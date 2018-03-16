 Водители на дорогах Киева за полчаса совершили нарушений на 670 000 гривен, - результаты мониторинга. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты мониторинга ОО "Екодія".
Волонтеры обращали внимание на случаи как проезда автомобилей по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта, так и случаи парковки или остановки частных машин на этих полосах. В течение всего получаса мониторинга на автобусных полосах было зафиксировано 1312 нарушений, из которых 1135 случаев проезда автомобилей и 177 случаев их остановки и стоянки.
Активисты убеждены, что из-за отсутствия видео- и фотофиксации нарушений на дорогах столицы бюджет Киева теряет миллионы гривен в день.
"Учитывая то, что размер штрафа за проезд и остановку/стоянку на полосах составляет 510 гривен, общий размер штрафов за полчаса составил бы 670 000 гривен. За 5 пиковых часов в сутки сумма штрафов могла бы достичь почти 7 млн гривен. Однако, из-за отсутствия видеофиксации сегодня практически невозможно привлечь водителей к ответственности за нарушение правил стоянки / остановки и проезда полосами общественного транспорта", - заявляют в ОО "Екодія".
Мониторинг показал, что наибольшее количество нарушений, связанных с проездом автомобилей по полосе общественного транспорта, зафиксировано вдоль улицы Саксаганского (178 случаев), а также на улицах Довженко, Бандеры, Краснозвездном проспекте и Вадима Гетьмана. На полосах улиц Вадима Гетьмана и Саксаганского также обнаружено наибольшее количество припаркованных авто (29 и 28 соответственно).
"Президент подписал Закон, предусматривающий введение фото- и видеофиксации еще три года назад, однако он так и остався на бумаге. Мы направили запрос в Министерство внутренних дел, чтобы общественность наконец узнала, когда в наших городах заработает видеофиксация нарушений. Мы требуем, чтобы ответственные органы обеспечили выполнение Закона о видеофиксацию до конца года", - отметила Анна Гуз, координатор транспортной кампании Центра экологических инициатив "Екодія".
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для запуска системы видеофиксации на дорогах по всей страны потребуется вложить около миллиарда долларов.
Сегодня в Киеве есть 19 полос, предназначенных для движения автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Вопреки закону ими пользуются водители частных автомобилей, что мешает общественному транспорту беспрепятственно двигаться и соблюдать график движения. Внедрение автоматической фото- и видеофиксации, наложения штрафов за нарушение побуждать водителей не двигаться полосами общественного транспорта.
это говорит о абсолютном игнорировании всех правил дорожного движения водителями
почти все превышают скорость,как макаки за рулем,не пропускают пешеходов,на пешеходных переходах,не пропускают друг друга,животный мир
Блокування трибуни Київради.
Інформаційна війна. Її розпочали сатанисти тисячі років тому і продовжують сьогодні. Ньюзван, канали Порошенка, Пінчука, ЗІК…Іюдобанда намагається дискредитувати націоналістів, їхню роботу. Після нападу на депутата Левченка старозавітні розгорнули кампанію брехні - як завжди, бо є дітьми батька Лжі. Стосується подій у Київраді. Ось що було - від свободівської фракції Київради - від Олександра Солонька, опубліковано на сайті Київської Свободи:
«Столична влада прогнозовано намагається зіткнути киян лобами. Після нападу «тітушок» на людей, побиття депутатів Левченка і Кутняка, громада дала прогнозовану відповідь. Спочатку зірвали земельну комісію Київради. 15 березня свободівці в Київраді заблокували роботу Київради з вимогою притягнути винних до відповідальності, звільнити посадовців-тітушководів та розпустити бандформування, які займаються реалізацією спірних чи відверто незаконних рішень столичної влади.
Розуміючи, що способів захиститися окрім брехні та маніпуляцій майже нема, влада вирішила спробувати використати у боротьбі за власну безкарність тих же киян.
Спочатку намагалися зіткнути лобами громаду на земельній комісії. Люди, які по кілька років чекають землевідводів під своїми домоволодіннями, фактично стали заручниками влади, яка в першу чергу вирішує проблеми забудовників, приймає незаконні ДПТ тощо. При цьому, провладні кивали на свободівців, які цього разу заблокували комісію і тепер їх призначили винними в усіх бідах. Того разу пояснити щось громаді вдалося, що цілком логічно.
Але 15 березня, коли націоналісти заблокували вже пленарне засідання, столична влада підтягнула важку «артилерію» - постраждалих від незаконних оборудок сумновідомого Войцеховського і провладні телеканали.
Поки депутати вимагали покарання для нападників та не дозволили меру виголосити заяву, якою той очевидно мав вчинити спробу виправдати побиття та діяльність комунальних «тітушок», в кулуарах розгорталася вистава.
За тією ж схемою, як і на земельній комісії, група людей накинулася на депутата Юрія Сиротюка, вимагаючи дозволити відкрити сесію. Мовляв, там є їхні питання. Дехто скаржився, що проживає в будинках, які не підключені до життєво важливих мереж. Тут знову привіт від одіозного Войцеховського. При цьому, говорилося, що питання вже доволі давно не виноситься на розгляд. Проте, в цьому винні саме свободівці, які саме сьогодні 15 березня блокують трибуну.
Все це знімали канали Порошенка і Пінчука. Тому сьогодні чекаємо сюжетів про злочинців націоналістів, які зупинили всю життєдіяльність міста Києва. Звісно, людей, обманутих владою і забудовниками зрозуміти можна (якщо їм не було і не могло бути відомо про проблеми із законом і містобудівними нормами). Проте, склалося суто суб'єктивне враження, що вони хотіли не вирішення проблем, а шуму. Це моя особиста думка.
Наче б то не дурні люди чомусь не розуміють різниці між представницькою та виконавчою владою. Не знають, що є провладні депутати більшості й опозиційні. Що 14 депутатів вирішують менше, ніж 61. І тим не менш, крики, лайка, агресія.
І я б повірив, що просто допекло. Але є одне але. Коли я запитав у одного з організаторів «протесту» яке питання порядку денного «їхнє» і як називається проект рішення, котрий вони прийшли вимагати прийняти, вона мені так і не відповіла.
Це можете побачити на відео. А ще зверніть увагу на реакцію депутатів від Солідарності, які проходять біля пані і її реакцію на них. Доволі красномовно, як на мене.
Пані успішно відпрацювала на камери, а після того, як вони вимкнулися, оператор одного з каналів, котрому не сподобалося, що також ставив питання та знімав, почав мені погрожувати, мовляв: «тєбя давно білі»? Відразу кажу, що не спрацювало.
Незграбні спроби влади зіткнути громаду лобами та громаду з опозиційними депутатами - це жалюгідна спроба реалізації старої як світ політики «розділяй і владарюй». Але вона має дуже мало шансів на успіх, коли маєте справу з людьми, в впевненими у власній правоті.» https://www.facebook.com/osolonko/posts/1004346819722404
На сто рублей,- гостей одних (с) Вл. Высоцкий
Давайте того считать все!
Ты не подписал и уехал.....а гайцы "находят" двух дежурных понятых...и они подписывают с указанием того что ты подписывать отказался....
Я просто говорю что те кто не подписывает и уезжает лохи.... потому что прототокл подписыват понятые...и он имеет юридическую силу в суде...но комментариев лоха там уже нет....он их не написал....
При установке видеофиксации везде.....она окупится за неделю максимум......
сарказм, если что...