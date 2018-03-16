 Каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий. Все знают, кем он является, - Коморовский

Как информирует Цензор.НЕТ, такое убеждение выразил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Укринформу.
"Историю надо знать, воспринимать взаимные аргументы, но нельзя из-за истории блокировать процесс развития и взаимодействия украинского и польского народов. И это не только вопрос того, что мы все чувствуем и каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий", - подчеркнул Коморовский.
По его словам, все знают, кем является тот третий, поскольку история "хорошо научила оба народа".
По мнению экс-президента, настало подходящее время, чтобы "выступить в защиту процесса польско-украинского примирения", ведь регресс в двусторонних отношениях наблюдается во многих измерениях. Поэтому нужны соответствующие действия как на межгосударственном, так и человеческом уровнях, чтобы восстановить испорченные отношения.
В этом контексте очень правильной инициативой Коморовский назвал опубликованную на польском языке книгу-интервью с главой УГКЦ Святославом Шевчуком "Диалог лечит раны", которую презентовали в четверг в Варшаве. Экс-президент подчеркнул, что для примирения между поляками и украинцами важен каждый голос - как светский, так и церковный.
https://www.youtube.com/watch?v=IlYrEA_9b6M
Кукиз позже - в 2015
https://www.youtube.com/watch?v=PhjsDAi7v6c
2016
https://www.youtube.com/watch?v=l9TC7f9e6qQ
и тд.. как меняется мнение , почувствовал что можно в Польше на этом сыграть вот и рулит )))) политикан
Польща бачить себе наддержавою і хоче контролювати Україну, - експерт
Польська влада бачить Польщу наднаціональною державою, яка хоче контролювати простір Міжмор'я, як це було у Середньовіччі, коли поляки в Україні були панами.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/16/635036/
Слава Украине!Процветания Польше!
Пока не перейден ни одной из сторон рубикон.