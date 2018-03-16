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 Политика Украины
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Все про:ВР (21755) неприкосновенность (800) оружие (3380) Савченко (2601) Парасюк (210)

 Депутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО

Украинской власти нужно понижать градус напряжения в обществе.

Об этом заявил в кулуарах Рады нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, комментируя представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко (внефракционная) и вчерашнюю информацию о наличии в ее сумочке гранат и оружия, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

...

"Когда прокуратура является одним из неофициальных ведомств Администрации Президента, и они занимаются устранением через следствие тех или иных оппонентов, тут просто, нужно быть умным. Я для себя, пока что ничего не могу спрогнозировать, но я вчера увидел, что делается в Верховной Раде. Депутаты ходили под стеной перепуганные, что их кто-то хочет подорвать. Я себе сидел спокойно. Говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, бросай в ту сторону, хоть предупреждай. Я это воспринимаю с более прагматичной точки зрения. Не хочу, чтобы нагоняли страх на украинское общество. Я думаю, что очень много людей не очень хорошо относятся к этому органу (Верховной Раде. – Ред.) и даже если его кто-то захочет захватить и наказать депутатов, то думаю на их защиту общество не очень поднимется. … Думаю, следующая неделя будет самой интересной, но вот этот цирк, что кто-то ее (Надежду Савченко. – Ред.) выводит, заводит – это настолько смешно, настолько дико смотрится по телевидению. И вообще общество это так воспринимает, никак. Я говорил депутатам: вы что думаете, что вывели ее (Надежду Савченко. – Ред.) и вы уже в безопасности. Вы сейчас этим играете, но могут действительно с балкона прилететь две гранаты. Нужно думать стратегически, как понижать градус напряжения в обществе в целом", - заявил Парасюк, отметив, что если будет предоставлены убедительные доказательства, то он поддержит представления ГПУ на Савченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин отпустил Савченко на условиях ее вербовки спецслужбами РФ, - Винник. ВИДЕО

Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3056018
 
 
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Ну там тысяц не было скажем сотень но ты правильно мышлишь тем более что провести фильтр пару сотень человек большого труда не составит!
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...там тысяч не было скажем сотень ...


были именно там - да, сотни,
а знали о то том, что он там тысячи.

чтобы стукануть, достаточно телефона, а не личного присутствия
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по своим коллегам из шоколадного цеха не суди всех
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а хошь я тебе, юлелюбу, назову десятка два предателей из самой любимой тобой патриотичной силы?

так какого рожна ты считаешь, что среди среднестатистических украинцев предателей вообще нет ?
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Да потому что старая лошадь сама предательская потаскушка!
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а на Портнова, Королевскую, Олийника ?
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если уж обвиняеш то, давай без депутатского "Мы поняли"
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я не обвиняю, а пишу элементарные логические заключения.

мне не надо доказательств, чтобы написать, что человек не может съесть полторы тонны угля.
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то что парасюк с отцом были под или рядом с пашинским и его левые высказывания про владу формируют о нем своебразное мнение
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а у парасюки чо,даже не хватило ума куда нить в европу смотаться?
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Да скорей всего у него хватило ума в этом блудняке не участвовать или его ФСБ готовило для смены депутатского корпуса (не вскрытая консерва). Я думаю скорей второе!
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ага, пока Гадя будет всех бутафорской гранатой пугать, Володька ногою в ухо будет мочить депутатов! Класс, по чём будет билетик?
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...по чём будет билетик?

ровно столько, сколько стоит независимость Украины.

наскребёшь ?
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ой, только не надо нам тут продавать героев-депутатов по цене Украины. Прямо они там жизни отдают за независимость. Или это у тебя стёб такой?
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они там жизнь не отдают.
они там есть и это значит, что в Украине есть легитимная власть.

