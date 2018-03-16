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 Политика Украины
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Все про:Польша (4232) трудовая миграция (119)

 Правительство Польши готовит льготы для польских фирм, которые дают работу украинцам

Правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины.

Об этом заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский на XI Форуме "Европа-Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Польским фирмам будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы страны. Также польское правительство хочет внимательно изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессий.

Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

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Отмечается, что в Польше либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. Поэтому предприниматели предложили правительству нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.

Также польские работодатели опасаются, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.

В польском правительстве отметили, что работа над новой миграционной политикой в ​​стране продолжается несколько месяцев. Ожидается, что новые положения будут готовы уже к летним каникулам.

Источник: https://censor.net.ua/n3055982
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Особых плюсов нет, ещё больше народу поедет и не факт что вернутся.
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Если молодежь до 35-ти лет и не имеют в Украине своего жилья, то можно сказать почти 100% факт что большая часть не вернется. Люди так устроені, что привікают к новому месту, орастают знакомствами, связами, порою даже родней Какой им смысл и ради чего возвращатся? На ближайшие лет 10 как минимум в Украине их ждет только полная безнадега. Спасибо за это нашим барыгам во власти, которые страной торгуют и разбазаривают самое ценное что есть в украине - грамотный работящий народ.
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петя и Ко землю приватизуют и негров завезут
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для наших людей это "+"
для нашей страны = "пиз.дец"
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Лет эдак через 3-5 наступит полная ж... Останутся только несовершеннолетние, старики, да генетический мусор (алкаголики, бандюги и т.д.).
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уже сейчас так
не выехали урки лодыри больные и пенсионеры
скоро совсем очистят черноземы от аборигенов
а мы все слушаем Путин нападе
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ну еще не уехали те, кто может сам не плохо заработать и бюджетники.
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бюджетники
медсестра 2500 врач 3200 учителя то так же
ты наверно прокуроров и мусаров имел в виду
так без мусоров можно прожить а вот без врачей нет
а без образования через 20 лет тут вооще будет жить другая нация
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пока с вакансиями даже там проблема (по крайней мере у нас). Но тенденция к отъезду большая.
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Погані справи у поляків... Правда, у нас поки що гірші, поки тут справами керують оці.
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че вдруг погани
проедься по Польше посмотри поговори с людьми
погани это у нас у украицев
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правительство Польши явно умнее сейма
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Значит поток уезжающих украинцев увеличится, с чем идиотов рэформаторов и поздравляю
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И не только работяг увеличатся поток в Польшу но и студентов , у нас в городе уже во всю презентуют польские вузы и зазывают туда ехать учиться бесплатно
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Ну так они не дураки. Знают, что грамотная молодежь - будущее страны.
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Если тебя яазвать соколом то что полетишь
отож и реформаторы только словесно а на деле грабят страну и уничтожают население
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Выберем тех же - Украина прекратит своё существование.
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Поляки прагматичны....наши рвачи не задумываются ни над чем....и не о чём..лишь бы урвать...дурачьё. Правительство Польши готовит льготы для польских фирм, которые дают работу украинцам - Цензор.НЕТ 8078
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Всё, что угодно, только не дурачьё. Дурачьё - мы.
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А почему не для сирийцев? У них Бандеры не было. Правительство Польши готовит льготы для польских фирм, которые дают работу украинцам - Цензор.НЕТ 937
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Привет Пенсионному Фонду Украины!!! Из Кракова...
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Я так полагаю, что лет эдак через пяток его попросту упразднят. А пенсионерам будут выплачивать нищенское социальное пособие по старости из бюджета. Чета такое мне видится.
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а щас пенсия 50 70 долл в месяц при стоимости медицины как на Западе шо предполагает долгую жизнь пенсов
Это называется Геноцид ничуть не лучше Голодомора 33
и опять Запад в упор ничего не видит
так что ноги растут оттуда а не от шестерки трампа хйлапутина
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Хотели План "Маршалла", а получили План "OST". Реформы выдавили из страны уже 7 млн. человек
Таких потерь Украина не несла даже во время Второй мировой войны
Только цифры
За три года оккупации Украины (с 1941 по 1944) нацистами 2,4 млн людей отправлено на принудительные работы в рейх; 319 тыс хозяйств, 33 тыс учебных и 16 тыс медицинских учреждений уничтожено.
Теперь внимание! С 2014 по сегодняшний день из Украины на заработки вынуждены были уехать 7 млн чел.
1,7 млн стали беженцами.
429 тыс субъектов хозяйствования приостановили свою деятельность. 4 тыс учебных заведений закрылось. На 60 тыс сократилось количество медработников.
Что творите, «реформаторы»??!! «Слава» тех покоя не даёт?
Максим Гольдарб - FB
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Кагбэ Максик Гольдарб из донецких прокуроров, затем при Яныке работал важной шишкой в Минобороны, курировал закупки для армии. Естессно ездил на Порше, как и положено скромным госслужащим. После Майдана заделался типа независимым аудитором а заодно фейсбучником-тысячником. Вата на него фапает.
Так что этот "оппозиционер" ничем не отличается от тех, кого он критикует.
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Цифры легко проверить и без ярлыков.
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Официально на заработки уехало 1.8 млн. в страны ЕС, 400 в страны СНГ. Даже если умножить в 2 раза эту цифру, то 7 млн. никак не получится. В ваших "подсчетах" явно завелась зрада или крамола.
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какая то странная у тебя методичка
писали совместно Минстець и Ольгино
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а поляки говорят, что только у них работает порядка 2х млн человек.
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у власти внуки тех, кто творил 33
потому и такое творится
а по какому признаку они обьединены -уже всем понятно,
как и то, почему гепа, 10 раз заработавший отсидку, непотопляем, как памятник
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Правительство Польши готовит льготы для польских фирм, которые дают работу украинцам, уряд України за допомогою рішучіх та незворотніх рехворм гоне народ на панщину.

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Сучасна пащина краще олігархщини, науково доведено 27 роками рехворм.
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Там не панщина ,а нормальна робота за нормальні гроші.
Панщина в Україні за зарплату в 300 доларів
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где это ты нашел такую зп я бы своих знакомых устроил
а 150 не хуху
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Даже и не знаю....работаю около года на одном крупном предприятии, до этого украинцев там не было. Нас было около 100 человек, в этом году оставили 50 человек, остальных заменили поляками. До конца года нас всех должны заменить поляками. По началу работы к украинцам хорошо относились, через год поляки садятся на шею, работать не хотят, свою работу скидывают на украинцев, постоянно не выходят на работу. Неоднократно слышалв разговоре между поляками, что понаехали украинцы, ихним детям негде работать, а мы позанимали места.
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напиши щось украінською якщо ти не москальський троль
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Есть такое.И ВНЖ не продлевают.Тянут пока не закончиться ранее выданный,а потом добровольная депортация и запрет на 6 месяцев.
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Есть поляки , которые очень хорошо относятся, но все равно доверятт нельзя, так как уже сталкивался, с тобой хорошие отношения, а за спиной на тебя пиз..дят
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Сварщиков нет,токарей нет,металлурги выезжают.Кто снаряды будет делать?
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