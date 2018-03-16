 В котлован на строительстве новой кольцевой дороги в Киеве в течение 5 часов упали два автомобиля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.ua, четыре человека травмированы в результате аварий. Первым влетел автомобиль "Ниссан". Водитель не заметил ограничительных знаков, автомобиль пролетел с десяток метров и упал на стройплощадку. Водитель отделался переломом ноги. Уже под утро в тот же котлован влетела "Дача Логан". Кроме водителя, в салоне находились две женщины.
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Вы бы видели, как дорожные работа ограждают в цивилизованных странах.
В той же Японии там такая иллюминация, что не заметить невозможно в принципе.
потому что стена 3м! дураки немцы правда? деньги некуда девать.
а вот ты самый умный -давай тебя в президенты.
смотри получишь премию за экономию
в номинации лучшего дурака Украины
насміхатися над людським горем це тільки кацапи з хуйлостану роблять
от ти і проколовся путінєц
У нас на Стеценко взагалi перед бетонними блоками немає нiчого - регулярно там бьються авто. Знак десь на стовпi висить i все - хто його бачить, той знак?
...в течении 5 часов упали два автомобиля...
... влетели сразу два автомобиля...5 часов и сразу - это большая разница!
Второй тоже "красавчик", хотя после первого там уже могло не быть только последнего знака-стрелки.
Что тут сказать, Биба и Боба - два д...
вон в Днепре в такой же ситуации мер Филатов по телеку сказал обращайтесь кто побил колеса оплатим
насчет штрафа не знаю не знаток ПДД
но яма это 100% ответственность дорстроя да и в Киеве вроде такое бывало и отсуживали
А почему другие проехали мимо и не свалились?
А чем отделаются ОРГАНИЗАТОРЫ РАЛЛИ?