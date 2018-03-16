 "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин, - Яценюк

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщили в пресс-службе НФ.



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Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин

"Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза?" - отметил он.



Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость шагов для энергетической безопасности: "Здесь так же возникает вопрос единства в Европейском Союзе: что первое - бизнес, экономика или все же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС".



"Как можно поддерживать проект, по которому российский "Газпром", который не выполняет решения Стокгольмского арбитража, выигранного Украиной, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?"



"Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не (председатель правления" Газпрома ") Миллер, а Кремль и лично Путин. Которая продает не газ, а имеет энергетическое оружие?" - сказал он .



"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего", - подчеркнул Арсений Яценюк.



Международная конференция "Революция, война и ее последствия", которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствиям для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.