Я понимаю, что тебе и кацапам очень хочется, чтобы в Украине не было легитимной власти,
но...
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Так ты наверное и самого лигитимного отстаивал? Запомни, власть, это не священная корова.
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я только ногу себе отстаивал,
а тебе бы за свою Багиню ответить, прежде чем к людям цепляться.
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а нафига, мужик реально воевал, в такой ситуации и постебатся может, особенно когда видит жирные тушки, которые друг-дружку Гадей пугают. Реально, ситуация в Раде была комичной. Одни "геройски" пиарилися "поняв", что у неё в сумке гранаты. Другие услышав о этом обосралися. Парасюк стебался. Я бы отдал баксов сто, чтобы видеть это из первого ряда. Реально ржач. Жаль такое на бис не повторяется.
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дык гадя тоже вроде воевала...и вполучленцы воюют...весь вопрос состоит в том,за что воевал.а еще больший вопрос-за что теперь воюет
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Так я тут и ржу над всею этой дуркой. Реально ржу
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Олег Пономарь
8 ч ·

Для любителей смеяться.


- В Марте 1999 года был убит В. Чорновол. Это отложило евроатлантическую интеграцию Украины на 15 лет.

- В Октябре 1999 года произошел расстрел армянского Парламента. Мятежники, по свидетельству очевидцев, пребывали в крайне возбуждённом состоянии и заявили, что совершают государственный переворот. Лидер боевиков Наири Унанян подошёл к премьеру и бросил ему в лицо: «Хватит пить нашу кровь», на что тот ему спокойно ответил: «Всё делается ради тебя и будущего твоих детей», в ответ Унанян открыл огонь.
Через три дня Премьер-министр РФ Владимир Путин находился в Армении с 5-часовым визитом, в ходе которого он принял участие в траурных мероприятиях.
Армения не идет до сих пор в ЕС и НАТО, в отличие от Грузии и Украины, например.

- В 2000 году "пленки Мельниченко" "помогли" Украине не смотреть в сторону Запада.

- Свержение в 1991 году Гамсахурдия отложило евроатлантическую интеграцию Грузии на 13 лет.

Этот список можно продолжать долго. Дудаев, Центральная Азия, Додон и тд. Это всё - экс-СССР, который Россия считает своей зоной влияния.

