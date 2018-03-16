 Непогода в Украине: власти Киева ограничивают въезд крупногабаритного транспорта в город с 19:00

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Так, режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы будут оперативно принимать решения о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий. По словам первого заместителя председателя КГГА, это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работе снегоуборочной техники.

Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

Все профильные коммунальные службы города приведены в максимальную готовность для уборки снега. Кроме того, городские власти обратились в Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и тому подобное.

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Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами.

Также городские власти убедительно просит киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральную часть города.

Поворозник также отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно.

Первый заместитель председателя КГГА просит киевлян внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Напомним, что в результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится из-за порывов северо-восточного ветра 15-18 м / с , метель, гололед и понижение температуры до 3-8 ° мороза.