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 Политика Украины
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Все про:выборы (20150) Крым (19660) Россия (68446) санкции (6590) Климкин (1618)

 Климкин: Мы работаем над санкционным списком лиц, которые привлечены к выборам президента РФ в оккупированном Крыму

Украина работает над списком лиц, на которых могут быть распространены санкции после проведения выборов президента России в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком, но нам необходимо пройти еще процедуру верификации. Однако в ближайшее время мы его нашим партнерам передадим", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Он добавил, что передаст соответствующий список на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе 19 марта, а также поднимет вопрос на переговорах с представителями государств "Большой семерки" (G7).

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В частности, отметил глава МИД Украины, речь идет о запрете упомянутым лицам на въезд в страны ЕС.

"Я буду говорить с министрами о том, что санкции в будущем должны поднимать цену оккупации не только по отношению к оккупированному Крыму, но и в отношении всей России", - пояснил Климкин.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056001
 
 
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Йому не подобається, що це його російські родичі.
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Неужели запретят Рошэн в Крым поставлять.
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ну думаю "не на часі" такі крайні міри...потрібно ж залишити "можливість для діалогу")
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А что там с "санкционным списком лиц, которые привлечены к выборам президента РФ " в Киеве и в консульствах РФ по Украине?
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что над ним работать..список кандидатов известен..штаб кандидатов тоже...Климкин гугл в помощь...
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До чого тут кандидати та їз штаби? Новину читати не намагався?
Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Источник: https://censor.net.ua/n3056001
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ну тогда это главы тех или иных районов получается?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин: Мы работаем над санкционным списком лиц, которые привлечены к выборам президента РФ в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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