EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  836  21
Все про:Польша (4232) Яценюк (7625)

 Отношения между Украиной и Польшей "не в лучшей форме", это недопустимо, - Яценюк

Нельзя жить только историей. Мы должны жить будущим и творить это будущее.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал во время международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

Отношения между Украиной и Польшей не в лучшей форме, это недопустимо, - Яценюк 01

Читайте: Международный симпозиум "Революция, война и их последствия" проходит в Варшаве: будут обсуждать события в Украине

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Польшей находятся "не в лучшей форме": "Это недопустимо. Потому что мы не просто соседи, мы не просто близкие - мы те страны и народы, которые пережили очень много в прошлом и которые должны делать все для будущего ".
"Понимаю необходимость исторического диалога. Но мы не можем жить только историей. Мы должны научиться творить историю и жить будущим, и творить это будущее ", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".

"Поэтому я убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, которая только аплодирует от напряжения между Украиной и Польшей, что мы сильные и мудрые, и мы никому не дадим расколоть украинско-польское единство" , - отметил Арсений Яценюк.

Международная конференция "Революция, война и ее последствия", которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствям для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.

Источник: https://censor.net.ua/n3055985
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пусть бы Вятрович полезным делом занялся,достроил забор с рашкой,вместо идиотских заявлений
 показать весь комментарий
 
Циценюк, базары по теме этих отношений - безболезненны ибо всеми принимаемы. А вот про свои предыдущие "подвиги " порассказывать слабо?
 показать весь комментарий
 
 
кролік спиляй мушку в свого кулемета максим - бо вона може тобі скоро заважати
 показать весь комментарий
 
 
Где СТЕНА, кРолик? Где деньги на Стену? Уроды...
 показать весь комментарий
 
 
українець яценюк,та ти ж, та твої брати в кремлі це ж все і зробили
 показать весь комментарий
 
 
Посипаки олиграхов - это всегда философствующие и умные люди, с атрофированным чувством собственной ответственности за то, что превращали и превращают страну в восточноевропейское Сомали.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и Сеня нарисовался.Видимо миллион прогулял или в казино проиграл.
 показать весь комментарий
 
 
Проспавшись на теплых островах решил вспомнить о неньке!
 показать весь комментарий
 
Так с Польшей, или Россией? Цензор, у тя чё, писаки с Корра работают???
 показать весь комментарий
 
Правые из разных стран редко когда могут договориться.
 показать весь комментарий
 
О. Яйценюк вже трохи виплив. То справа йде до дострокових виборів...
Таки да. Где забор?
п.с.: Порошенко лайно, трохи краще за Хуйла.
 показать весь комментарий
 
Нынешние политики - всё это карты из одной колоды. Петруха зашатался, прячем Саакашвили, достаем Яйценюка, Тимошенко пока отмалчивается. Ну нет у нас сейчас альтернативно одаренных, ибо все они результат противоестественного отбора времен совка.
 показать весь комментарий
 
Главный секрет фокусника - отвлечь внимание. Например, Савченко подойдёт. Опа. А тут и яйценюк влился в политику, на американский манер развалившись в кресле и запрокинув ноги. Ничего против не имею. Но это как минимум неуважение к собеседнику. Типа картинка из совковых фильмов про америкосов. Но за такого голосовать не стану. Типа вальяжного владельца ранчо.
Они все - слуги народа. И пусть с уважением относятся к народу, который может их послать НАХУЙ.
 показать весь комментарий
 
Недопустимо было вас уродов к власти допустить ... Відносини між Україною та Польщею "не в найкращій формі", це неприпустимо, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1471
 показать весь комментарий
 
 
Нужно на всякий случай два забора ставить и там и тут.Ну еще третий.можно возле Верховной Рады.
 показать весь комментарий
 
Боевой Кроль всталь на тропу выборов?
Частная поездка частного лица на конференцию. которых тысячи.
Никчемный инфоповод. банальное бла-бла типа снег белый. а небо - голубое.
Это 0, 001 рейтинга не превратит в 0, 002.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтношения между Украиной и Польшей "не в лучшей форме", это недопустимо, - Яценюк
 
 
 
 
 
 вверх