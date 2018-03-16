 На первом этапе конкурса в НКРЭКУ максимальный балл набрать никому не удалось

Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты были объявлены во время заседания конкурсной комиссии.

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По итогам первого этапа максимальное количество баллов, то есть 75, набрать никому не удалось. Первую пятерку рейтинга пока составили Антонова Елена - 68 баллов, Борисенко Андрей - 67 баллов, Кривенко Оксана - 67 баллов, Маглёваный Евгений - 65 баллов и Формагей Александр - 65 баллов.

Накануне объявления результатов отбора аналитический центр DiXi Grouр опубликовал документ, в котором провел краткий анализ на добродетельность кандидатов на должности в национальном регуляторе.

По оценкам аналитического центра к Антоновой, Маглёваному, Формагею критических комментариев нет, оценка "без рисков".

Остальные два кандидата первой пятерки проходят под грифом "требует проверки".

"Каждый, кто следит за конкурсом, должен иметь возможность уже сейчас оценить шансы создания независимого и профессионального регулятора. Именно поэтому мы подготовили краткий анализ подавших свои документы на конкурс. Этот анализ позволит не только следить за фамилиями претендентов, но увидеть, что стоит за каждым из них ", - говорится в сопроводительном сообщении к аналитическому документу.

По словам Елены Павленко, президенткой DiXi Grouр, после опубликования документа некоторые кандидаты попросили добавить больше информации о них, некоторые обратились с опровержением отдельных фактов.

"Поскольку задача распространенного документа - максимальное обсуждения кандидатур на членов Комиссии с их назначением, все присланные комментарии будут учтены экспертами, а оценочный документ будет обновлен и распространен 20 марта. Этот документ - не приговор, а призыв внимательнее смотреть, кого выбирают на ответственные должности. Это хорошо, что кандидаты слышат общественность и хотят дать полную информацию о себе и даже опровергнуть некоторые факты", - комментирует Елена Павленко.

В частности новую информацию добавил Максим Немчинов по отдельным фактов, приведенных в его оценке, а также В. Цаплин о продаже им акций "Полтаваоблэнерго".

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Заявки на конкурс подал 51 кандидат, однако двое из них были дисквалифицированы, а один кандидат на первый этап отбора не появился.

Следующим этапом отбора станут тесты в отношении профессиональных знаний. Результаты отбора будут объявлены 23 марта. По итогам конкурса на утверждение Президенту будет подано 10 кандидатов, которые возглавят рейтинг. Он своим указом должен утвердить в должностях 5 представителей.

"Очень важно, чтобы победителями стали действительно профессиональные и независимые лица, ведь они будут иметь очень большие полномочия. Важнее сопровождать процесс отбора регулятора сейчас, чем возмущаться возможными проблемами потом", - комментирует Павленко.

Напомним, 26 февраля был объявлен конкурс на занятие еще двух должностей в НКРЕКП. Документы конкурсантов принимаются до 7 апреля 2018 года.

По словам Павленко, обновленный состав нового регулятора должен быть сформирован до конца мая 2018 года.