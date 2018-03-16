 В отношении членов избиркомов в оккупированном Крыму открыли уголовное производство

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов президента России на территории Крыма, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, следователями Главного Управления СБ Украины в АР Крым под процессуальным руководством крымской прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

"По материалам уголовного производства установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины – Автономной Республике Крым ‒ незаконных выборов президента РФ. Своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - отмечают в пресс-службе.

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В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова.

Также сообщается, что злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 109, ч. 1 и ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном проведении и организации незаконного референдума на территории АР Крым 16.03.2014, выборов в законодательные органы Крыма и города Севастополя и муниципальных выборов с целью формирования незаконных органов власти 14.09.2014, выборов в Государственную Думу Российской Федерации 18.09.2016.

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборам, организованных оккупационными властями. СБУ призывает всех граждан Украины, которые временно проживают в аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ.