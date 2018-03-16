 Россия последовательно нарушала договор о дружбе и сотрудничестве, он просто является насмешкой, – Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.
П.Климкин добавил, что говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, со страной, которая нарушила свои обязательства по договору о ЗСТ, которая блокирует украинские товары и транзит, невозможно.
По его словам, Украина также проводит анализ договоров, например о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов, чтобы украинцы и в дальнейшем могли бы ими пользоваться. "Договор (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. - Ред.) нарушался Россией еще до 2014 года... Россия последовательно этот договор нарушала", - подчеркнул министр.
Он также добавил, что этот договор в его нынешнем виде не работает.
"Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?", - резюмировал П.Климкин.
Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".
14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
А ну, а ну. Сейчас посмотрим, что уцелеет в этом списке.
Жалкая, безмозглая Россия
Лоб себе разбей у алтаря,
Пуча зенки бурые, косые!
Собери, похмельная с утра,
На Собор бомжей и наркоманов,
Выбери опять себе Петра,
Грозных и безжалостных Иванов!
Ну а лучше - выбери Орду,
Нового Батыя - Чингизхана,
Рабский кнут, намордник и узду,
И в Кремле - Кадырова Рамзана!
Вновь поверь в Аллаха и Христа,
Докажи - кретинам все возможно,
Если голова твоя пуста -
Значит ты навеки безнадежна!
А потом опять вернись в Совок,
Сталина верни себе, урода,
В морду издевательский плевок,
Получив от "малого" народа!
По руинам городов и сел,
Пьяной гопотой и дураками,
Бегаешь по кругу, как осёл,
Долгими, бесцельными веками...
Тернопільщиною на шаленій швидкості промчалася колона з 50 російських фур (відео)6
http://www.merezha.co.ua/podiyi/ternopilshhynoyu-na-shalenij-shvydkosti-promchalasya-kolona-z-50-rosijskyh-fur-video/