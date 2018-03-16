 В котлован на строительстве новой кольцевой дороги в Киеве в течение 5 часов упали два автомобиля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.ua, четыре человека травмированы в результате аварий. Первым влетел автомобиль "Ниссан". Водитель не заметил ограничительных знаков, автомобиль пролетел с десяток метров и упал на стройплощадку. Водитель отделался переломом ноги. Уже под утро в тот же котлован влетела "Дача Логан". Кроме водителя, в салоне находились две женщины.

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