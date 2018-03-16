EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  746  29
Все про:история (1404) Коморовский (333) Польша (4232)

 Каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий. Все знают, кем он является, - Коморовский

Конфликты между Польшей и Украиной всегда использует третья сторона, поэтому сейчас нужно встать на защиту процесса взаимного примирения между двумя народами.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое убеждение выразил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Укринформу.

"Историю надо знать, воспринимать взаимные аргументы, но нельзя из-за истории блокировать процесс развития и взаимодействия украинского и польского народов. И это не только вопрос того, что мы все чувствуем и каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий", - подчеркнул Коморовский.

По его словам, все знают, кем является тот третий, поскольку история "хорошо научила оба народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений

По мнению экс-президента, настало подходящее время, чтобы "выступить в защиту процесса польско-украинского примирения", ведь регресс в двусторонних отношениях наблюдается во многих измерениях. Поэтому нужны соответствующие действия как на межгосударственном, так и человеческом уровнях, чтобы восстановить испорченные отношения.

В этом контексте очень правильной инициативой Коморовский назвал опубликованную на польском языке книгу-интервью с главой УГКЦ Святославом Шевчуком "Диалог лечит раны", которую презентовали в четверг в Варшаве. Экс-президент подчеркнул, что для примирения между поляками и украинцами важен каждый голос - как светский, так и церковный.

Источник: https://censor.net.ua/n3056012
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если двое дерутся, всегда найдется третий, кто использует это. Это из главных постулатов в политике. Но кто же виноват что вы, лохи, все время морды друг другу бьете.
 показать весь комментарий
 
Осторожнее со словам "лохи". Наши народі мудріе. Если кто-то подначил - разберемся.
 показать весь комментарий
 
 
лохи под санкциями сидят, представитель этих лохов, сиди и ты, не отсвечивай, а то здесь и без сопливых скользко.
 показать весь комментарий
 
 
лох это кто ? тот который под флагом Давида ? вы уже всех палестинцев прогнали за 75 лет ?до сиз пор ничего не можете сделать с террактами .. а в Польше есть такая Партия как Кукиз... он в 14 году сам лоично его видел на Майдане пел песни на укр языке и кричал везде бандеровский лозунг Слава Украине .. а теперь он кричит в Польском парламенте после выборов в 15 году мол мы сволочи бандеровцы)))) его просто РФ купила за бабло вот и пиликает , вы в гугле посмотрите как он эту партию создал и какая у него рожа была в 14 году и какая в 18 ))) очумеете..
 показать весь комментарий
 
 
Павел Кукиз на Майдане в 2014 году - за Украину
https://www.youtube.com/watch?v=IlYrEA_9b6M

Кукиз позже - в 2015
https://www.youtube.com/watch?v=PhjsDAi7v6c

2016
https://www.youtube.com/watch?v=l9TC7f9e6qQ

и тд.. как меняется мнение , почувствовал что можно в Польше на этом сыграть вот и рулит )))) политикан
 показать весь комментарий
 
Мудріе слова. Теперь их надо воплотить. Какой одной стороной, так и другой. Чтоб третья (все знаем, кто ею является) измазала портки и лапти изнутри.
 показать весь комментарий
 
 
Ччерт! А я, грешным делом, на Гваделупу подумал...
 показать весь комментарий
 
 
ну раньше (сичас нэ то здоровье) , когда в разборки встревал мент, то скорая приезжала к менту...
 показать весь комментарий
 
 
Так чого Дуда та інші польські політики шукають те, що нас роз'єднує?
 показать весь комментарий
 
 
Зато, когда станет экс-президентом, то будет ооочень правильные речи говорить. Все эксы - очень грамотно рассуждают, когда уже никакой ответственности не несут.
 показать весь комментарий
 
 
Вони лише хочуть знову бути обраними у владу завдяки націоналістичному популізму. А от що з цього вийшло- те і вийшло.
 показать весь комментарий
 