Подумайте об этом.
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Для любителів списувати.
А хто там в Грузії став Президентом через 13 років після 1991 року?
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смеяться над смертями и трагедиями людей? а может это последняя стадия психоза, когда человек сходит с ума.
тут большинство таких -любителей посмеяться над своей истекающей кровью родиной, хотя это все кацапы.
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А вот Парасюк знал что в него граната не полетит! Откуда у него такая увереность? Не потому что они с Гадей одно дело делают и на одного хозяина работают?
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Потому что там не было ни гранат, ни миномётов, ни ствола. всё кумовсие брэбрэ.
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Ну как это не было? Если бы небыло она показала бы сумочку журналистам! А так отмазку слепила детскую!
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Ты б уже и видео выложил, как Гадя в Раде журналистам сумочку с гранатами показывает выложил.
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https://ukranews.com/news/552634-savchenko-ne-raskryla-soderzhymoe-svoey-sumochky-v-kotoroy-okhrana-rady-uvydela-granatu
Депутат Верховной Рады Савченко (внефракционная) пришла в парламент на утреннее пленарное заседание с 3 гранатами и пистолетом. Об этом Українським Новинам сообщил источник в парламенте.По его словам, оружие в ее сумке заметила охрана при входе в Раду, однако не могла его изъять.После этого об этом уведомили охрану председателя парламента Андрея Парубия, после чего тот вышел в кулуары ее искать.При этом сама Савченко отрицает, что ее выводили из зала другие депутаты."Я пришла, расписалась, зашла в зал, отработала, послушала, что рассматривается, какой вопрос. Я вышла из зала, теперь опять вернулась", - сказала она."У меня есть наградное оружие, которое вручил мне Андрей Парубий, когда я вернулась из заключения из Кремля. Это оружие я имею право носить как офицер, как человек, который научен владеть оружием", - сказала она.При этом она отказалась прямо отвечать на вопрос журналистов, было ли при ней оружие или гранаты, когда ее вывели из сессионного зала.Савченко также отказалась показать содержимое своей сумки на просьбы журналистов.
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Конечно знал. Надя дура, но не настолько, чтоб по залу гранаты разбрасывать. Тем более, не имея укрытия.
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Если наступательную то можно и без укрытия. Она поэтому и наступательная что считаеться что бросают её в наступлении без укрытия бывает даже на бегу!
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ага, она даже не убивает своих, наступательная только враго убивает. Я в кино такое видел.
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А я видел, как эта наступательная залазит осколками под рёбра таким, кто думает как ты.
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У наступательной убойный разлет осколков 50 метров тероретически, практически с 30 метров должно очень "повезти" что-бы тебя ранило!
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РГД нефиг снедать можно швырять , разлет маленький и убойка на порядок меньше Ф-1 . Ей бы в зале не дали швырнуть , а звезды б дали ловкой , плен у пути за мэд бы показался . Ссыкотно швырять зная что не убежишь положила бы рыл пять и пожизненное с самоубйством заработала бы . И семью бы до третьего колена угробила . Она дура - но это знает. На джихадиста гадя ничуть ни похожа , но югик лохонулся эт точно .
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А тим часом благодійники від уряду вирішили підсунути чергову свиню льготчикам. У же в цьому році вони зменшили норми використання електроенерії на 1 рсобу з 90 до 70 кВт, але це їм виявилось замало и внаслідок декількох безсонних ночей та титанічної праці вони вирішили монітарізувати льготний проїзд, надавши право громадянам на 30 поїздок на місяць. Вельми джякуємо цим вельможам за таке чергове покращання для людей.
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Це ти АТОшникам також скажи, бо зараз їм багато чого обітцяють, хай вчаться зарані на чужих прикладах
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Вот когда АТОшникам отменят - тогда и скажу.
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Ну было объявлено что это на усмотрение месных властей. И если ты со Львова то мочаль холку Садовому. В законе установлен миним меньше которого нельзя уменьшать а на усмотрение местным советам отдано они меньше 30 не могут а больше всегда пожалушта. А назови мне страну в которой ещё остался льготьный проезд?
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А назови мне страну у которой президент и омбуцмен имеют бизнес в стрене вероломно напавшей на их страну.
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Порошенко бизнесс в России не имеет. Если бы Порошенко был засланый казачек кацапов то давно бы подписал капитуляцию как подписал её Сакаашвили и заключил бы ещё более кабальный договор с Газпромом чем заключила его Тимошенко!
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Ти краще назови країну, де люди отримують місячну зарплату в розмірі 100 доларів США, а пенсію в розмірі 50 доларів? Що стосується Садового, то по всіх населених пунктах людям для окозамилювання бариги дадуть десь в розмірі 35-36 поїздок на місяц і то по мінімальній вартості - і все.
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В реформированной Грузии! Пенсия 36 доларов и нет льготного проезда!
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Возрастные пенсионеры в Грузии получают ежемесячно 180 лари (порядка 72 долларов), а прожиточный минимум на октябрь 2016 года составляет 173,2 лари (порядка 64 долларов).
sputnik-georgia.ru/reviews/20170628/236449592/Pensii-v-Gruziiinstrukcia-po-vyzhivaniu.html
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а ты в магазин тоже ходишь со 100 долл. и пенсию получаешь в долларах?
и ценники на товарах тоже в долларах.
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Слухай, герой, пенсія у більшості людей 1500-1700 грн, а буханка півкіла хліба - 10 грн, капусти кіло 9 грн, кіло картоплі - 9 грн - і це в Україні, де земля - черноземи!!! Може про комунальні послуги нагадати - 1 куб газу біля 7 грн, 1 кВТ електрики - 1,6 грн. А проїзд в міському транспорті в районі 5 грн а то і більше. До чого ви іуди людей доводите?!!!!
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Кацап а где ты такие цены увидел? Вот у меня хлеб пол кило 5-6грн капуста 5-6 картопля 4-5грн электроэнергия до 100 кв 0.90 грн
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Никак не на стороне власти,но монетизация льгот это шаг к цивилизации,мне например очень стыдно когда водитель маршрутки орет на льготников,не желая везти их без оплаты.Ну большинству пенсов унижение как-то безразлично,если можно за что-то не платить,а вот за бойцов бывает обидно,государство вроде и предоставило льготы,но их использование зависит от кого-то.
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Даже не знаю, кто из этих двоих больший дэбил - Надя или Вова?
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Ира Прокурорская и Антоша Харьковский!
Юра Енакиевский и Лена Бондаренко!
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Не нравится Парасюк и Савченко? Так в чём дело?
Любите "кулю в лоб", который мечтал только урвать должность и трухнул, когда Парасюк призвал идти на Майдане до конца!
Любите "Антошу Геращенко", который в отличие от Гади (как вы ее называете) пошел бы даже на членовредительство только бы не попасть в военкомат, в армию, в АТО!
Всё познается в сравнении !!!
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Его они и любят, а ещё Поцю, это источники их вдохновения.
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Я люблю Украину и для меня все кто работает на врага враги хоть Гадя хоть лошадь!
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То иди и расскажи Порошенко и новой омбуцменше, что считаешь их врагами.
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Порошенко я врагом Украины не считаю а вот Гадю и тебя защищающего кацапских шлёндр считаю врагами Украины! Порошенко мне тоже не нравиться своим либералзмов я бы вас врагов вешал как собак!
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Золотые слова! Но в пустое пространство. 10 СОЕВЫХ ВЗЯЛИ ЦН В ЗАЛОЖНИКИ.
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правда понравилося как он ногой работает.
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Вова, а мозгов-то у тебя, как и у Нади, негусто...
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Україну рятує лише те, що виконавці у русні як парасюк та савченко - тупі та недолугі.
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Власти стоит тревожиться не столько из-за выходок Савченко. Куда тревожнее реакция общества. Вчера на эфире публика ей постоянно и с энтузиазмом аплодировала. Несмотря на невнятные тезисы, на отсутствие программы и общую стремность. Савченко оседлала тренд. Люди, которые еле сводят концы с концами ненавидят власть и физическое уничтожение власти было бы для них сказочным утешением. Особо не задумываясь о том, что будет дальше, кто этим воспользуется, кто придет вместо нынешних. "Спалити сільраду" -- национальная мечта украинцев. К власти нет и никогда не было пиетета или уважения. А вот гнев возникает быстро. Тем более, если власть дразнит голодных Мальдивами, Сейшелами, Венскими балами, пышными свадьбами. "Законность" всего этого можно очень долго объяснять и обосновывать. Но это не работает. Власть должна делить нищету со своим народом. Если в стране нет богатства. Еще больше убедила реакция знакомого нардепа: "Ты не понимаешь, что они аплодируют, потому что им по 500 гривен дали? Чтобы Беня в Вене радовался". Не думаю. Я видел лица этих людей и видел, что ими никто не дирижировал. Это было искренне. А вот то, что депутат считает это "проплаченной акцией" -- грустно. Именно так власть отрывается от реальности. И кончается это трагично. Уже оторвалась. Уже надеется, что омерзительные Олешки спасут их. А они только усиливают ненависть. Два мира. Не понимающие друг друга. И все более друг друга ненавидящие. Рано или поздно ситуация взорвется.

