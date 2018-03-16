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 Политика Украины
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 Россия последовательно нарушала договор о дружбе и сотрудничестве, он просто является насмешкой, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что торгово-экономические отношения с Россией должны быть минимизированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

П.Климкин добавил, что говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, со страной, которая нарушила свои обязательства по договору о ЗСТ, которая блокирует украинские товары и транзит, невозможно.

По его словам, Украина также проводит анализ договоров, например о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов, чтобы украинцы и в дальнейшем могли бы ими пользоваться. "Договор (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. - Ред.) нарушался Россией еще до 2014 года... Россия последовательно этот договор нарушала", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что этот договор в его нынешнем виде не работает.

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"Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?", - резюмировал П.Климкин.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Источник: https://censor.net.ua/n3056016
 
 
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Все так считают Климкин, а торговля с агрессором все растет и растет.Просто какая-то мистика.)
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Он мне напоминает Абрашу, который к великому негодованию своей семьи записал в школе свою национальность как кацап. Всего полдня, говорит, я русский, но как же я вас евреев ненавижу
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"В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано", - сказал министр
А ну, а ну. Сейчас посмотрим, что уцелеет в этом списке.
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]Выбери опять себе царя,
Жалкая, безмозглая Россия
Лоб себе разбей у алтаря,
Пуча зенки бурые, косые!

Собери, похмельная с утра,
На Собор бомжей и наркоманов,
Выбери опять себе Петра,
Грозных и безжалостных Иванов!

Ну а лучше - выбери Орду,
Нового Батыя - Чингизхана,
Рабский кнут, намордник и узду,
И в Кремле - Кадырова Рамзана!

Вновь поверь в Аллаха и Христа,
Докажи - кретинам все возможно,
Если голова твоя пуста -
Значит ты навеки безнадежна!

А потом опять вернись в Совок,
Сталина верни себе, урода,
В морду издевательский плевок,
Получив от "малого" народа!

По руинам городов и сел,
Пьяной гопотой и дураками,
Бегаешь по кругу, как осёл,
Долгими, бесцельными веками...
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Что-то я не запамятовал: а Пакт о ненападении Молотова на Риббентропа когда аннулировали? В конце войны или в начале? А наш БОООльшой договор одружбе, так сказать, и сотрудничестве - только на 5-м году собираются???
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"14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.Источник: https://censor.net.ua/n3056016"
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"В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано", а почему не разорванно..
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Ну хоть уже Турчинову ликбез по международному праву провели - а то он все боялся, что при денонсировании договора про дрючбу границ Украины никто признавить не будет...
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А Україна свято дотримується:

Тернопільщиною на шаленій швидкості промчалася колона з 50 російських фур (відео)6
http://www.merezha.co.ua/podiyi/ternopilshhynoyu-na-shalenij-shvydkosti-promchalasya-kolona-z-50-rosijskyh-fur-video/
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Денонсировать когда будете ? И в первую очередь "харкивськи угоды" ? Где ваши иски обещанные Кролем на "на триллион долларов" ?
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Золотые слова! Но через 4 года звучат, как насмешка
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Гройсман: Мы готовы разорвать программу экономического сотрудничества с РФ. Шел пятый год войны......
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Россия себе столько позволяет потому, что у неё свои люди в Раде и правительстве, включая министра иностранных дел Климкина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия последовательно нарушала договор о дружбе и сотрудничестве, он просто является насмешкой, – Климкин
 
 
 
 
 
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