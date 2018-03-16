EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Киевские новости, Общество
  4493  84
Все про:видеофиксация (93) Киев (15530) нарушения (639) ПДД (262)

 Водители на дорогах Киева за полчаса совершили нарушений на 670 000 гривен, - результаты мониторинга. ИНФОГРАФИКА

За 30 минут мониторинга 19 автобусных полос столицы, который провели волонтеры Центра экологических инициатив "Екодія" в рамках кампании "Освободи полосу", было зафиксировано 1312 нарушений. Сумма штрафов за эти нарушения составила бы около 670 000 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты мониторинга ОО "Екодія".

Волонтеры обращали внимание на случаи как проезда автомобилей по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта, так и случаи парковки или остановки частных машин на этих полосах. В течение всего получаса мониторинга на автобусных полосах было зафиксировано 1312 нарушений, из которых 1135 случаев проезда автомобилей и 177 случаев их остановки и стоянки.

Водители на дорогах Киева за полчаса совершили нарушений на 670 000 гривен, - результаты мониторинга 01

Активисты убеждены, что из-за отсутствия видео- и фотофиксации нарушений на дорогах столицы бюджет Киева теряет миллионы гривен в день.

"Учитывая то, что размер штрафа за проезд и остановку/стоянку на полосах составляет 510 гривен, общий размер штрафов за полчаса составил бы 670 000 гривен. За 5 пиковых часов в сутки сумма штрафов могла бы достичь почти 7 млн гривен. Однако, из-за отсутствия видеофиксации сегодня практически невозможно привлечь водителей к ответственности за нарушение правил стоянки / остановки и проезда полосами общественного транспорта", - заявляют в ОО "Екодія".

Мониторинг показал, что наибольшее количество нарушений, связанных с проездом автомобилей по полосе общественного транспорта, зафиксировано вдоль улицы Саксаганского (178 случаев), а также на улицах Довженко, Бандеры, Краснозвездном проспекте и Вадима Гетьмана. На полосах улиц Вадима Гетьмана и Саксаганского также обнаружено наибольшее количество припаркованных авто (29 и 28 соответственно).

Читайте также: "Сука! Мусорские п#доры! Ответишь нах#й!", - полиция задержала подростков, устроивших погром в киевском супермаркете. ВИДЕО

"Президент подписал Закон, предусматривающий введение фото- и видеофиксации еще три года назад, однако он так и остався на бумаге. Мы направили запрос в Министерство внутренних дел, чтобы общественность наконец узнала, когда в наших городах заработает видеофиксация нарушений. Мы требуем, чтобы ответственные органы обеспечили выполнение Закона о видеофиксацию до конца года", - отметила Анна Гуз, координатор транспортной кампании Центра экологических инициатив "Екодія".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для запуска системы видеофиксации на дорогах по всей страны потребуется вложить около миллиарда долларов.

Сегодня в Киеве есть 19 полос, предназначенных для движения автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Вопреки закону ими пользуются водители частных автомобилей, что мешает общественному транспорту беспрепятственно двигаться и соблюдать график движения. Внедрение автоматической фото- и видеофиксации, наложения штрафов за нарушение побуждать водителей не двигаться полосами общественного транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3055983
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і все це мимо кишені лоліти мальдівської
 показать весь комментарий
 
 
Та да, зрадодебилы вой поднимут знатный.
 показать весь комментарий
 
 
"ИНФОГРАФИКА" по доброте душевной ничего не делает. Кто оплатил заказ этой организации будет видно позже. По реакции или КГА или ВР. НО видать речь идёт о ПОВЫШЕНИИ ШТРАФОВ. (т.к. о качестве Киевских дорог ни слова - у них ВСЁ с дорогами НОРМАЛЬНО по умолчанию)
 показать весь комментарий
 
