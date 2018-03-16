 Правительство Польши готовит льготы для польских фирм, которые дают работу украинцам

Об этом заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский на XI Форуме "Европа-Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Польским фирмам будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы страны. Также польское правительство хочет внимательно изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессий.

Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный симпозиум "Революция, война и их последствия" проходит в Варшаве: будут обсуждать события в Украине

Отмечается, что в Польше либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. Поэтому предприниматели предложили правительству нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.

Также польские работодатели опасаются, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.

В польском правительстве отметили, что работа над новой миграционной политикой в ​​стране продолжается несколько месяцев. Ожидается, что новые положения будут готовы уже к летним каникулам.