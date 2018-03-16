 Готовим решение о расторжении Программы экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - заявил премьер.
В.Гройсман добавил, что Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России.
Отметим, указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.
Немає жодних сумнівів, що Надія Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку сьогодні впроваджує Російська Федерація.
Про це на "Прямому" розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Практично через місяць після її повернення з так званого полону стало очевидно, що вона консерва. Принаймні для мене це очевидно і мої відповідні заяви публічні, відверті, щирі, аргументовані, аналітичні стосовно її відвертої диструктивної діяльності. В мене жодних немає підстав не довіряти Юрію Луценко, в мене немає жодних сумнівів, що Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку власне сьогодні впроваджує Російська Федерація.
І це сьогодні є основним елементом гібридної війни, яку вони ведуть проти України. Власне, це і гопкомпанія Саакашвілі, угрупування Грішина, і Савченко, Рубан - це ланки одного ланцюга тільки з різних сторін", - сказав він.
После четырёх, с лишним, лет войны! Скорость мысли ах.....щая!!!
Просто врыв мозга! Вот это сила! Как они до этого догадались?!! Как?!!! Я в шоке...