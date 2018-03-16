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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авария (1030) горы (47) Грузия (3368)

 Пострадавших в Гудаури иностранцев на вертолетах доставили в Тбилиси, у гражданина Украины сломана рука

Два человека, пострадавших во время аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури, на вертолете отправлены в Тбилиси.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Канатная дорога вышла из строя примерно в 13:30 по тбилисскому времени. В результате аварии несколько гондол, на которых находились туристы, съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом. В местную амбулаторию были доставлены восемь человек, семеро из которых иностранцы - граждане Украины, Швеции и России. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии - это гражданин Украины и гражданка Швеции, которая беременна.

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Как ранее заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко, у гражданина Украины сломана рука и раны на голове. Между тем, у гражданки Швеции наблюдаются боли в области спины. По словам министра, опасность их жизням не угрожает, оба пациента будут доставлены в Национальный медицинский центр им. Гудушаури. Ожидается, что в ближайшее время из Гудаури будет выполнен еще один вертолетный рейс, посредством которого в Тбилиси доставят третьего пострадавшего.

Аварийное отключение электричества рассматривается в качестве одной из возможных причин аварии. Между тем, компания Energo-Pro Georgia сообщила, что на горнолыжном курорте Гудаури не зафиксировано подобных фактов.

Источник: https://censor.net.ua/n3056000
 
 
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Беда! Сламал руку. А чем же он питаться будет. Надо облудсмену ему дать сиделку.
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Хотелось бы тебе голову сломать, да она уже сломана..
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Сбой в электропитании. Но вот почему она растормозилась не понятно.
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Мда...нет Миши и начался полный срач в Грузии... Кстати про срач...мальдивский апосум заставил майдан железяками как последнее ссыкло...традиционно из кабинета Пети заминируют метро....
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Боюсь предметы конической формы уже давно ее займаной
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Выздоровления украинцу и всем остальным пострадавшим людям
(упомянутых граждан росиси не касается: я сказал - людям).
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Не похоже на отключение электричества. Эта вертушка крутилась как бешеная!
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Хотя надо отдать должное и лыжникам...некоторые подумали что этот атракцион входит в оплату...даже лыжи не додумались сбросить!
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