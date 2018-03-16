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 Политика Украины
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Все про:Яценюк (7625) Северный поток (195)

 "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин, - Яценюк

"Северный поток-2" - это антиукраинской, антипольский, антисловацкий и антиевропейский проект.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщили в пресс-службе НФ.

Читайте: Отношения между Украиной и Польшей "не в лучшей форме", это недопустимо, - Яценюк

Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин
 "Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза?" - отметил он.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость шагов для энергетической безопасности: "Здесь так же возникает вопрос единства в Европейском Союзе: что первое - бизнес, экономика или все же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС".

 "Как можно поддерживать проект, по которому российский "Газпром", который не выполняет решения Стокгольмского арбитража, выигранного Украиной, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?"

"Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не (председатель правления" Газпрома ") Миллер, а Кремль и лично Путин. Которая продает не газ, а имеет энергетическое оружие?" - сказал он .

"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Международная конференция "Революция, война и ее последствия", которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствиям для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.

Источник: https://censor.net.ua/n3056006
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Німеччина про свої прибутки та вигоди непокоїться.
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Не Німеччина- а частина її бізнесу та політиків, Включаючи пані Меркель.
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Велика. Не треба відносити дії окремих особистостей на всю державу та її народ.
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Німці протестують проти потоку 2?
Вони нещодавно обрали Меркель і її політику.
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"Зелені" навіть в суд подали на це будівництво.
Люди- різні, лише нЕлюди однакові.
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Непоказово просто, бо ми знаємо хто нас підтримує.
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Ви хотіли приклад- я його навів. Цього досить.
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Це так, але при впровадженні цього проекту будуть також втрати.
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Україна втратить чималу частку доходу.
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"Якщо" влучне слово, бо скоріше його не буде.
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Не чималу, а всю.
Зачем нужна труба по которой не идет газ?
На металлолом ее порежут сразу.
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Вони запустять в свою країну троянського віслюка.
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"Північний поток-2" - це гроші росії для вбивства українців, сирійців...
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Для деяких гроші не тхнуть, нажаль. Хоч і є деякі виключення.
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Ali Hasan- "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин, - Яценюк - Цензор.НЕТ 428 , маладец... - а если труба проходит по Украинской земле то нет, да? Немного денег и ВСУ достается .... - вот и вся разница... Пипец как все запушенно...
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Не вся різниця. Подумай чого твоє місто ще не захопили кацапи.
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потому что некоторым му.дакам повоевать захотелось... вот и просрали крим, трубу
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кроме ссылки надо дать название - Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію грошима держбюджету, это впечатляет, а мы почему-то беспокоимся за европейцев...
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Почему россияне не могут построить для европы газопровод за свои деньга? В европе уверены, что путин будет свергнут и рассия будет под властью европы, значить и труба будет европейской, пусть строят для немцев трубу, зачем Украина мешает русским строить европейцам трубу? потом же за свои прийдётся строить.
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яка ріжниця між тим проектами ,що рашисти лишають українців грошей...?ніякої чи то потоки,чи то стіни...
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Европа и мы бараны откажись от российского газа и не надо ни каких санкций, через год даже лапти не сплетут что бы ходить, уже неумеют.
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Для начала ты лично откажись от газа.
Просто перережь трубу на входе и топи дровами.
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Самая известная бомжиха Украины наняла себе американского лоббиста Бари Беннета за более чем 700тыс долларов в год (65 тыс/месяц). Мне интересно, наши медиашлюхи из всяческих "розслідуваннь" и прочие барыгоборцы, не хотят вынести в публичную плоскость обсуждение темы о появлении таких сумм у несчастного инвалида-колясочника? Ладно уже ее вояжи на пластику и рекреацию на другой конц планеты, хотя бы с этим кейсом можно что-то делать?
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Бред какой-то. Что изменится если газ пойдет через Германию, а не Украину. Рашка может перекрыть газ и там и там.
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Таварисч Яйценюх, вы бааальшой учьоный павторять то,
шо всем известно!

[Гриневич і Яценюк отримують доплати за "липовий" науковий ступінь]: Посмотри! http://ua1.com.ua/society/grinevich-i-yacenyuk-otrimuyut-doplati-za-lipoviy-naukoviy-stupin-39151.html

🤣
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шось багато яценюка сьогодні на шпальтах..магнітниє бурі на сонці?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин, - Яценюк
 
 
 
 
 
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