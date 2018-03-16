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 Политика Украины
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Все про:выборы (20150) Крым (19660) Гройсман (3900)

 Гройсман: "Крым - украинский, и там могут быть только украинские выборы"

Такое заявление премьер сделал накануне выборов президента РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Незаконно оккупированный Россией украинский Крым остается украинской территорией, и там могут быть только одни выборы - украинские и по украинскому законодательству. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя попытки провести в Крыму выборы президента Российской Федерации.

Он отметил, что президентские выборы в Украине календарно запланированы на март 2019 года.

"И все остальные выборы - это фейк. Попытки выдать желаемое за действительное. Кроме украинских, никаких других выборов там быть не может", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовим решение о расторжении Программы экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3055986
 
 
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пейсатий - а залишки від доріг в Україні чиї?
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Чем то нравится мне Гройсман,видимо громкими заявлениями!?
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ну так пускай поедет и проведет выборы в Крыму...
а то, только пиСдеть могут...
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Ну так проведи там вибори або не гавкай. Злили такий пляж козломордим...
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Там вже керамічнозубий Гелетей усі пляжі застовбив.
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Більшість країн-учасниць засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму, що відбулося напередодні у форматі Appia, висловило підтримку цілісності України.

Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН.
"Переважна більшість держав-членів РБ ООН висловила повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та наголосила на незаконних діях РФ в Криму. Проведення засідання засвідчило, що тимчасова російська окупація АР Крим і м.Севастополь продовжує перебувати в полі зору міжнародної спільноти та на активному порядку денному РБ ООН", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 15 березня відбулося відкрите засідання РБ ООН, присвячене проблематиці тимчасової окупації Криму. Засідання було скликане делегаціями Швеції, Великої Британії, Нідерландів, Польщі та США за ініціативи України.
Як доповідачі у заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та представник Меджлісу кримськотатарського народу в США Айла Баккаллі. Під час засідання було також розширене письмове звернення колишнього радника генерального секретаря ООН з питань України Роберта Серрі.
Зокрема, Зеркаль акцентувала увагу на правових аспектах злочинних дій РФ з окупації Криму, ситуації з правами людини, а також мілітаризації півострова.
Окремо заступник керівника українського зовнішньополітичного відомства відзначила триваючу інформаційну війну РФ та намагання дезінформувати світову спільноту у контексті розвитку ситуації в Україні в 2014 році.
Значна частина виступу Зеркаль також була присвячена заходам, які здійснюються Україною на напрямі деокупації Криму з використанням міжнародно-правових механізмів. Зокрема, держави-члени РБ ООН були проінформовані про динаміку розгляду позовів України Міжнародним судом ООН, Міжнародним кримінальним судом та в рамках арбітражного провадження через порушення РФ Конвенції ООН з морського права.
Вона також засудила наміри РФ провести президентські вибори на території окупованого Криму. "Ці вибори є ще одним випробуванням для міжнародної спільноти та для Організації Об'єднаних Націй. Ми не повинні миритися з іще одним грубим порушенням міжнародного права", - наголосила представник України. У цьому зв'язку Зеркаль закликала міжнародне товариство посилити санкції проти Росії.
Як зазначається, засідання Ради Безпеки ООН проходило за формулою Арріа. Такі засідання проводяться з метою надання членам Ради можливість отримати інформацію з того чи іншого питання від широкого кола учасників, які зазвичай позбавлені можливості бути заслуханими Радою Безпеки.
Ці засідання можуть проводитися в закритому (за участю лише членів РБ ООН) та відкритому (для усіх держав-членів ООН) форматах і дозволяють учасниками вести прямий діалог з представниками урядів, міжнародних організацій та недержавними акторами з питань, що входять до сфери компетенції РБ ООН. Читайте також: Анкара не визнає анексію Росією Криму - МЗС
Нагадаємо, 16 березня 2014 р. в окупованому Криму було проведено «референдум» про від'єднання від України, і 18 березня Крим з ініціативи російського президента В. Путіна було включено до складу Російської Федерації. Ані «референдум», ані «приєднання» Криму до Росії в світі не були визнані (за винятком декількох країн, залежних від Росії, наприклад, Науру). 15 вересня 2015 року Верховна Рада України на пропозицію уряду встановила, що датою початку тимчасової окупації Криму є 20 лютого 2014 року.
Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією. https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2422965-radbez-oon-vislovilasa-za-ukrainskij-krim.html
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Крым - украинский, и там могут быть только украинские выборы
Гройсман: "Крым - украинский, и там могут быть только украинские выборы" - Цензор.НЕТ 7213
Попинай власть, пусть наведет порядок. Для начала дай трындюлей Премьеру.
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сахар, сахар, сахар - во рту стало слаще??? Что ты как мантру повторяешь - как минимум ближайшие 50 лет крым будет расейским. Пока вот так воруют и сажают воров, пока такая з/п и тарифы, пока такое отношение к украинцам - мало кто из крымчан захочет в объятия неньки
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скоро будемо говорити про яких українців ти говориш.......
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Так вибори хУЙЛА в рашці і є фейком- усе вірно Гройсман сказав.
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Саня, то ты сказал. И я- сказал. И Гыг с вами сказал, например.(Я- без всяких предъяв, если шо ) А заявы политиков- это нечто иное.
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Чому? Вони такі ж люди, як і ми всі, не "небожителі". Особисто я так до них відношуся.
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Кто тока не болтал уже это... Даже Собчак шо-то там пропела. Европа тоже, кстати, но как-то тихо. Вот, тока сегодня было, что ЕС не признает выборы президента рашки в Крыму. Вот так! Коротко. Если развить это нормально, то ВСЕ выборы в рашке становятся нелегиетимны. Так? Или- как-то иначе? Если так, то мы на пороге интересных событий! А если- нет??? Тогда, я, сравниваюсь с Гросей. Бо тоже могу проорать, как он. Не более того.
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6.03.18 13:54 Гройсман: "Крым - украинский, и там могут быть только украинские выборы"