Станислав Речинский
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Да врет твой Речинский. Публика на всех ток шоу наемная. И аплодирует и делает другие действия по указке режисера. Это такая же технология как закадровый смех!
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Ти вийди до народу, тгерой, та скажи їм про півтори сотні дутих реформ, то люди тебе не тільки зааплодують, а можливо і яйцями поділяться, хоча яйця завдяки таким як ти вже під 25 грн за десяток скачут. Сьогдні в АТБ очі на лоб полізли: кіло капусти - 9 грн, кіло буряка - 16 чи 15, точно вже не пам'ятаю, бо сплюнув і пішов з магазину.
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Вот послезавтра прийду посмотрю сколько народа выйдет! И мне нравиться выражение народ. Возле ганделыков водку тоже народ распивает или лмпены?
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странно,что еще существуют люди,которые не знают почему массовка хлопает на ток шоу)))
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а этот Старичок наивный, поверил спектаклю, и лицам, и никто не дирижировал. он что был в студии - он же смотрел дома на диване. дирижеров никогда не видно в кадре.
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Публика на эфире.... Эта публика хлопает когда надо.
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гадя під час майдану, за спин Беркутні не вилазила
Депутати вчора ходили перелякані під стіною. Я кажу: Надю, якщо ти щось кидатимеш, хоч попереджай, - Парасюк про зброю в сумочці Савченко - Цензор.НЕТ 2234
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95% украинцев не верят устроенному Луциком цирку с гранатами и террористами.
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А як можна клоунам вірити, які довели Україну до ніщети, тай ще дразнять людей інформацією про зниження злочинності.
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У тебя шото с гугл-транслейтом случилось. Попробуй перелогиниться и выбрать другую проксю. Бо вам там в подленинградье пороблено.
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Вы ничего не поняли.
Гадя должна была дать специальную таблэтку любимой Авякяна - толстой Антонине.
Это превратило бы ее в химическую бонбу.
После взрыва Антонины Рада бы невыносимо воняла лет 10.
Заодно и англицкое отравление Скрыпаля затушевали.
Однако таблэтку обнаружил и съел Тетерка, и до него не дошло.
Как всегда...
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Коли Парасюк бачить гранату, він стає ввічливим. Депутати вчора ходили перелякані під стіною. Я кажу: Надю, якщо ти щось кидатимеш, хоч попереджай, - Парасюк про зброю в сумочці Савченко - Цензор.НЕТ 9380
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Такие, как Парасюк и Савченко, должны героически погибать на вражеских штыках, или всю жизнь заниматься своим прямым делом - тихо навоз вилами кидать в хлеву.
Бо в цивильном обществе это убожество выглядит отвратительно.
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Они на войну шли не погибать а обогатиться. И продались врагу не под пытками а за денюжку. Скорей всего сами и представились и изьявили желание сотрудничать что-бы им в горячке боя шкурку не подпортили!
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Упакованные, вышколенные негодяи, по-твоему, то шо надо?
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На других ветках: Ахметов грабит, Новинский грабит, Григоришин грабит, Коломойский с Пинчуком грабят, Онищенко вообще с Курченко и Михо украли всё......
Задаю всем вопрос: сколько украли Савченко и Парасюк ???
Но Луцика возбуждают только они......и минометы, срывающие купол!
Только вот не пойму какой купол? Югика или Рады?
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А за какие шиши в Москве у сестрички гади квартира в центре? Стоит не одну сотню тысяц долларов!
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Ну, у некоторых там целые заводы и фабрики!
Дай ссылку про квартиру !!!
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У кого там заводы? У Порошенко. Так они стоят закрытые. Тем более что заводы были ещё до президенства Порошенко. Что он должен с ними сделать? Сжечь или продать врагам за бесценок?

