 Гройсман: "Крым - украинский, и там могут быть только украинские выборы"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Незаконно оккупированный Россией украинский Крым остается украинской территорией, и там могут быть только одни выборы - украинские и по украинскому законодательству. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя попытки провести в Крыму выборы президента Российской Федерации.
Он отметил, что президентские выборы в Украине календарно запланированы на март 2019 года.
"И все остальные выборы - это фейк. Попытки выдать желаемое за действительное. Кроме украинских, никаких других выборов там быть не может", - сказал он.
а то, только пиСдеть могут...
Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН.
"Переважна більшість держав-членів РБ ООН висловила повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та наголосила на незаконних діях РФ в Криму. Проведення засідання засвідчило, що тимчасова російська окупація АР Крим і м.Севастополь продовжує перебувати в полі зору міжнародної спільноти та на активному порядку денному РБ ООН", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 15 березня відбулося відкрите засідання РБ ООН, присвячене проблематиці тимчасової окупації Криму. Засідання було скликане делегаціями Швеції, Великої Британії, Нідерландів, Польщі та США за ініціативи України.
Як доповідачі у заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та представник Меджлісу кримськотатарського народу в США Айла Баккаллі. Під час засідання було також розширене письмове звернення колишнього радника генерального секретаря ООН з питань України Роберта Серрі.
Зокрема, Зеркаль акцентувала увагу на правових аспектах злочинних дій РФ з окупації Криму, ситуації з правами людини, а також мілітаризації півострова.
Окремо заступник керівника українського зовнішньополітичного відомства відзначила триваючу інформаційну війну РФ та намагання дезінформувати світову спільноту у контексті розвитку ситуації в Україні в 2014 році.
Значна частина виступу Зеркаль також була присвячена заходам, які здійснюються Україною на напрямі деокупації Криму з використанням міжнародно-правових механізмів. Зокрема, держави-члени РБ ООН були проінформовані про динаміку розгляду позовів України Міжнародним судом ООН, Міжнародним кримінальним судом та в рамках арбітражного провадження через порушення РФ Конвенції ООН з морського права.
Вона також засудила наміри РФ провести президентські вибори на території окупованого Криму. "Ці вибори є ще одним випробуванням для міжнародної спільноти та для Організації Об'єднаних Націй. Ми не повинні миритися з іще одним грубим порушенням міжнародного права", - наголосила представник України. У цьому зв'язку Зеркаль закликала міжнародне товариство посилити санкції проти Росії.
Як зазначається, засідання Ради Безпеки ООН проходило за формулою Арріа. Такі засідання проводяться з метою надання членам Ради можливість отримати інформацію з того чи іншого питання від широкого кола учасників, які зазвичай позбавлені можливості бути заслуханими Радою Безпеки.
Ці засідання можуть проводитися в закритому (за участю лише членів РБ ООН) та відкритому (для усіх держав-членів ООН) форматах і дозволяють учасниками вести прямий діалог з представниками урядів, міжнародних організацій та недержавними акторами з питань, що входять до сфери компетенції РБ ООН. Читайте також: Анкара не визнає анексію Росією Криму - МЗС
Нагадаємо, 16 березня 2014 р. в окупованому Криму було проведено «референдум» про від'єднання від України, і 18 березня Крим з ініціативи російського президента В. Путіна було включено до складу Російської Федерації. Ані «референдум», ані «приєднання» Криму до Росії в світі не були визнані (за винятком декількох країн, залежних від Росії, наприклад, Науру). 15 вересня 2015 року Верховна Рада України на пропозицію уряду встановила, що датою початку тимчасової окупації Криму є 20 лютого 2014 року.
Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією. https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2422965-radbez-oon-vislovilasa-za-ukrainskij-krim.html
Попинай власть, пусть наведет порядок. Для начала дай трындюлей Премьеру.
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Я не дуже добре розумію російську, тому вважав "дойноє" тим, що це слово до корови чи кози.
В день выборов в рф Нацполиция усилит охрану российских диппредставительств в Украине
Напомним, дипломатические представительства рф на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Будемо діяти відповідно до закону. Звичайно, охорона буде підсилена", - зазначили у МВС, зауваживши, що зазвичай охорону диппредставництв здійснює спецпідрозділ Національної гвардії України, поліцейські підрозділи чергуватимуть поблизу їх розташування.
16.03.18 12:41 "Придя на избирательный участок, вы поддержите убийц и отдадите им свой свободный Крым", - Джелялов обратился к крымским татарам. ВИДЕО
Первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов записал видеообращение к крымским татарам, в котором заявил, что если они примут участие в выборах президента соседней России, то таким образом "дадут России лицензию на продолжение ее грязной и противоправной работы".
У Києві, Харкові, Львові та Одесі голосуватимуть "дарагіє расєянє", а Джелялов звертався до українців, яких окупаційна влада може примусити голосувати.
Різниця зрозуміла?
Только почему то нигде не пишет что ДО событий на Майдане он УЖЕ готовил сдачу КРЫМА - Заговор с целью захвата Крыма Россией начался в январе 2014-го. Предатель Темиргалиев рассказал детали оккупации (18.03.15 11:21)
Немочь лапотная, да вы даже свой Д.Восток удержать не сумели, там хозяйничает Китай, куда вам удержать украинский Крым, в который вы вцепились и бросить теперь не смеете, как тот ворюга на базаре стянувший арбуз и пойманный за этим делом на месте продавцами