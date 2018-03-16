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 Политика Украины
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Все про:денонсация (23) Кабмин (10344) Россия (68446) сотрудничество (613) Гройсман (3900)

 Готовим решение о расторжении Программы экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман

Кабинет Министров намерен на ближайшем заседании (21 марта) прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году.

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - заявил премьер.

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В.Гройсман добавил, что Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России.

Отметим, указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055973
 
 
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что конкретно выиграет страна от того, что остановятся ещё 10-15 заводов и ещё 25 тысяч человек останутся без работы??
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Вже не зупиняться, на щастя. Час розривати будь-які зв'язки з рашкою настав.
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А "по-живому" таке не розірвеш- хоча б із-за палива для АЕС.
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и тут еще один сурпрыз от рехворматоров: Минэнерго предлагает госбюджету заплатить за электроэнергию для оккупированного Донбасса.
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Всех за лохов держат. Это же просто бумажка.
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лох тут только ты,татарский прислужник,выведенный Мамаем за конями орды навоз чистить
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Значит угадал что ты татар. Я отсюда слышу треск твоего пукана.) Даже на другую ветку прибежал за мной.
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канечна, не мультик с неуправляемой ракетой с ядреным двигателем
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Нарешті все завертілося- вчасно і "Новачок" з'явився, і Гадя з Рубаном зі своїми мінометами...
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Наркобарон кремля скажет мышиодиннарод,астанавитесь.
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Шо ти твориш, Гройманяка? Дєті тібє нє прощад!
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дуже не пагано..на п*ятий рік війни вирішили пропрацювати можливість припинення торгівлі...це безумовний успіх...навіть прорив...не побоюсь цього терміну)))
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Колбасу и сыр украинские трахторами давили, что Мусорник штурмовали на Твери нищеброды Наркобарона Кабмин готовит решение о расторжении Программы экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6531
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в городе Томск газифицировано всего 8% населения.Денег нет,но вы топитесь. Кабмин готовит решение о расторжении Программы экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3492я рядом тянут Газогон Сила Сибири.
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ШКІРЯК ПРО ГІБРИДНУ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ: САВЧЕНКО І РУБАН - ЦЕ ЛАНКИ ОДНОГО ЛАНЦЮГА

Немає жодних сумнівів, що Надія Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку сьогодні впроваджує Російська Федерація.

Про це на "Прямому" розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Практично через місяць після її повернення з так званого полону стало очевидно, що вона консерва. Принаймні для мене це очевидно і мої відповідні заяви публічні, відверті, щирі, аргументовані, аналітичні стосовно її відвертої диструктивної діяльності. В мене жодних немає підстав не довіряти Юрію Луценко, в мене немає жодних сумнівів, що Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку власне сьогодні впроваджує Російська Федерація.

І це сьогодні є основним елементом гібридної війни, яку вони ведуть проти України. Власне, це і гопкомпанія Саакашвілі, угрупування Грішина, і Савченко, Рубан - це ланки одного ланцюга тільки з різних сторін", - сказав він.
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Вован ну прямо херой нашого врємєні..."Ну і розумний...аж страшно"...с)
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Будет как с газом. Типа откажутся, все подорожает, а они втихаря все равно продолжат торговать.
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Яка швидкість! Та й ще програму будуть писати років п'ять.
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Я не совсем соображаю, в этих тонких делах... Всё просто, сегодня я заправился чуток. То есть- залил 40 литров бензинчика, в свой Запорик. Вышел этот АИ-95(плюс) 1300 гривен. То есть= 32,50 за литр. Это= точняк 1 евро, за литр. Как по мне- многовато. Или- нормально? Потянем и 1,5 евро? Прошу учесть: это вовсе не призыв сдаваться рашке. Мне непонятно: что происходит??? Как выживают те же таксисты? Вот непонятно мне сие.
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Раздуплились!!!
После четырёх, с лишним, лет войны! Скорость мысли ах.....щая!!!
Просто врыв мозга! Вот это сила! Как они до этого догадались?!! Как?!!! Я в шоке...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовим решение о расторжении Программы экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман
 
 
 
 
 
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