 
при чем здесь качество дорог к бычью которое не уважает других? оно едет все кругом лохи а оно умное залазит на полосу для автотранспорта и ложило болт на всех! во всем мире пробки, съезжайте в Берлин, Мадрид или хотя-бы в Варшаву и вы увидите что никто даже мысли не имеет въехать на полосу движения спецтехники или автотранспорта, все едут друг за другом не дергаясь, так как понимают что живут в мегаполисе и если не нравиться стоят в пробках, не покупай авто и езжай на метро
 показать весь комментарий
 
 
ПДД тоже лолита писала под себя ??? Думай, прежде чем языком воздух вентилировать....
 показать весь комментарий
 
 
Це говорить тільки про негармонійність законодавства та неможливість їздити по правилах в умовах київських доріг! Це ненормальна ситуація! Закони мають виконуватись, інакше потрібно змінювати закони, щоб громадяни їх не порушували!
 показать весь комментарий
 
 
что ты тут несешь???
это говорит о абсолютном игнорировании всех правил дорожного движения водителями
почти все превышают скорость,как макаки за рулем,не пропускают пешеходов,на пешеходных переходах,не пропускают друг друга,животный мир
 показать весь комментарий
 
 
Ну да 50 км/час на проспектах по 3-4 полосы, где нет пешеходных переходов это мегаправильно..ну и алени не глядя прыгающие на пешеходные переходы тоже..
 показать весь комментарий
 
 
расскажи еще что ты раньше соблюдал скоростной режим и пропускал пешеходов на переходе всегда
 показать весь комментарий
 
 
Ігнорують швидкісний режим, бо це чимось обумовлено! Потрібно змінювати швидкісний режим там де водії їдуть швидко!
 показать весь комментарий
 
 
в городе 50 км в час сделали в Европе,все посчитано и определено,что при этой скорости выживаемость пешехода увеличивается в разы,а ты думаешь только про себя,как тебе удобно
 показать весь комментарий
 
 
"Закони мають виконуватись, інакше потрібно змінювати закони" Якщо я їду 100 км/год по населеному пункту (не виконую) тоді треба змінити закон - дозволити їхати сотню (і вже не порущник!"
 показать весь комментарий
 
 
и если меньше двух задавил на переходе,то штраф 300 гривень
 показать весь комментарий
 
 
Не має бути пішоходів там де машини їдуть швидко!
 показать весь комментарий
 
 
точно!!! треба поставити кулеметника перед кожним пішохідним переходом, щоб він їх стріляв аби не лізли на дорогу
 показать весь комментарий
 
как в совке с торговлей валютой - расстреливали.
 показать весь комментарий
 
пойди и нарушь правила в Польше,тебя оштрафуют,что бы не создавал угрозы окружающим,раз заплатишь,два заплатишь,а потом начнешь превращаться в человека
 показать весь комментарий
 
В Варшаве если ты Найдёшь хоть Одну крупную ЯМУ скорее ты получишь денег с МуниципальнйУправы чем с тебя подоят за это. Там в отличии от Киева есть дороги а не Кличко. (хотя Украинца там могут Тормознуть и без нарушения)
 показать весь комментарий
 
В Польше закон распространяется на всю страну,а не только на Варшаву,если ты не знал и качество дорог не освобождает тебя от соблюдения правил дорожного движения
 показать весь комментарий
 
Саме так, потрібно дозволити їхати 100-120 км по місту, потрібно будувати для водіїв естакади без пішохідних переходів!!! Закони мають бути такими щоб населення їх не порушувало! Мають бути створені всі умови для того щоб громадяни жили в правовому полі! Якщо ж не порушувати закони неможливо, тоді закони мають бути змінені, щоб не було масового порушення законів! Потрібно взяти базу штрафів і змінити швидкісні режими там де частіше всього водії їх порушують - збільшити швидкість до 100-120км на годину на певних ділянках доріг, заборонити пішохідні переходи, обладнати підземні та надземні переходи там де водії їдуть з великою швидкістю! Побудувати стіну біля дороги, щоб пішоходи фізично не могли потрапити на проїжджу частину на цих ділянках ні вдень ні вночі!
 показать весь комментарий
 
 
дороги, это Стиральные доски, а не дороги. Все едут Виляют объезжая Новые ямы, Выпуклые/просаженые люки, и кучи грёбаных лежачихПолициантов.
 показать весь комментарий
 
 
У Києві проблема не лише з недобросовісними водіями...


