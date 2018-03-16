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 Приказ о химатаке в Великобритании, вероятно, отдал сам Путин, - Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

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"Мы считаем, весьма вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со времен Второй Мировой войны", - заявил Джонсон во время посещения в пятницу музея в западном Лондоне вместе со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055999
 
 
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когда уже запад поймет, что с кремлядями нужно бороться ихними же методами: травонули скрипаля - травоните чапмен или какую-нибудь другую гебешную крысу, педерация отрицает свою причастность к войне на донбассе - посталяйте неофициально Украине летальное вооружение и т. д.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПриказ о химатаке в Великобритании, вероятно, отдал сам Путин, - Джонсон
 
 
 
 
 
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