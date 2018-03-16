 Правительство Польши готовит льготы для польских фирм, которые дают работу украинцам

Об этом заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский на XI Форуме "Европа-Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
Польским фирмам будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы страны. Также польское правительство хочет внимательно изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессий.
Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.
Отмечается, что в Польше либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. Поэтому предприниматели предложили правительству нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.
Также польские работодатели опасаются, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.
В польском правительстве отметили, что работа над новой миграционной политикой в стране продолжается несколько месяцев. Ожидается, что новые положения будут готовы уже к летним каникулам.
для нашей страны = "пиз.дец"
не выехали урки лодыри больные и пенсионеры
скоро совсем очистят черноземы от аборигенов
а мы все слушаем Путин нападе
медсестра 2500 врач 3200 учителя то так же
ты наверно прокуроров и мусаров имел в виду
так без мусоров можно прожить а вот без врачей нет
а без образования через 20 лет тут вооще будет жить другая нация
проедься по Польше посмотри поговори с людьми
погани это у нас у украицев
отож и реформаторы только словесно а на деле грабят страну и уничтожают население
Это называется Геноцид ничуть не лучше Голодомора 33
и опять Запад в упор ничего не видит
так что ноги растут оттуда а не от шестерки трампа хйлапутина
Таких потерь Украина не несла даже во время Второй мировой войны
Только цифры
За три года оккупации Украины (с 1941 по 1944) нацистами 2,4 млн людей отправлено на принудительные работы в рейх; 319 тыс хозяйств, 33 тыс учебных и 16 тыс медицинских учреждений уничтожено.
Теперь внимание! С 2014 по сегодняшний день из Украины на заработки вынуждены были уехать 7 млн чел.
1,7 млн стали беженцами.
429 тыс субъектов хозяйствования приостановили свою деятельность. 4 тыс учебных заведений закрылось. На 60 тыс сократилось количество медработников.
Что творите, «реформаторы»??!! «Слава» тех покоя не даёт?
Максим Гольдарб - FB
Так что этот "оппозиционер" ничем не отличается от тех, кого он критикует.
писали совместно Минстець и Ольгино
потому и такое творится
а по какому признаку они обьединены -уже всем понятно,
как и то, почему гепа, 10 раз заработавший отсидку, непотопляем, как памятник
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Сучасна пащина краще олігархщини, науково доведено 27 роками рехворм.
Панщина в Україні за зарплату в 300 доларів
а 150 не хуху