Блокування трибуни Київради.

Інформаційна війна. Її розпочали сатанисти тисячі років тому і продовжують сьогодні. Ньюзван, канали Порошенка, Пінчука, ЗІК…Іюдобанда намагається дискредитувати націоналістів, їхню роботу. Після нападу на депутата Левченка старозавітні розгорнули кампанію брехні - як завжди, бо є дітьми батька Лжі. Стосується подій у Київраді. Ось що було - від свободівської фракції Київради - від Олександра Солонька, опубліковано на сайті Київської Свободи:
«Столична влада прогнозовано намагається зіткнути киян лобами. Після нападу «тітушок» на людей, побиття депутатів Левченка і Кутняка, громада дала прогнозовану відповідь. Спочатку зірвали земельну комісію Київради. 15 березня свободівці в Київраді заблокували роботу Київради з вимогою притягнути винних до відповідальності, звільнити посадовців-тітушководів та розпустити бандформування, які займаються реалізацією спірних чи відверто незаконних рішень столичної влади.
Розуміючи, що способів захиститися окрім брехні та маніпуляцій майже нема, влада вирішила спробувати використати у боротьбі за власну безкарність тих же киян.
Спочатку намагалися зіткнути лобами громаду на земельній комісії. Люди, які по кілька років чекають землевідводів під своїми домоволодіннями, фактично стали заручниками влади, яка в першу чергу вирішує проблеми забудовників, приймає незаконні ДПТ тощо. При цьому, провладні кивали на свободівців, які цього разу заблокували комісію і тепер їх призначили винними в усіх бідах. Того разу пояснити щось громаді вдалося, що цілком логічно.
Але 15 березня, коли націоналісти заблокували вже пленарне засідання, столична влада підтягнула важку «артилерію» - постраждалих від незаконних оборудок сумновідомого Войцеховського і провладні телеканали.
Поки депутати вимагали покарання для нападників та не дозволили меру виголосити заяву, якою той очевидно мав вчинити спробу виправдати побиття та діяльність комунальних «тітушок», в кулуарах розгорталася вистава.
За тією ж схемою, як і на земельній комісії, група людей накинулася на депутата Юрія Сиротюка, вимагаючи дозволити відкрити сесію. Мовляв, там є їхні питання. Дехто скаржився, що проживає в будинках, які не підключені до життєво важливих мереж. Тут знову привіт від одіозного Войцеховського. При цьому, говорилося, що питання вже доволі давно не виноситься на розгляд. Проте, в цьому винні саме свободівці, які саме сьогодні 15 березня блокують трибуну.
Все це знімали канали Порошенка і Пінчука. Тому сьогодні чекаємо сюжетів про злочинців націоналістів, які зупинили всю життєдіяльність міста Києва. Звісно, людей, обманутих владою і забудовниками зрозуміти можна (якщо їм не було і не могло бути відомо про проблеми із законом і містобудівними нормами). Проте, склалося суто суб'єктивне враження, що вони хотіли не вирішення проблем, а шуму. Це моя особиста думка.
Наче б то не дурні люди чомусь не розуміють різниці між представницькою та виконавчою владою. Не знають, що є провладні депутати більшості й опозиційні. Що 14 депутатів вирішують менше, ніж 61. І тим не менш, крики, лайка, агресія.
І я б повірив, що просто допекло. Але є одне але. Коли я запитав у одного з організаторів «протесту» яке питання порядку денного «їхнє» і як називається проект рішення, котрий вони прийшли вимагати прийняти, вона мені так і не відповіла.
Це можете побачити на відео. А ще зверніть увагу на реакцію депутатів від Солідарності, які проходять біля пані і її реакцію на них. Доволі красномовно, як на мене.
Пані успішно відпрацювала на камери, а після того, як вони вимкнулися, оператор одного з каналів, котрому не сподобалося, що також ставив питання та знімав, почав мені погрожувати, мовляв: «тєбя давно білі»? Відразу кажу, що не спрацювало.
Незграбні спроби влади зіткнути громаду лобами та громаду з опозиційними депутатами - це жалюгідна спроба реалізації старої як світ політики «розділяй і владарюй». Але вона має дуже мало шансів на успіх, коли маєте справу з людьми, в впевненими у власній правоті.» https://www.facebook.com/osolonko/posts/1004346819722404
 показать весь комментарий
 