В день выборов в рф Нацполиция усилит охрану российских диппредставительств в Украине

Напомним, дипломатические представительства рф на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Будемо діяти відповідно до закону. Звичайно, охорона буде підсилена", - зазначили у МВС, зауваживши, що зазвичай охорону диппредставництв здійснює спецпідрозділ Національної гвардії України, поліцейські підрозділи чергуватимуть поблизу їх розташування.
16.03.18 12:41 "Придя на избирательный участок, вы поддержите убийц и отдадите им свой свободный Крым", - Джелялов обратился к крымским татарам. ВИДЕО
Первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов записал видеообращение к крымским татарам, в котором заявил, что если они примут участие в выборах президента соседней России, то таким образом "дадут России лицензию на продолжение ее грязной и противоправной работы".
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На перший погляд наче нонсенс, та це не так.
У Києві, Харкові, Львові та Одесі голосуватимуть "дарагіє расєянє", а Джелялов звертався до українців, яких окупаційна влада може примусити голосувати.
Різниця зрозуміла?
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погляд один АРК це УкраIна а рф це АГРЕ́СОР, той, хто вдається до агресії; нападник, загарбник !!!
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Я извиняюсь что сюда сру.ру выложу. Но специально чтобы оппонировать этому уроду Аксенов о достижениях "Крымской весны": "Мы сохранили мир ... (...Крымские власти провели референдум после госпереворота наУкраине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем....)

Только почему то нигде не пишет что ДО событий на Майдане он УЖЕ готовил сдачу КРЫМА - Заговор с целью захвата Крыма Россией начался в январе 2014-го. Предатель Темиргалиев рассказал детали оккупации (18.03.15 11:21)
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Я так понимаю 18го Гройсман лично поедет в Крым и порядок там наведёт ... Гройсман: "Крим - український, і там можуть бути тільки українські вибори" - Цензор.НЕТ 9553
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Раньше дебилы как-то сильно не высовывались. А теперь соревнуются друг перед другом. Хотелось бы посмотреть агитацию Гройсмана в Крыму. Ух!!!
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да какие могут быть вопросы, понятное дело, что Крым украинский. Это также верно, как то, что РФ при ее улусе орды москве - педерастическая в соответствии с москальскими традициями еще начиная с монаха Филофея. И ведет себя соответственно, ведь для педерастов характерно, что они себя выставляют теми, кем на самом деле не являются, это видно даже по множеству тутошних каментов, тем более по попытке кремляди называть себя собственниками Крыма.
Немочь лапотная, да вы даже свой Д.Восток удержать не сумели, там хозяйничает Китай, куда вам удержать украинский Крым, в который вы вцепились и бросить теперь не смеете, как тот ворюга на базаре стянувший арбуз и пойманный за этим делом на месте продавцами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Крым - украинский, и там могут быть только украинские выборы"
 
 
 
 
 
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