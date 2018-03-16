 Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей. - Ред.) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков расценил такое поведение как "дипломатический проступок".

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что, скорее существует "огромная вероятность" того, что Владимир Путин отдал приказ о применении отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери.

"Именно поэтому мы не ладим с Россией", - добавил Джонсон, в ходе посещения музея "Бункер Британии" в Аксбридже.

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По мнению министра, слова которого приводит телеканал, ясно, что атака в Солсбери была совершена Россией. Он также подтвердил, что на территории Британии было применено именно вещество "Новичок", которое, по его словам, было разработано в России.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.



Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.