 
Сколько должны за час евробляхеры посчитайте. Сколько должны курильщики в переходах и на остановках общественного транспорта, любители парковаться на газонах?
 показать весь комментарий
 
 
Вот вчера ехал и специально считал, кто нарушает, оказалось, что евробляхеры ездят не хуже чем АА и АI, если не лучше.
 показать весь комментарий
 
 
А я вот и вчера и сегодня ехал и считал Сколько ЯМ на дорогах проехал за 5 км. Около 20 крупных (требующих явного манёвра), мелких и трещин Не сосчитать. Это конечно Помогает соблюдению правил только НАОБОРОТ. Может кличко это специально делает или он тупо забил на это хер ?
 показать весь комментарий
 
Но если ты увидишь дорожников которые именно сейчас и три последних месяца будут укладывать новый асфальт в лужи и снег то ты наверное скажешь что они просто красавчики, да?
 показать весь комментарий
 
 
Чувак ты не увидишь этого "НОВЫЙ АСФАЛЬТ" ни сейчас в лужах ни потом без луж , будут старые Совковые ямы и латки до следующего декабря.
 показать весь комментарий
 
Согласен - Кличко просто гад потому что не высушил лужи чтобы дорожники могли тебя порадовать именно сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не понял вопроса. Просто евробляхеры в принципе не легальны и должны зарегистрировать свои пепелацы и заплатить. Это во-первых. Во-вторых, к правилам дорожного движения они относятся так же, как и своим обязанностям соблюдать законы Украины в части таможенного законодательства.
 показать весь комментарий
 
 
Да, заплатить должны, но остальные, которые заплатили, к ПДД не лучше относятся
 показать весь комментарий
 
 
Доступность евробляхерной машины усадила за руль огромное количество людей не имевших до этого никакого автомобиля и не имевших никакого опыта вождения. Это раз. Во-вторых к дешевой машине собственник относится не столь бережно как легальный автовладелец. Даже на уровне подсознания евробляхер будет более склонен к пренебрежению и безопасностью, и правилами движения.
 показать весь комментарий
 
 
...нарушений на 670 000 гривен...

На сто рублей,- гостей одних (с) Вл. Высоцкий
 показать весь комментарий
 
Як водій вважаю, що ця заборона має діяти лише в пікові години. В інший час має бути вільний рух в цій полосі для всіх учасників дорожнього руху.
 показать весь комментарий
 
 
в Києві тепер завжди пікові години.
 показать весь комментарий
 
А на каком тогда основании принимаются во внимание данные камер видеонаблюдения, которые установлены в метро и на улицах города? Получается использование этой информации тоже незаконно?
 показать весь комментарий
 
Меньше полос, больше ям и колдобин и Будет ещё больше.
 показать весь комментарий
 
Да ставьте уже камеры и за вырученное бабло в Киеве можно будет сделать все дороги.
 показать весь комментарий
 
 
а на сколько миллиардов вы нанесли ущерба этим водителям ненадлежащим качеством дорог?
Давайте того считать все!
 показать весь комментарий
 
 
Автобусов нет, а спецполосы есть. И рядом пробка в километр
 показать весь комментарий
 
 
и Полицианты едут по этим полосам , ну понятно им же для дела а остальные типа катаются по киеву.
 показать весь комментарий
 
Задолбали вы со своими автобусными полосами. Киев и так весь в пробках и додуматься еще одну полосу закрыть для легковых автомобилей.
 показать весь комментарий
 
