 Депутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО

Об этом заявил в кулуарах Рады нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, комментируя представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко (внефракционная) и вчерашнюю информацию о наличии в ее сумочке гранат и оружия, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Когда прокуратура является одним из неофициальных ведомств Администрации Президента, и они занимаются устранением через следствие тех или иных оппонентов, тут просто, нужно быть умным. Я для себя, пока что ничего не могу спрогнозировать, но я вчера увидел, что делается в Верховной Раде. Депутаты ходили под стеной перепуганные, что их кто-то хочет подорвать. Я себе сидел спокойно. Говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, бросай в ту сторону, хоть предупреждай. Я это воспринимаю с более прагматичной точки зрения. Не хочу, чтобы нагоняли страх на украинское общество. Я думаю, что очень много людей не очень хорошо относятся к этому органу (Верховной Раде. – Ред.) и даже если его кто-то захочет захватить и наказать депутатов, то думаю на их защиту общество не очень поднимется. … Думаю, следующая неделя будет самой интересной, но вот этот цирк, что кто-то ее (Надежду Савченко. – Ред.) выводит, заводит – это настолько смешно, настолько дико смотрится по телевидению. И вообще общество это так воспринимает, никак. Я говорил депутатам: вы что думаете, что вывели ее (Надежду Савченко. – Ред.) и вы уже в безопасности. Вы сейчас этим играете, но могут действительно с балкона прилететь две гранаты. Нужно думать стратегически, как понижать градус напряжения в обществе в целом", - заявил Парасюк, отметив, что если будет предоставлены убедительные доказательства, то он поддержит представления ГПУ на Савченко.

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Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".