 Каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий. Все знают, кем он является, - Коморовский

Как информирует Цензор.НЕТ, такое убеждение выразил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Укринформу.

"Историю надо знать, воспринимать взаимные аргументы, но нельзя из-за истории блокировать процесс развития и взаимодействия украинского и польского народов. И это не только вопрос того, что мы все чувствуем и каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий", - подчеркнул Коморовский.

По его словам, все знают, кем является тот третий, поскольку история "хорошо научила оба народа".

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По мнению экс-президента, настало подходящее время, чтобы "выступить в защиту процесса польско-украинского примирения", ведь регресс в двусторонних отношениях наблюдается во многих измерениях. Поэтому нужны соответствующие действия как на межгосударственном, так и человеческом уровнях, чтобы восстановить испорченные отношения.

В этом контексте очень правильной инициативой Коморовский назвал опубликованную на польском языке книгу-интервью с главой УГКЦ Святославом Шевчуком "Диалог лечит раны", которую презентовали в четверг в Варшаве. Экс-президент подчеркнул, что для примирения между поляками и украинцами важен каждый голос - как светский, так и церковный.