 
Зато маршрутчики и автобусы еще и со своих выделенных полос выезжают вклиниваясь в общую полосу чтобы обогнать своих же коллег или мусоров которые пасутся стоя на автобусной полосе отлавливая нарушителей.
 показать весь комментарий
 
 
Согласно ПДД маршрутчики ничего не нарушают..... Они могут ехать по твоей полосе, а вот ты по их - нет... Увы.....
 показать весь комментарий
 
 
убогие богданы и газели,как в каком то Бангладеш по всем городам Украины,где нормальные автобусы,как в Польше для людей
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман в прошлом году сказал, что 95% дорог по Украине отремонтировано. И прав же! Всего лишь 5% от общего покрытия занимают ямы. Водители на дорогах Киева за полчаса совершили нарушений на 670 000 гривен, - результаты мониторинга - Цензор.НЕТ 5918
 показать весь комментарий
 
он наверное в Полтаве не_был. там даже после ремонта было невозможно нормально ездить. Латки метр на два просаженные по уровню то выше то ниже. И так весь город.
 показать весь комментарий
 
В первой полосе лежит снег, во второй припаркованные авто, в третей автобусы, потом двойная разделительная, а виноваты водители
 показать весь комментарий
 
 
Виноват тот - кто боится гайцов.... В таких случаях лучше им говорить - " Составляем протокол, а я впишу свои пояснения о несоответствующем состоянии дорожного покрытия, и припаркованные с нарушениями автомобили, которые вы незамечаете, и сфотографирую." Для этого в протоколе есть отдельная графа. Обычно - сразу получаеш документы обратно, гайцам тоже геморрой на задницу не нужен... Или ты думаеш что они страшно хотят ходить на судебные заседания???...
 показать весь комментарий
 
 
не совсем согласен, в данном случае речь идёт об видео фиксации, протокола не будет, только квитанция.
 показать весь комментарий
 
Протокол будет, если тебя остановили гайцы и ты потребуеш... А если видеофиксация - то на ней будет видно и припаркованные автомобили... Кстати раньше было Общество защиты прав автомобилистов. Есть оно сейчас или нет - даже не знаю, но удостоверение я всегда даю вместе с правами - работает отлично. Членских взносов не нужно... Поинтересуйтесь где оно в Вашем городе, подъедьте, вступайте... Эти красавы живут с того - что гайцы нарушают сами закон, они подают в суд,, а потом им заносят что-бы заявление из суда они забрали... Водії на дорогах Києва за півгодини скоїли порушень на 670 000 гривень, - результати моніторингу - Цензор.НЕТ 9382 Моему знакомому ради этого - изъятые права вечером домой гайцы сами привезли ... правда - это было давненько...
 показать весь комментарий
 
 
Кстати - почему народ так боится слова "протокол" - уму непостижимо.... Этим словом нужно пользоваться, и чем почаще ( естественно, если сам не нарушаеш внаглую). Гайцы протокола боятся ещё больше чем Вы, - это номерной документ и на его основании можно подать в суд...Судья выносить заведомо незаконное решение ради какого-то гайца не будет, поскольку может быть апеляция и он сам попадёт под раздачу..... А гайцу это грозит как минимум выговором,Квалификационной комиссией, а максимально - увольнением по несоответствию. А учитывая что они там как пауки в банке, и среди них частенько проводят ротацию - он первый кандидат на вылет...Говорю не понаслышке - у приятеля отец был в ГАИ начальничком.
 показать весь комментарий
 
Протокол внимательно прочитай и сними на (прибор связи), но не подписуй.
 показать весь комментарий
 
Можеш подписывать, вреда не будет - НО только со своими пояснениями... Это твоя броня.
 показать весь комментарий
 
Логика лоха....
Ты не подписал и уехал.....а гайцы "находят" двух дежурных понятых...и они подписывают с указанием того что ты подписывать отказался....
 показать весь комментарий
 
