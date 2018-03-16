 Было нарушено законодательство, - Найем заявил, что депутаты намерены обжаловать в КС назначение Денисовой омбудсменом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента в пятницу.
"Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление, в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения", - сказал Найем.
Народный депутат пояснил, что, прежде всего, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает, что голосование за омбудсмена происходит тайно, через бюллетени.
Он также отметил, что 6 июня 2017 года истек срок, когда поданные кандидатуры, которые рассматривали в сессионном зале 15 марта, могли быть вынесены на голосование.
Кроме того, М.Найем подчеркнул, что Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированным
"Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии", - добавил политик.
Напомним, 15 марта Рада назначила Денисову омбудсменом.
а пам'ятаєте як стара комсомольска хвойда карпачова ночувала в камері з борисом колєсніковом? То ще для цього. бути напохваті, якщо припече.
Ліквідувати цю посаду як таку, що дискредитувала себе в постсовку.
А ще ж був грайдупко павленко омбудсменом для дітей. Так само посада для працевлаштування родичів.
В омбудсмены, с нарушениями, избрали крысообразную архангельскую тетку
Владеющую государственным языком на уровне Бимбы Азирова.
Дикость, не имеющая пределов.
Но второй день - минимум комментариев по этому вопросу.
Все обсуждают двух идийотов: Гадю и Югика.
Украинцы, вы надеетесь чего-то достичь с такими подходами???
2. И удивляет скорость карьеры. Какая то арзенгельская заведующая библиотеки в 91 годуприехала в крым( а кацапы Украину ненавидят в Крыму). А в 98 году стала министром финансов Крыма. Это нормально?
За консервированная консерва