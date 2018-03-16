EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Киевские новости
  16865  52
Все про:ДТП (4717) Киев (15530)

 В котлован на строительстве новой кольцевой дороги в Киеве в течение 5 часов упали два автомобиля. ВИДЕО

В котлован на строительстве новой кольцевой дороги в Киеве влетели два автомобиля.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.ua, четыре человека травмированы в результате аварий. Первым влетел автомобиль "Ниссан". Водитель не заметил ограничительных знаков, автомобиль пролетел с десяток метров и упал на стройплощадку. Водитель отделался переломом ноги. Уже под утро в тот же котлован влетела "Дача Логан". Кроме водителя, в салоне находились две женщины.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Водители на дорогах Киева за полчаса совершили нарушений на 670 000 гривен, - результаты мониторинга. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3055988
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Треба хоч трохи вище "літати" на дорогах.
 показать весь комментарий
 
 
тепер потрібно скинути туди в котлован тих хто не поставив бетонні блоки і не обмежив фізично можливість впасти в котлован на автомобілі!
 показать весь комментарий
 
 
А коли ці довбні розіб'ються об ці блоки- що ти напишеш? )))
 показать весь комментарий
 
 
Что надо было поставить смягчающие подушки, пружины, перьины
 показать весь комментарий
 
 
надо пострадавшим подавать в суд на дорстрой
 показать весь комментарий
 
 
Бетонные блоки не вариант - на Стеценко разбиваются регулярно именно об бетонные блоки...ибо это просто бетонные блоки, которые стоят поперек дороги - на них даже отражателей нет, не то, что красных фонарей.
 показать весь комментарий
 
Кроме того - нужно еще и нормально огораживать котлован.
Вы бы видели, как дорожные работа ограждают в цивилизованных странах.
В той же Японии там такая иллюминация, что не заметить невозможно в принципе.
 показать весь комментарий
 
 
Так и не вкурил чего строят. То ли новую кольцевую то ли новое кладбище
 показать весь комментарий
 
 
Для кого дорогу, а для торопышек - кладбище.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в Берлине по автобанам не ходят бухари и кони,
потому что стена 3м! дураки немцы правда? деньги некуда девать.
а вот ты самый умный -давай тебя в президенты.
 показать весь комментарий
 
Как туда можно было залететь? сочувствую пострадавшим , но КАК?
 показать весь комментарий
 
 
сука, КАК? там столько знаков и светоотражателей понаставлено...
 показать весь комментарий
 
 
Может есть смысл такие ловушки ставить везде по Украине, чтобы уменьшить кол-во неадекватов на дорогах и в Украине в целом?
 показать весь комментарий
 
 
Не пиши хрень, пока лично не коснулось, тогда и пошутишь.
 показать весь комментарий
 
 
Раз упали, значит не достаточно обезопасили участок дороги, будет и суд и вопросы к дорожникам.
 показать весь комментарий
 
Для таких джигитов котлованы и роют,возможно они и на знаки не смотрят,поэтому и людей давят?
 показать весь комментарий
 
 
Ты это предложи Меркель а то она стены по 3метра ставит
смотри получишь премию за экономию
в номинации лучшего дурака Украины
 показать весь комментарий
 
Вперше чую, що у Києві вже будують "нову кільцеву дорогу". Це від 5 мільярдів доларів. А якщо по тій схемі, що за Броварами - то 20 мільярдів. Хто платить?
 показать весь комментарий
 
 
Давным давно ее строят. Участок в районе Площади Шевченко уже функционирует.
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю. Це стара. Іншої немає. Мова йде за нову.
 показать весь комментарий
 
Что значит стара? Эта новая, ее просто не достроили. Второй участок в районе Богатырской и есть.
 показать весь комментарий
 
 
В финансировании дороги нормальные заграждения и световые предупредительные сигналы явно не предусмотрены.
 показать весь комментарий
 
 
Там цього вистачає- то у водіїв мізків нестача.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
то что у тебя нєт мізків всім читачам відомо
насміхатися над людським горем це тільки кацапи з хуйлостану роблять
от ти і проколовся путінєц
 показать весь комментарий
 
Чого там вистачає? Там є розтяжка з червоними свiтловими сигналами перед котлованом? Немає!

