 Россия последовательно нарушала договор о дружбе и сотрудничестве, он просто является насмешкой, – Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

П.Климкин добавил, что говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, со страной, которая нарушила свои обязательства по договору о ЗСТ, которая блокирует украинские товары и транзит, невозможно.

По его словам, Украина также проводит анализ договоров, например о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов, чтобы украинцы и в дальнейшем могли бы ими пользоваться. "Договор (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. - Ред.) нарушался Россией еще до 2014 года... Россия последовательно этот договор нарушала", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что этот договор в его нынешнем виде не работает.

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"Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?", - резюмировал П.Климкин.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.