А вот про квартирку Савченко читай!
https://укроп.org/у-савченко-нашли-квартиру-с-видом-на-кр/
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Якщо Гадю закриють то Парасюк миттєво свій пил уріже і буде, як шовковий. Він своє посвідчення депутата буде носити в зубах - для того і щоб мовчати, і щоб не витрачати час на пред'явлення.
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Если бы "рука Кремля хотела устроить "замах" на депутатив ВРУ,то не пожалела бы эта рука несколько капель яда "Новичок",и все,- досрочные выборы.И на Мальдивах Инкогнито так траванулся бы, что и президентские пришлось раньше сроку проводить. Рассказы про Надю- российскую шпионку -плагиат с анекдотов про Штирлица,который в буденовке и с балалайкой празднует 23 февраля в кафе Элефант. Еще бы боярышник нашли в её сумке...
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Хуйло по тихому устранить ВР выгоды нет. Тогда выборы и непонятно кто победит а так гражданская война и можно защищать рукоязычное население в Харькове, Одессе. Херсоне, Николаеве и тд...
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что ж возьмешь с педофила...плохенький он совсем - поэтому и соображает теперь туго
Депутати вчора ходили перелякані під стіною. Я кажу: Надю, якщо ти щось кидатимеш, хоч попереджай, - Парасюк про зброю в сумочці Савченко - Цензор.НЕТ 7216
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И еще про энергию Луценко!
За несколько дней столько "накопал" на одну "бабу-террористку" которая якобы планировала кого-то убить,но уже несколько ЛЕТ не может накопать на тех, кто загубил сотни (!!!) жизней на Майдане, под Иловайском и Дебальцево !!!
Может у него шоры на голове?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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