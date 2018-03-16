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 Политика Украины
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 В отношении членов избиркомов в оккупированном Крыму открыли уголовное производство

В СБУ предупредили граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ во временно аннексированном Крыму

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов президента России на территории Крыма, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, следователями Главного Управления СБ Украины в АР Крым под процессуальным руководством крымской прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

"По материалам уголовного производства установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины – Автономной Республике Крым ‒ незаконных выборов президента РФ. Своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - отмечают в пресс-службе.

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В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова.

Также сообщается, что злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 109, ч. 1 и ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном проведении и организации незаконного референдума на территории АР Крым 16.03.2014, выборов в законодательные органы Крыма и города Севастополя и муниципальных выборов с целью формирования незаконных органов власти 14.09.2014, выборов в Государственную Думу Российской Федерации 18.09.2016.

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборам, организованных оккупационными властями. СБУ призывает всех граждан Украины, которые временно проживают в аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056015
 
 
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Что то мне внутренний голос подсказывает,что они не послушают.Всех жителей Крыма нужно в Миротворец занести.
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Це ВСЕ населення Криму? Я уважно читаю- навіть твою маячню в усіх коментах мені. Щезни.
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Я бы так и сделал. Все жители Крыма добровольно проживают в оккупированном Крыму, и платят налоги на содержание российской окаупационной армии. А вообще, то, что развела нынешняя украинская коллаборантская власть (свободное перемещение через административную границу Крыма) надо прекращать.
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Я досі зі сміхом згадую заступника голови сімферопольського виборчкому, тодішнього директора кримського ртпц (не можу пригадати прізвище). Отже він у 2006-му "керував" від ригианалів, на прохання соціалістів поділитися голосами назвав "тариф".
А коли риги конкретно прийшли до влади, того директора ввіниво "попросили" і на його місце поставили "данецького шахтьора". Хто ж йому винен якщо своєї голови нема.
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А чего не пресечете готовящееся преступления? а то получиться, что вы бездействовали, а это тоже статья)
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Татары собрались устроить протесты в Киеве с требованием немедленно дать им национальную автономию в Крыму, совсем рехнулись. Пусть в Москве митингуют или очко жимжим😰
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Тех татар, которые в Киеве, а не тех, которые в Крыму на оккупантов работают, действительно стоит послушать. В том, чтобы дать крымским татарам национальную автономию, нет ничего плохого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении членов избиркомов в оккупированном Крыму открыли уголовное производство
 
 
 
 
 
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