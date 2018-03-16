 Водители на дорогах Киева за полчаса совершили нарушений на 670 000 гривен, - результаты мониторинга. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты мониторинга ОО "Екодія".

Волонтеры обращали внимание на случаи как проезда автомобилей по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта, так и случаи парковки или остановки частных машин на этих полосах. В течение всего получаса мониторинга на автобусных полосах было зафиксировано 1312 нарушений, из которых 1135 случаев проезда автомобилей и 177 случаев их остановки и стоянки.

Активисты убеждены, что из-за отсутствия видео- и фотофиксации нарушений на дорогах столицы бюджет Киева теряет миллионы гривен в день.

"Учитывая то, что размер штрафа за проезд и остановку/стоянку на полосах составляет 510 гривен, общий размер штрафов за полчаса составил бы 670 000 гривен. За 5 пиковых часов в сутки сумма штрафов могла бы достичь почти 7 млн гривен. Однако, из-за отсутствия видеофиксации сегодня практически невозможно привлечь водителей к ответственности за нарушение правил стоянки / остановки и проезда полосами общественного транспорта", - заявляют в ОО "Екодія".

Мониторинг показал, что наибольшее количество нарушений, связанных с проездом автомобилей по полосе общественного транспорта, зафиксировано вдоль улицы Саксаганского (178 случаев), а также на улицах Довженко, Бандеры, Краснозвездном проспекте и Вадима Гетьмана. На полосах улиц Вадима Гетьмана и Саксаганского также обнаружено наибольшее количество припаркованных авто (29 и 28 соответственно).

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"Президент подписал Закон, предусматривающий введение фото- и видеофиксации еще три года назад, однако он так и остався на бумаге. Мы направили запрос в Министерство внутренних дел, чтобы общественность наконец узнала, когда в наших городах заработает видеофиксация нарушений. Мы требуем, чтобы ответственные органы обеспечили выполнение Закона о видеофиксацию до конца года", - отметила Анна Гуз, координатор транспортной кампании Центра экологических инициатив "Екодія".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для запуска системы видеофиксации на дорогах по всей страны потребуется вложить около миллиарда долларов.

Сегодня в Киеве есть 19 полос, предназначенных для движения автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Вопреки закону ими пользуются водители частных автомобилей, что мешает общественному транспорту беспрепятственно двигаться и соблюдать график движения. Внедрение автоматической фото- и видеофиксации, наложения штрафов за нарушение побуждать водителей не двигаться полосами общественного транспорта.