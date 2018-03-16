 Пострадавших в Гудаури иностранцев на вертолетах доставили в Тбилиси, у гражданина Украины сломана рука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Канатная дорога вышла из строя примерно в 13:30 по тбилисскому времени. В результате аварии несколько гондол, на которых находились туристы, съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом. В местную амбулаторию были доставлены восемь человек, семеро из которых иностранцы - граждане Украины, Швеции и России. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии - это гражданин Украины и гражданка Швеции, которая беременна.

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Как ранее заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко, у гражданина Украины сломана рука и раны на голове. Между тем, у гражданки Швеции наблюдаются боли в области спины. По словам министра, опасность их жизням не угрожает, оба пациента будут доставлены в Национальный медицинский центр им. Гудушаури. Ожидается, что в ближайшее время из Гудаури будет выполнен еще один вертолетный рейс, посредством которого в Тбилиси доставят третьего пострадавшего.

Аварийное отключение электричества рассматривается в качестве одной из возможных причин аварии. Между тем, компания Energo-Pro Georgia сообщила, что на горнолыжном курорте Гудаури не зафиксировано подобных фактов.