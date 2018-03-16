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Все про:Денисова (123) КС (1163) назначение (1323) омбудсмен (316) Найем (370)

 Было нарушено законодательство, - Найем заявил, что депутаты намерены обжаловать в КС назначение Денисовой омбудсменом

В Верховной Рады готовят обращение в Конституционный суд Украины с тем, чтобы было отменено решение парламента о назначении народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека, сообщил народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко").

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

"Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление, в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения", - сказал Найем.

Народный депутат пояснил, что, прежде всего, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает, что голосование за омбудсмена происходит тайно, через бюллетени.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Моих знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом, - Денисова. ВИДЕО

Он также отметил, что 6 июня 2017 года истек срок, когда поданные кандидатуры, которые рассматривали в сессионном зале 15 марта, могли быть вынесены на голосование.

Кроме того, М.Найем подчеркнул, что Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированным

"Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии", - добавил политик.

Напомним, 15 марта Рада назначила Денисову омбудсменом.

Источник: https://censor.net.ua/n3055978
 
 
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да ладно тебе. представители Ылит переписали закон под юГика, а тут какой-то омбудсмен.
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Невідомо що вміє Денісова і наскільки вона підходить для цієї посади, але дійсно повинна бути політична незаангажованість.
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Ця посада -- для працевлаштування своїх подейшлих курв. Пардон за сленґ.
а пам'ятаєте як стара комсомольска хвойда карпачова ночувала в камері з борисом колєсніковом? То ще для цього. бути напохваті, якщо припече.
Ліквідувати цю посаду як таку, що дискредитувала себе в постсовку.
А ще ж був грайдупко павленко омбудсменом для дітей. Так само посада для працевлаштування родичів.
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Петя скоро всех русских по перетаскивает к себе и будет ему ОЛИВЬЕ под выборы,ой будет с ГРАНИТОМ вперемешку!
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та да...а пуштунам с грузинами нет никакой лазейки Було порушено законодавство, - Найєм заявив, що депутати мають намір оскаржити в КС призначення Денісової омбудсменом - Цензор.НЕТ 6398
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да.. лазейки только для молдаванских евреев
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Тут все порушуюється. Все вже по петрівським поняттям.
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Петрик,як Івасик Телесик на Човнику-попутав Береги,к Бабе Яге гребе його весельце..?
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Мне приходилось общаться с людьми Афганистана,там честь как у нас- запросто не продаётся...
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Жил да был себе один пуштун. Родился в Афганистане, жил в России, обосновался в Украине. Дружил в Карлсоном. И всем решил советы давать и всё обжаловать. Было нарушено законодательство, - Найем заявил, что депутаты намерены обжаловать в КС назначение Денисовой омбудсменом - Цензор.НЕТ 4194
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среди стецьков культивируется ксенофобия? Все соевые сразу вспомнили о нерускости Мустафы.
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это к хардину...он автодрочерами интересуется Було порушено законодавство, - Найєм заявив, що депутати мають намір оскаржити в КС призначення Денісової омбудсменом - Цензор.НЕТ 7403
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Всё хорошо. Теперь беркута будут молотить всех, кто даже косо посмотрит в сторону нф, как говорил патриот и друг народа - тютерук.
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Вот что меня удивляет.
В омбудсмены, с нарушениями, избрали крысообразную архангельскую тетку
Владеющую государственным языком на уровне Бимбы Азирова.
Дикость, не имеющая пределов.
Но второй день - минимум комментариев по этому вопросу.
Все обсуждают двух идийотов: Гадю и Югика.
Украинцы, вы надеетесь чего-то достичь с такими подходами???
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так українці взагалі ні на що не надіються, і не тому що нема шансів чи ще шось, вони навіть не починали надіятись, вони навіть не знають на що і про що надіятись, якщо простою мовою - їм все до с..аки. от якраз це, таки дивує
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то, шо её теперь в Архангельск отправят?
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В Архангельск с её мужем Владельцем самого ОЛИВЬЕ...отправить.
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у нее не "політична незаангажованість". а финансова "заангажованість"
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звернення до КС це, всього-навсього, імітація незгоди з олігархічною клікою яка приймає лише вигідні для себе рішення, руками запроданців у ВР в цій країні, а на КС, який контролюється тією ж олігархічною шоблою, куди буде жалітися пан Мустафа? Ше не придумав? Тут і думать нема над чим, зосередились би краще на тому, як ту злодійсько-олігархічну шоблу здихатись раз і назавжди, і дати шанс і можливість країні цивілізовано розвиватись.
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Куда,куда ??? Було порушено законодавство, - Найєм заявив, що депутати мають намір оскаржити в КС призначення Денісової омбудсменом - Цензор.НЕТ 9138В суд ???? В конституционный ??? Було порушено законодавство, - Найєм заявив, що депутати мають намір оскаржити в КС призначення Денісової омбудсменом - Цензор.НЕТ 9138Вроде и купол не обрушился а крыши едут ... Було порушено законодавство, - Найєм заявив, що депутати мають намір оскаржити в КС призначення Денісової омбудсменом - Цензор.НЕТ 9138
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Денисова с дочерми имеет фирму в Крыму оформленную согласно российскому законодательству. А её дочери владеют ещё рядом фирм под российской регистрацией. Правда самому поросёнко это не в новость, он и сам имеет на раисе длинный ряд компаний
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1.Читала, что по сведению Грача , за Денисовой стоял Марчук. Наверно всем ясно что кгб и тут влезло.
2. И удивляет скорость карьеры. Какая то арзенгельская заведующая библиотеки в 91 годуприехала в крым( а кацапы Украину ненавидят в Крыму). А в 98 году стала министром финансов Крыма. Это нормально?
За консервированная консерва
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБыло нарушено законодательство, - Найем заявил, что депутаты намерены обжаловать в КС назначение Денисовой омбудсменом
 
 
 
 
 
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