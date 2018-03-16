 Путин отпустил Савченко на условиях ее вербовки спецслужбами РФ, - Винник. ВИДЕО

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Убежден, что факт вербовки российскими спецслужбами был одним из условий, в связи с которым Путин согласился отпустить ее домой... С одинаковым статусом и с одинаковым уровнем внимания, например, гражданин Украины Сенцов. Я пришел к выводу, что Сенцов не сломался, а Надежда сломалась", - сказал нардеп, добавив, что действия Савченко, которые фактически легитимизируют идею путинской пропаганды о гражданской войне в стране, являются элементом госизмены.

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По словам Винника, следственно-оперативные действия по Надежде Савченко осуществляются уже на протяжении 13 месяцев "фактически с момента ее посещения ОРДЛО".

"Поэтому идея, что она реализует какую-то стратегию не нова... Говорить, что правоохранительные органы ничего не сделали нельзя. Преступление предотвращено и задокументировано. Следственные действия продолжаются по ряду людей и только треть инфрмации по этому преступлению опубликована", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о бездеятельности украинских спецслужб.

Винник также сказал, что исключение Савченко из парламентского комитета по нацбезопасности и обороны никак не повлияет на его работу.

Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.