминать только как хуйло. Дипломаты подтвердят.

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***
предлагаю в рамках импортозамещения объявить в росии
этот год не годом какой-то непонятной жёлтой собаки,
а годом космонавтов Белки и Стрелки.
(песков)
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А чем ему не нравится сравнение с желтой собакой? Ведь реально похож. И гавкает ПЕСков натурально натурально так.
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что карлик, что письков, что орки, населяющие мордор - террористы и убийцы по своей сути и подлежат утилизации как опасные для человечества.
Касательно дипломатии, то можно напомнить слова лошади, которая угрожала Украине точечными ракетными ударами в июне 2014 /что потом и произошло в Зеленопоье/, гном в принципе по нацистски отрицает Украину как государство, а украинцев как народ, при этом тоже угрожал ядерным оружием.
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а еще про обстрелы Мариуполя в 2015 году: "Непонятно кто стрелял. Пусть докажут."
про голосование в июне 2014 года в Совете Федераций за введение войск в Украину: " Пусть это будем им (то есть нам) холодным душем!"
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Стрелы блещут за спиною,
Под конем столбится пыль.
Это мчится путин вова,
Славный русский богатырь.

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Кацапы высадились на измену и ушли в отказ. Ну как всегда... Весь мир уже смотрит на правителей этого недоразумения, как на идиотов. Интересно, самим кацапским олигархам Хуйло еще не надоело своими ПМСными выбрыками? Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков - Цензор.НЕТ 8280
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Любое упоминание хутина... Переходим к водным процедурам :
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Вот и оно крисиная заточь. Это не про эту крысу упомянул КУЙЛО загнаную в подъезде.Цук усы помой .
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Есть ощущение что самые интересные новости мы узнаем завтра.
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бери вище - святотатство, богохульство!
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Не, ну свиня оно и есть свиня! Ее суку даже в окно выкинь - она через канализацию влезть пытается..Какой нахрен "дипломатический поступок" ? Вам сказали дипломатично - послали нафиг Лошадь и ее визит, Объявили о прекращении контактов на высшем уровне а вашим пояснятелям сказали заткнуться и постоять в сторонке С вами не собираются общаться и очень долго и то только для предъявления требований и объявлении очередного наказания.
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Блин, наконец-то вспомнил, шо оно мне напиминает...
...
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- Не упоминай в суе имя Господа ! Ты это имел ввиду , усатый ? Не сильно ли сказано ?
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наконец в мире поняли с кем имеют дело..кацапо-фашистов в сливную яму! Будь-яка згадка Путіна в зв'язку зі "справою Скрипаля" – разюча і непростима з точки зору дипломатії поведінка, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5349
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да ни хера они там не поняли . точнее не так . они давно все прекрасно понимают только денежки как говорится не пахнут
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это Песок опять пургу несет . правда правда его хозяин сам говорил
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛюбое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков
 
 
 
 
 
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