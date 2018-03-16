 Готовим решение о расторжении Программы экономического сотрудничества с РФ, - Гройсман

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - заявил премьер.

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В.Гройсман добавил, что Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России.

Отметим, указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.