У нас на Стеценко взагалi перед бетонними блоками немає нiчого - регулярно там бьються авто. Знак десь на стовпi висить i все - хто його бачить, той знак?
 показать весь комментарий
 
Ау! Писатели! Хватит бухать на работе!!!
...в течении 5 часов упали два автомобиля...
... влетели сразу два автомобиля...5 часов и сразу - это большая разница!
 показать весь комментарий
 
 
Для настоящего крутого водителя ямы и рельсы не помеха!
 показать весь комментарий
 
Ниссан упал в 1:00, т.е. в час ночи, когда дорога абсолютно пустая! Обдолбанный или засыпающий? Как? Там стоит эта здоровая красная стрелка "объезд левее", и знаки желтые об изменении конфигурации дороги начинаются за 250 метров, совместно со знаками снижения скорости.
Второй тоже "красавчик", хотя после первого там уже могло не быть только последнего знака-стрелки.
Что тут сказать, Биба и Боба - два д...
 показать весь комментарий
 
 
В цивилизованных странах перед подобными котлованами не просто знаки стоят - есть в обязательном порядке ограждение, увешанное гирляндами красных фонарей, которые светят круглые сутки.
 показать весь комментарий
 
 
В Братиславе на дороге выемка 2на 2 метра - 6!!! СВЕТОФОРОВ СИГНАЛЬНЫХ ВОКРУГ . В Киеве по таким выемкам машины ездят каждый день
 показать весь комментарий
 
 
Кличко -недоумок.Хорошему боксёру вечно что-то мешает в Киеве порядок наводить..
 показать весь комментарий
 
Виталик шестерка фирташа. А у фирташа в Вене хорошие дороги. 😀😅😀
 показать весь комментарий
 
Да,долго мы еще будем совковыми нормами в пещерном жить,в европе за несколько километров начинают предупреждать о работах,а непосредственно перед ними все уже сияет и моргает как новогодняя ЙОлка!
 показать весь комментарий
 
 
потому что пострадавшие должні подавать в суд на дорстрой
 показать весь комментарий
 
Я в Киеве весной в 2013 влетел в яму глубиной 28 см,менты меряли,на бмв.В результате диск и рокрышка ранфлет умерли.По факту я заплатил штраф як неоцінив дорожню ситуацію і не впорався з керуванням.
 показать весь комментарий
 
 
а в суд не пробовал
вон в Днепре в такой же ситуации мер Филатов по телеку сказал обращайтесь кто побил колеса оплатим
насчет штрафа не знаю не знаток ПДД
но яма это 100% ответственность дорстроя да и в Киеве вроде такое бывало и отсуживали
 показать весь комментарий
 
"Бедный мальчик! В больничном бараке Отдал душу смиренную богу... Он смотрел на дорожные знаки, и совсем не смотрел на дорогу!.."
 показать весь комментарий
 
"в течение 5 часов упали два автомобиля"
А почему другие проехали мимо и не свалились?
 показать весь комментарий
 
остальные ехали с открытыми глазами
 показать весь комментарий
 
шо сказать . ногу с педали газа иногда убирать нужно . да и неплохо бы смотреть куда едешь У котлован на будівництві нової кільцевої дороги в Києві упродовж 5 годин впали два автомобілі - Цензор.НЕТ 376
 показать весь комментарий
 
" отделался переломом ноги?"
А чем отделаются ОРГАНИЗАТОРЫ РАЛЛИ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ котлован на строительстве новой кольцевой дороги в Киеве в течение 5 часов упали два автомобиля. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх