 Депутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО

Об этом заявил в кулуарах Рады нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, комментируя представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко (внефракционная) и вчерашнюю информацию о наличии в ее сумочке гранат и оружия, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Когда прокуратура является одним из неофициальных ведомств Администрации Президента, и они занимаются устранением через следствие тех или иных оппонентов, тут просто, нужно быть умным. Я для себя, пока что ничего не могу спрогнозировать, но я вчера увидел, что делается в Верховной Раде. Депутаты ходили под стеной перепуганные, что их кто-то хочет подорвать. Я себе сидел спокойно. Говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, бросай в ту сторону, хоть предупреждай. Я это воспринимаю с более прагматичной точки зрения. Не хочу, чтобы нагоняли страх на украинское общество. Я думаю, что очень много людей не очень хорошо относятся к этому органу (Верховной Раде. – Ред.) и даже если его кто-то захочет захватить и наказать депутатов, то думаю на их защиту общество не очень поднимется. … Думаю, следующая неделя будет самой интересной, но вот этот цирк, что кто-то ее (Надежду Савченко. – Ред.) выводит, заводит – это настолько смешно, настолько дико смотрится по телевидению. И вообще общество это так воспринимает, никак. Я говорил депутатам: вы что думаете, что вывели ее (Надежду Савченко. – Ред.) и вы уже в безопасности. Вы сейчас этим играете, но могут действительно с балкона прилететь две гранаты. Нужно думать стратегически, как понижать градус напряжения в обществе в целом", - заявил Парасюк, отметив, что если будет предоставлены убедительные доказательства, то он поддержит представления ГПУ на Савченко.
Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".
Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
были именно там - да, сотни,
а знали о то том, что он там тысячи.
чтобы стукануть, достаточно телефона, а не личного присутствия
так какого рожна ты считаешь, что среди среднестатистических украинцев предателей вообще нет ?
мне не надо доказательств, чтобы написать, что человек не может съесть полторы тонны угля.
ровно столько, сколько стоит независимость Украины.
наскребёшь ?
они там есть и это значит, что в Украине есть легитимная власть.
Я понимаю, что тебе и кацапам очень хочется, чтобы в Украине не было легитимной власти,
но...
а тебе бы за свою Багиню ответить, прежде чем к людям цепляться.
8 ч ·
Для любителей смеяться.
- В Марте 1999 года был убит В. Чорновол. Это отложило евроатлантическую интеграцию Украины на 15 лет.
- В Октябре 1999 года произошел расстрел армянского Парламента. Мятежники, по свидетельству очевидцев, пребывали в крайне возбуждённом состоянии и заявили, что совершают государственный переворот. Лидер боевиков Наири Унанян подошёл к премьеру и бросил ему в лицо: «Хватит пить нашу кровь», на что тот ему спокойно ответил: «Всё делается ради тебя и будущего твоих детей», в ответ Унанян открыл огонь.
Через три дня Премьер-министр РФ Владимир Путин находился в Армении с 5-часовым визитом, в ходе которого он принял участие в траурных мероприятиях.
Армения не идет до сих пор в ЕС и НАТО, в отличие от Грузии и Украины, например.
- В 2000 году "пленки Мельниченко" "помогли" Украине не смотреть в сторону Запада.
- Свержение в 1991 году Гамсахурдия отложило евроатлантическую интеграцию Грузии на 13 лет.
Этот список можно продолжать долго. Дудаев, Центральная Азия, Додон и тд. Это всё - экс-СССР, который Россия считает своей зоной влияния.
Подумайте об этом.
А хто там в Грузії став Президентом через 13 років після 1991 року?
тут большинство таких -любителей посмеяться над своей истекающей кровью родиной, хотя это все кацапы.
Депутат Верховной Рады Савченко (внефракционная) пришла в парламент на утреннее пленарное заседание с 3 гранатами и пистолетом. Об этом Українським Новинам сообщил источник в парламенте.По его словам, оружие в ее сумке заметила охрана при входе в Раду, однако не могла его изъять.После этого об этом уведомили охрану председателя парламента Андрея Парубия, после чего тот вышел в кулуары ее искать.При этом сама Савченко отрицает, что ее выводили из зала другие депутаты."Я пришла, расписалась, зашла в зал, отработала, послушала, что рассматривается, какой вопрос. Я вышла из зала, теперь опять вернулась", - сказала она."У меня есть наградное оружие, которое вручил мне Андрей Парубий, когда я вернулась из заключения из Кремля. Это оружие я имею право носить как офицер, как человек, который научен владеть оружием", - сказала она.При этом она отказалась прямо отвечать на вопрос журналистов, было ли при ней оружие или гранаты, когда ее вывели из сессионного зала.Савченко также отказалась показать содержимое своей сумки на просьбы журналистов.
sputnik-georgia.ru/reviews/20170628/236449592/Pensii-v-Gruziiinstrukcia-po-vyzhivaniu.html
и ценники на товарах тоже в долларах.
Юра Енакиевский и Лена Бондаренко!
Любите "кулю в лоб", который мечтал только урвать должность и трухнул, когда Парасюк призвал идти на Майдане до конца!
Любите "Антошу Геращенко", который в отличие от Гади (как вы ее называете) пошел бы даже на членовредительство только бы не попасть в военкомат, в армию, в АТО!
Всё познается в сравнении !!!
Только ногой !!!
Станислав Речинский
Гадя должна была дать специальную таблэтку любимой Авякяна - толстой Антонине.
Это превратило бы ее в химическую бонбу.
После взрыва Антонины Рада бы невыносимо воняла лет 10.
Заодно и англицкое отравление Скрыпаля затушевали.
Однако таблэтку обнаружил и съел Тетерка, и до него не дошло.
Как всегда...
Бо в цивильном обществе это убожество выглядит отвратительно.
Задаю всем вопрос: сколько украли Савченко и Парасюк ???
Но Луцика возбуждают только они......и минометы, срывающие купол!
Только вот не пойму какой купол? Югика или Рады?
Дай ссылку про квартиру !!!
А вот про квартирку Савченко читай!
https://укроп.org/у-савченко-нашли-квартиру-с-видом-на-кр/
За несколько дней столько "накопал" на одну "бабу-террористку" которая якобы планировала кого-то убить,но уже несколько ЛЕТ не может накопать на тех, кто загубил сотни (!!!) жизней на Майдане, под Иловайском и Дебальцево !!!
Может у него шоры на голове?