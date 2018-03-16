 Отношения между Украиной и Польшей "не в лучшей форме", это недопустимо, - Яценюк

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал во время международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщили в пресс-службе "Народного фронта".



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Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Польшей находятся "не в лучшей форме": "Это недопустимо. Потому что мы не просто соседи, мы не просто близкие - мы те страны и народы, которые пережили очень много в прошлом и которые должны делать все для будущего ".

"Понимаю необходимость исторического диалога. Но мы не можем жить только историей. Мы должны научиться творить историю и жить будущим, и творить это будущее ", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".



"Поэтому я убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, которая только аплодирует от напряжения между Украиной и Польшей, что мы сильные и мудрые, и мы никому не дадим расколоть украинско-польское единство" , - отметил Арсений Яценюк.



Международная конференция "Революция, война и ее последствия", которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствям для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.