 
юлить вот только не надо. потенциал конфликта между народами Польши и Украины лишь тогда будет полностью исчерпан, когда каждый из этих народов предъявит цели, обусловленные национальной идеей каждого из них, и сравнив поймет кто на какой этапе и как находится на позициях лидерства, а кто и в чем является ведомым. После этого вот выяснения отношения и станут возможными дружба и сотрудничество. А без этого всегда будет находиться повод соседу под нос подпустить и объявить в этом виноватым кого-то третьего-пятого.
 показать весь комментарий
 
 
http://vgolos.com.ua/news/polshcha_bachyt_sebe_nadderzhavoyu_i_hoche_kontrolyuvaty_ukrainu__ekspert_307580.html

Польща бачить себе наддержавою і хоче контролювати Україну, - експерт


Польська влада бачить Польщу наднаціональною державою, яка хоче контролювати простір Міжмор'я, як це було у Середньовіччі, коли поляки в Україні були панами.
 показать весь комментарий
 
Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію грошима держбюджету



https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/16/635036/



 показать весь комментарий
 
Только здравый смысл властей, с обеих сторон, поможет нам жить дружно, делая выводы из прошлого.
 показать весь комментарий
 
 
Только пока-что, к сожалению, лишь ростки здравого смысла пробиваются в отношениях наших народов.
 показать весь комментарий
 
в далекі часи,коли племена воювали стрілами...предки нинішніх кацапорилів ,вже тоді провокували конфлікти і кроваві війни між племенами,підробляючи опірення стріл,вбиваючи ними в спину і спокійно вичікували.коли воюючі ставали малочисленними і обессиленими,тоді приходили і забирали в полон і одних і других,разом з землею і майном...
 показать весь комментарий
 
 
Проходят столетия, тысяча лет, а рассеяне те же. Не эволюционируют ни духовно, ни этически.
 показать весь комментарий
 
 
рабzzия - там живут до сих пор племена ... как в монголии .... сам путин жил как бомж лет ещё 30 назад ... а сейчас он стал изгоем всего мира .. от чего ушёл к тому же и вернулся..
 показать весь комментарий
 
 
Простой пример.Знали бы армяне историю,или хотели бы знать, из-за чего началась резня их турками и кто спровоцировал,может тоже бы не так оккупировали все рос.сми и голосили бЕндеровцы. Хотя тот кто голосит,скорее всего знает,люди не глупые.Да деньги очи застилают.
 показать весь комментарий
 
Экс-президент... как хорошо быть эксом. Болтай, шо хошь. А вот вчера, например, не только действующий Юга болтал. Его заява, до сих пор никак не комментируется Западом, кстати. Никак. А вот заява действующего нардепа Савченко- никак не комментируется нигде. То есть- то что она обвинила Парубия, в том что он - 2-й номер снайперского расчета... А потом, призналась, что обмолвилась... Было? Было! И обвинила в этом- Пашинского! И, почему-то, я не слышу никаких гневных опровержений этого. От того же Пашинского. А почему? Типо- Надя-Дура и не стоит обращать внимание???
 показать весь комментарий
 
Вообще то за такие слова нужно подавать в суд. Для сатисфакции. Да видно не выгодно с дурой состязаться. Все равно в дерьме окажешься.
 показать весь комментарий
 
Вообще то за такие слова нужно подавать в суд.(с) Вот-вот! Однако, ничего подобного не происходит...
 показать весь комментарий
 
Так в чём проблема.Их имена все известны,кто законы проталкивал по ночам, козломордые организации не скрываются, рос.сми рот закрыть совсем не тяжело...Было бы желание.У Украины оно всегда было.Даже при всей исторической любви и близости к народу Польши,виной конфликта, на ровном месте заметим,является именно польское руководство,без вариантов.А героев никто не вправе лишать права признания.
Слава Украине!Процветания Польше!
 показать весь комментарий
 
 
Должны политики отойти от риторики середины прошлого века и сам этот процесс уляжется.
Пока не перейден ни одной из сторон рубикон.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий. Все знают, кем он является, - Коморовский
 
 
 
 
 
 вверх