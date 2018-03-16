 Гройсман: "Крым - украинский, и там могут быть только украинские выборы"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Незаконно оккупированный Россией украинский Крым остается украинской территорией, и там могут быть только одни выборы - украинские и по украинскому законодательству. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя попытки провести в Крыму выборы президента Российской Федерации.

Он отметил, что президентские выборы в Украине календарно запланированы на март 2019 года.

"И все остальные выборы - это фейк. Попытки выдать желаемое за действительное. Кроме украинских, никаких других выборов там быть не может", - сказал он.

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