Смеёшся, что-ли...??? Тогда ИХ нарушение переходит из разряда административных ( за которое только уволят) в разряд УГОЛОВНЫХ - за которое могут посадить и их, и "свидетеля",,, - лжесвидетельство - это статья, и не 15 суток.... Ты бы на их месте так марался и рисковал ???? А если ты предоставиш суду запись с регистратора, где этих "свидетелей" нет и в помине??? Кроме того - они тоже должны быть занесены в протокол и вызваны в суд !! Покумекай - ты бы на такое пошёл??? Ради чего???
 показать весь комментарий
 
И не забывай что вписать что-либо в протокол позже они уже не могут - у тебя на руках копия....
 показать весь комментарий
 
А вписывать ничего и не надо....нужно всего лишь зафиксировать тот факт что товаришЧ отказался от подписи.....для этого и нужны понятые.....
 показать весь комментарий
 
Повторяю!!!!! -- Подпиши и возьми копию!!! И никто никуда ничего уже не впишет!!! Почему Вы так боитесь протокола???? Из-за самого слова??? Это не ваше обвинение, а при разумном поведении - ваша защита !!!!
 показать весь комментарий
 
Совершенно верно...и я о том же...подписывать протокол надо обязательно...и своии комментарии в нем писать тоже нужно обязательно ....

Я просто говорю что те кто не подписывает и уезжает лохи.... потому что прототокл подписыват понятые...и он имеет юридическую силу в суде...но комментариев лоха там уже нет....он их не написал....
 показать весь комментарий
 
 
Тем более что ты рискуеш - штрафом, больше ничего. А гаец - тут целый букет, - от увольнения с волчьим билетом до уголовки...
 показать весь комментарий
 
Кстати - фотографировать вовсе не обязательно, протокол номерной, это документ строгой отчётности, и никуда не денется.. Поэтому гайцы из кустов и боятся его как чёрт ладана.....Они этим словом только пугают, но если ты спокойно соглашаешся и говориш что впишеш пояснения- моментально тон меняется...Они ведь не ради протокола вышли, а ради денег , но уж никак не ради геморроя..... Но опять-же, если ты не нарушил нагло, а тебя " подловили". У них тоже видеофиксация есть...
 показать весь комментарий
 
а Правительство (верней барыги-временщики) , из-за отсутствия дорог, на сотни миллионов!!!!
 показать весь комментарий
 
Это наш менталитет... Жить по европейски, это прежде всего быть способным брать на себя ответственность... К сожалению мы не умеем и не хотим быть ответственными за свою страну, за свою жизнь, за всё... У каждого из нас найдется 100500 виновных во всем, только не мы сами... Есть правила и их нужно соблюдать, казалось бы что может быть проще, но нет, нарушать их считается нормой поведения, потому что это по понятиям, а законы и правила для лохов... А я что, лох? Так и живем, умняка лепим, правила нарушаем и ищем крайнего...
 показать весь комментарий
 
 
Это оставили для примера комуняцкого прошлого.
 показать весь комментарий
 
Неплохо....поллимона гривен за полчаса..... Водії на дорогах Києва за півгодини скоїли порушень на 670 000 гривень, - результати моніторингу - Цензор.НЕТ 8503
При установке видеофиксации везде.....она окупится за неделю максимум......
 показать весь комментарий
 
Себе подобных ищешь..?? ты обратился не по адресу...
 показать весь комментарий
 
а давайте для Киева еще в 100 раз увеличим штрафы, вы только представьте какой у него будет богатый бюджет ..., а если по всей Украине раз 1000 (лучше в 10000) увеличим, так мы не то что рассчитаемся с МВФ, но и экономически обгоним Китай (наверное) ...

сарказм, если что...
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно казна не доотримала десятки мільярдів гривень,завдяки саботажу г*ниди Авакова.Якщо б були камери,то вдалося б врятувати тисячі людських життів.Цього ублюдка потрібно засадити на десятки років
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВодители на дорогах Киева за полчаса совершили нарушений на 670 000 гривен, - результаты мониторинга. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх